Newsy Filmy Bradley Cooper w prequelu "Ocean's 11" z Margot Robbie
Filmy

Bradley Cooper w prequelu "Ocean's 11" z Margot Robbie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Margot+Robbie+i+Ryan+Gosling+nie+zagraj%C4%85+w+prequelu+%22Ocean%27s+11%22.+U+boku+Robbie+pojawi+si%C4%99+Bradley+Cooper-163316
Bradley Cooper w prequelu &quot;Ocean's 11&quot; z Margot Robbie
źródło: Getty Images
autor: Kara Durrette
Wygląda na to, że gwiazdy "Barbie" Margot Robbie i Ryan Gosling nie spotkają się na planie nowego filmu z serii "Ocean's". Gosling wypadł z projektu, ale jest już jego następca. To Bradley Cooper, ostatnio widziany w widowisku DC "Superman". 

Nie tylko "Ocean's 14". Co wiemy o prequelu "Ocean's 11".



Marka "Ocean's" przeżywa nowy renesans. Przynajmniej na etapie wstępnych przygotowań. W planach są bowiem dwa filmy: sequel (do którego zdjęcia mają ponoć ruszyć w przyszłym roku) oraz prequel.

03.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


O prequelu pisaliśmy już w 2023 roku. Od tamtej pory pojawiło się niewiele nowych informacji. Fabuła trzymana jest w tajemnicy. Zdjęcia podobno też będą kręcone w przyszłym roku.

Wiemy, że Margot Robbie nie jest tylko gwiazdą widowiska, lecz będzie też producentką całości. Bradley Cooper aktualnie negocjuje szczegóły kontraktu.

Za kamerą stanie Lee Isaac Chung, reżyser "Twisters". Autorem scenariusza jest zaś Carrie Solomon ("Sprawa rodzinna").

Zwiastun "Ocean's 8", aktualnie ostatni film w serii




Powiązane artykuły Margot Robbie

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Scarlett Johansson wraca do Disneya! W aktorskiej wersji "Zaplątanych"

3 komentarze
Filmy Multimedia

WOJNA: "Simpsonowie 2" kontra "Minecraft 2"

Filmy Wideo

Ma 90 minut, by przed sędziną AI udowodnić niewinność

11 komentarzy
VOD Seriale

5. sezon "Stranger Things" najdroższą serialową produkcją w historii

9 komentarzy
VOD Seriale

Fani "Gry o tron" radujcie się. Oto zwiastun "Rycerza Siedmiu Królestw"

27 komentarzy
VOD Seriale

"Potwór". Ruszają zdjęcia do 4. sezonu. Jest pierwsze zdjęcie

15 komentarzy
Gry

"Battlefield 6" – recenzja. Do tanka trzeba dwojga