Margot Robbie i Jacob Elordi w gorącym teaserze "Wichrowych wzgórz". W kinach w walentynki

Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy zwiastun oraz oficjalny plakat "Wichrowych wzgórz" – nowej adaptacji słynnej powieści Emily Brontë w reżyserii laureatki Oscara Emerald Fennell. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej.
Hit walentynek 2026? Margot Robbie i Jacob Elordi w pierwszym teaserze "Wichrowych wzgórz"
"Wichrowe wzgórza
" trafią na ekrany w walentynki przyszłego roku. Jako Catherine Earnshaw i Heathcliffa zobaczymy Margot Robbie
i Jacoba Elordiego
. Piosenki na potrzeby filmu napisała Charli XCX
.
"Wichrowe wzgórza
" będą trzecim pełnometrażowym filmem Emerald Fennell
. W 2021 roku jej debiut – dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta.
" – przyniósł jej trzy nominacje do Oscara. Opuściła galę z jedną statuetką – za najlepszy scenariusz oryginalny. Jej drugi film – komediodramat "Saltburn
" z Barrym Keoghanem
w roli głównej – zadebiutował na festiwalu w Telluride w 2023 roku.
Książka Emily Brontë
wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler
(1939, z Merle Oberon
i Laurence'em Olivierem
w rolach głównych), Peter Kosminsky
(1992, z Juliette Binoche
i Ralphem Fiennesem
), Coky Giedroyc
(2009, z Charlotte Riley
i Tomem Hardym
) oraz Andrea Arnold
(2011, z Kayą Scodelario
i Jamesem Howsonem
).
