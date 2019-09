Margot Robbie wystąpi w nowej wersji "Tank Girl"?

Getty Images © Pascal Le Segretain



Należąca do Margot Robbie firma producencka LuckyChap Entertainment odkupiła od wytwórni MGM prawa do ekranizacji brytyjskiego komiksuTytułową bohaterką wydawanego w latach 1988-1993 utworu jest Rebecca Buck - ekscentryczna właścicielka czołgu. Dziewczyna próbuje przetrwać w świecie po apokalipsie, wykonując za pieniądze niebezpieczne zlecenia.Komiks został już raz zekranizowany w 1995 roku - główne role wzagrały Lori Petty Filmografię Robbie zamyka komiksowe widowisko, które trafi do kin 7 lutego 2020 roku.O przejęciu praw do "Tank Girl" poinformował na Twitterze współautor komiksu, Alan Martin.