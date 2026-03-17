Cotillard i Goggins w odważnej adaptacji biblijnej Księgi Hioba

Do sieci trafiła informacja, że Marion Cotillard i Walton Goggins wystąpią w filmie "Job", który ma być nową, prowokującą do myślenia interpretacją biblijnej Księgi Hioba.
O czym opowie film?
Za projekt odpowiada izraelski reżyser i scenarzysta Yuval Adler
. Aktorzy wcielą się w małżeństwo, które podejmuje się przygotowania ambitnej, immersyjnej inscenizacji historii Hioba - człowieka, którego wiara zostaje wystawiona na ekstremalną próbę poprzez utratę majątku, dzieci i zdrowia.
Film ma łączyć różne plany czasowe. Jak zapowiadają twórcy, fabuła zestawi starożytną opowieść o zakładzie między Bogiem a Szatanem ze współczesną historią rozpadającego się związku. Granica między życiem prywatnym bohaterów a ich sceniczną kreacją zacznie się zacierać, prowadząc do napiętej sytuacji na planie i prowokując pytanie: kto właściwie może grać Boga? Adler
podkreśla, że zależy mu na stworzeniu filmu jednocześnie ponadczasowego i aktualnego, a Cotillard
i Goggins
wyniosą tę historię na poziom, którego nie dało się przewidzieć na etapie scenariusza.
Reżyser zadebiutował nagradzanym filmem "Bethlehem
" (2013), a w kolejnych latach zrealizował m.in. "Sekrety z przeszłości
", "Perfekcjonistkę
" czy "Diabelską jazdę
". Producentami są Dan Kagan
i Ilya Stewart
, a za sprzedaż praw dystrybucyjnych odpowiada Creative Artists Agency. Cotillard
w ostatnim czasie mogliśmy oglądać m.in. w "The Morning Show
", a Gogginsa
w "Białym Lotosie
" i "Fallout
".
"Sekrety z przeszłości" - zwiastun