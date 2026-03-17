Filmy

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marion+Cotillard+i+Walton+Goggins+zagraj%C4%85+w+filmie+%22Job%22+Yuvala+Adlera+-+to+adaptacja+Ksi%C4%99gi+Hioba-165660
Cotillard i Goggins w odważnej adaptacji biblijnej Księgi Hioba
źródło: Getty Images
autor: WWD
Do sieci trafiła informacja, że Marion Cotillard i Walton Goggins wystąpią w filmie "Job", który ma być nową, prowokującą do myślenia interpretacją biblijnej Księgi Hioba.

O czym opowie film?



GettyImages-2255406742.jpg Getty Images © Jason Armond


Za projekt odpowiada izraelski reżyser i scenarzysta Yuval Adler. Aktorzy wcielą się w małżeństwo, które podejmuje się przygotowania ambitnej, immersyjnej inscenizacji historii Hioba - człowieka, którego wiara zostaje wystawiona na ekstremalną próbę poprzez utratę majątku, dzieci i zdrowia.

Film ma łączyć różne plany czasowe. Jak zapowiadają twórcy, fabuła zestawi starożytną opowieść o zakładzie między Bogiem a Szatanem ze współczesną historią rozpadającego się związku. Granica między życiem prywatnym bohaterów a ich sceniczną kreacją zacznie się zacierać, prowadząc do napiętej sytuacji na planie i prowokując pytanie: kto właściwie może grać Boga? Adler podkreśla, że zależy mu na stworzeniu filmu jednocześnie ponadczasowego i aktualnego, a Cotillard i Goggins wyniosą tę historię na poziom, którego nie dało się przewidzieć na etapie scenariusza.

Reżyser zadebiutował nagradzanym filmem "Bethlehem" (2013), a w kolejnych latach zrealizował m.in. "Sekrety z przeszłości", "Perfekcjonistkę" czy "Diabelską jazdę". Producentami są Dan Kagan i Ilya Stewart, a za sprzedaż praw dystrybucyjnych odpowiada Creative Artists Agency.

Cotillard w ostatnim czasie mogliśmy oglądać m.in. w "The Morning Show", a Gogginsa w "Białym Lotosie" i "Fallout". 

"Sekrety z przeszłości" - zwiastun



Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

