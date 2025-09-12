Newsy Seriale Polscy sportowcy w "Breslau". Kogo zagrali Mariusz Wlazły, Anita Włodarczyk i Maria Andrejczyk?
VOD / Seriale

Polscy sportowcy w "Breslau". Kogo zagrali Mariusz Wlazły, Anita Włodarczyk i Maria Andrejczyk?

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Maria+Andrejczyk%2C+Janina+B%C4%85k+i+Sylwia+Lipka+w+%22Breslau%22.+Kogo+jeszcze+zobaczymy+w+serialu-162910
Polscy sportowcy w &quot;Breslau&quot;. Kogo zagrali Mariusz Wlazły, Anita Włodarczyk i Maria Andrejczyk?
Już dziś na Disney+ możecie obejrzeć kryminał "Breslau" – pierwszy polski serial wyprodukowany przez platformę. Poza gwiazdami kina – Tomaszem Schuchardtem, Sandrą Drzymalską czy Agatą Kuleszą – na ekranie zobaczymy szereg sportowców i twórców internetowych.

Gwiazdy sportu i twórcy internetowi w "Breslau"


W "Breslau" niewielkie role zagrali olimpijczyk i mistrz świata w siatkówce Mariusz Wlazły, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk. Wcielili się oni w sportowców, którzy brali udział w Olimpiadzie w 1936 roku: wioślarza Rogera Vereya, medalistkę w rzucie dyskiem Jadwigę Wajs i sprinterkę Stanisławę Walasiewicz.

Maria Andrejczyk podczas ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski przed wyjazdem na igrzyska w Paryżu. 
Fot. Michał Żebrowski / East News
Andrejczyk tak wspomina pracę na planie: 

Udział w serialu był czymś niesamowitym, stroje i klimat na planie zdjęciowym pozwoliły nam w pełni poczuć się jak przed Olimpiadą w 1936 roku. Nagrania do pierwszego odcinka, w którym się pojawiłam odbywały się na stacji kolejowej we Wrocławiu. Musieliśmy być na nogach już o 3 nad ranem, bo zdjęcia ruszały o 6:00. Było to wyjątkowe wydarzenie, bo pierwszy raz brałam udział w  produkcji serialu. Najbardziej byłam jednak zachwycona niesamowitymi strojami.

Paweł Flis, operator, którego zdjęcia mogliśmy zobaczyć nie tylko w "Breslau", ale też m.in. w "Demonie" Marcina Wrony czy serialach "Pakt" i "W głębi lasu", wcielił się w alfonsa Lewiakowa. Z kolei Leszek Dawid, reżyser serialu i autor m.in. "Jesteś Bogiem" i "Broad Peak", zagrał reżysera Hansa Laurena.

W obsadzie znaleźli się też popularni twórcy internetowi: komik Jaś Dąbrowski, wokalistki i kompozytorki Magda Bereda i Sylwia Lipka, statystyczka i aktywistka społeczna Janina Bąk oraz Marcin Myszka, autor podcastu Kryminatorium.

Zobacz zwiastun "Breslau"


"Breslau" to rozgrywająca się w przeddzień Igrzysk Olimpijskich 1936 roku historia śledztwa w sprawie brutalnego morderstwa. Nad rozwiązaniem zagadki pracuje komisarz Franz Podolsky. Zobaczcie zwiastun:


Powiązane artykuły Maria Andrejczyk

Zobacz wszystkie artykuły

Breslau  (2025)

 Breslau

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Breslau" uwodzi? Recenzja polskiego serialu platformy Disney+

Filmy

Na bogato! Ile kosztować będą 4 filmy o The Beatles?

3 komentarze
VOD Seriale

W 4. sezonie Wiedźmin zatańczy i zaśpiewa?

22 komentarze
Filmy

Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Zamach na papieża"

1 komentarz
Filmy

"One to One: John i Yoko" od dzisiaj w kinach!

Filmy

Serial "Pan i Pani Smith" w tarapatach. Prace nad 2. sezonem wstrzymane

1 komentarz
Seriale Telewizja

"South Park" portretował Charliego Kirka. Odcinek został wycofany

4 komentarze