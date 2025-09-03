Newsy Margot Robbie i Jacob Elordi w gorącym teaserze "Wichrowych wzgórz". W kinach w walentynki
Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy zwiastun oraz oficjalny plakat "Wichrowych wzgórz" – nowej adaptacji słynnej powieści Emily Brontë w reżyserii laureatki Oscara Emerald Fennell. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej.

Hit walentynek 2026? Margot Robbie i Jacob Elordi w pierwszym teaserze "Wichrowych wzgórz"


"Wichrowe wzgórza" trafią na ekrany w walentynki przyszłego roku. Jako Catherine Earnshaw i Heathcliffa zobaczymy Margot Robbie i Jacoba Elordiego. Piosenki na potrzeby filmu napisała Charli XCX.



"Wichrowe wzgórza" będą trzecim pełnometrażowym filmem Emerald Fennell. W 2021 roku jej debiut – dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta." – przyniósł jej trzy nominacje do Oscara. Opuściła galę z jedną statuetką – za najlepszy scenariusz oryginalny. Jej drugi film – komediodramat "Saltburn" z Barrym Keoghanem w roli głównej – zadebiutował na festiwalu w Telluride w 2023 roku. 

Książka Emily Brontë wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler (1939, z Merle Oberon i Laurence'em Olivierem w rolach głównych), Peter Kosminsky (1992, z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem), Coky Giedroyc (2009, z Charlotte Riley i Tomem Hardym) oraz Andrea Arnold (2011, z Kayą Scodelario i Jamesem Howsonem). 


Filmy Emerald Fennel w podcaście Mam parę uwag


Filmy Emerald Fennell to wdzięczny temat do rozmowy. Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Obiecującej. Młodej. Kobiecie." i "Saltburn": 



