Polscy sportowcy w "Breslau". Kogo zagrali Mariusz Wlazły, Anita Włodarczyk i Maria Andrejczyk?

Już dziś na Disney+ możecie obejrzeć kryminał "Breslau" – pierwszy polski serial wyprodukowany przez platformę. Poza gwiazdami kina – Tomaszem Schuchardtem, Sandrą Drzymalską czy Agatą Kuleszą – na ekranie zobaczymy szereg sportowców i twórców internetowych.
Gwiazdy sportu i twórcy internetowi w "Breslau"
W "Breslau
" niewielkie role zagrali olimpijczyk i mistrz świata w siatkówce Mariusz Wlazły
, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk
oraz wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk
. Wcielili się oni w sportowców, którzy brali udział w Olimpiadzie w 1936 roku: wioślarza Rogera Vereya, medalistkę w rzucie dyskiem Jadwigę Wajs i sprinterkę Stanisławę Walasiewicz. Maria Andrejczyk podczas ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski przed wyjazdem na igrzyska w Paryżu. Fot. Michał Żebrowski / East News Andrejczyk
tak wspomina pracę na planie: Udział w serialu był czymś niesamowitym, stroje i klimat na planie zdjęciowym pozwoliły nam w pełni poczuć się jak przed Olimpiadą w 1936 roku. Nagrania do pierwszego odcinka, w którym się pojawiłam odbywały się na stacji kolejowej we Wrocławiu. Musieliśmy być na nogach już o 3 nad ranem, bo zdjęcia ruszały o 6:00. Było to wyjątkowe wydarzenie, bo pierwszy raz brałam udział w produkcji serialu. Najbardziej byłam jednak zachwycona niesamowitymi strojami.
Paweł Flis, operator, którego zdjęcia mogliśmy zobaczyć nie tylko w "Breslau
", ale też m.in. w "Demonie
" Marcina Wrony
czy serialach "Pakt
" i "W głębi lasu
", wcielił się w alfonsa Lewiakowa. Z kolei Leszek Dawid
, reżyser serialu i autor m.in. "Jesteś Bogiem
" i "Broad Peak
", zagrał reżysera Hansa Laurena.
W obsadzie znaleźli się też popularni twórcy internetowi: komik Jaś Dąbrowski, wokalistki i kompozytorki Magda Bereda
i Sylwia Lipka
, statystyczka i aktywistka społeczna Janina Bąk
oraz Marcin Myszka
, autor podcastu Kryminatorium.
Zobacz zwiastun "Breslau"
"Breslau
" to rozgrywająca się w przeddzień Igrzysk Olimpijskich 1936 roku historia śledztwa w sprawie brutalnego morderstwa. Nad rozwiązaniem zagadki pracuje komisarz Franz Podolsky. Zobaczcie zwiastun: