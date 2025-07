Była Amy Winehouse. Teraz spotka nieśmiertelnego Henry'ego Cavilla

Może być tylko jeden... Remake "Nieśmiertelnego"

to nowa wersja słynnego " Nieśmiertelnego " z Christopherem Lambertem . W nowej wersji w tytułowego bohatera wcieli się. W obsadzie jest równieżOryginał był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...Twórcy zapowiadają mocniej rozbudowaną mitologię i więcej nieśmiertelnych. Jednak Cavill wciąż będzie MacLeodem, a Crowe jego mentorem Ramirezem.Z kolei. To nieśmiertelna, która teraz uczy walki białą bronią. Kiedyś była kochanką MacLeoda.Scenariusz nowej wersji przygotował. Za kamerą stanie. Całość powstaje dla należącego do Amazonu studia United Artists.