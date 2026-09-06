AI miało zagrać Marilyn Monroe, ale Dakota Johnson zrobiła to lepiej

Czy sztuczna inteligencja może odtworzyć wyjątkową prezencję i blask Marilyn Monroe? Jak się okazuje – nie za bardzo, o czym informuje nas przewodnicząca jury tegorocznego festiwalu w Wenecji, Maggie Gyllenhaal. Prosto z weneckiego Lido twórczyni przyznała, że przez pewien czas w swoim filmie "Flesh Impact" planowała wykorzystać AI do "odtworzenia" na ekranie gwiazdy filmu "Mężczyźni wolą blondynki". Pomysł jednak fundamentalnie nie zadziałał w porównaniu z tym, jak Monroe zagrała (zupełnie ludzka) Dakota Johnson.
Dakota Johnson lepsza od AI Gyllenhaal
przyznała, że na potrzeby swojego krótkometrażowego projektu "Flesh Impact
" została poproszona o użycie narzędzi AI do stworzenia ekranowego wizerunku Marilyn Monroe.
Producenci mieli w ten sposób liczyć na przywrócenie ikony do życia, korzystając ze zdobyczy nowoczesnych technologii pracy z obrazem generatywnym. Twórczyni przyznała, że efekt był daleki od zamierzonego. W jej opinii pogrzebał wszystko, o co chodziło jej, gdy przystępowała do tego projektu. To po prostu fundamentalnie nie zadziałało. Wszystkie powody, dla których w ogóle zdecydowaliśmy się na ten projekt, zostały pogrzebane w wersji AI
– powiedziała. Osoby, które zleciły mi ten projekt, poprosiły mnie o skorzystanie z narzędzi AI. Nie chodziło o OpenAI; używali licencjonowanej sztucznej inteligencji, trenując ją na filmach z udziałem Marilyn Monroe. I zgodziłam się. Pomyślałam: "Dobra, jestem ciekawa, nie wiem, zobaczmy jak to wyjdzie". Pomysł wyglądał następująco: wytrenowaliśmy ją na Marilyn, a następnie nałożyliśmy jej twarz na twarz Dakoty Johnson. Ciężko nad tym pracowaliśmy, ale ostatecznie z tego zrezygnowałam, ponieważ to, co widzieliśmy w Dakocie grającej Marilyn Monroe, było znacznie bardziej poruszające, ludzkie i żywe
– wyjaśniła dalej twórczyni. Przedsmak pożąganego przez Gyllenhaal efektu możecie zobaczyć na kadrze poniżej:
Krótkometrażowy "Flesh Impact
" pozwala przez 22 minuty wcielać się Dakocie Johnson
oraz Ellen Burstyn
w kolejne inkarnacje Monroe
– także te wyobrażone, z przyszłości, której zmarła młodo aktorka nigdy się nie doczekała. The Hollywood Reporter zapewnia, że projekt został pobłogosławiony przez rodzinę oraz spadkobierców aktorki. "Flesh Impact
" jest pokazywany poza konkursem na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
"Panna młoda!" – zwiastun ostatniego filmu Maggie Gyllenhaal