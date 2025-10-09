Bradley Cooper w prequelu "Ocean's 11" z Margot Robbie

Wygląda na to, że gwiazdy "Barbie" Margot Robbie i Ryan Gosling nie spotkają się na planie nowego filmu z serii "Ocean's". Gosling wypadł z projektu, ale jest już jego następca. To Bradley Cooper, ostatnio widziany w widowisku DC "Superman".
Nie tylko "Ocean's 14". Co wiemy o prequelu "Ocean's 11".
Marka "Ocean's" przeżywa nowy renesans. Przynajmniej na etapie wstępnych przygotowań. W planach są bowiem dwa filmy: sequel (do którego zdjęcia mają ponoć ruszyć w przyszłym roku) oraz prequel.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
O prequelu pisaliśmy już w 2023 roku. Od tamtej pory pojawiło się niewiele nowych informacji. Fabuła trzymana jest w tajemnicy. Zdjęcia podobno też będą kręcone w przyszłym roku.
Wiemy, że Margot Robbie
nie jest tylko gwiazdą widowiska, lecz będzie też producentką całości. Bradley Cooper
aktualnie negocjuje szczegóły kontraktu.
Za kamerą stanie Lee Isaac Chung
, reżyser "Twisters
". Autorem scenariusza jest zaś Carrie Solomon
("Sprawa rodzinna
").
Zwiastun "Ocean's 8", aktualnie ostatni film w serii