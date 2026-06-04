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Marjane Satrapi nie żyje. Reżyserka głośnego "Persepolis" miała 56 lat

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Marjane Satrapi nie żyje. Reżyserka głośnego &quot;Persepolis&quot; miała 56 lat
źródło: Getty Images
autor: Sylvain Lefevre
Marjane Satrapi - nominowana do Oscara irańsko-francuska artystka, autorka komiksów, animatorka i reżyserka - zmarła w wieku 56 lat. Informację o jej śmierci przekazali bliscy i rodzina w oświadczeniu przesłanym agencji AFP.

Marjane Satrapi: życie i twórczość



W komunikacie stwierdzono, że artystka "zmarła z powodu smutku" po śmierci swojego męża, Mattiasa Ripy - producenta, aktora i scenarzysty, który odszedł 8 kwietnia 2025 roku. Rodzina podkreśliła, iż był on "miłością jej życia". 

Urodzona 22 listopada 1969 roku w Raszt w Iranie, Satrapi dorastała w Teheranie w rodzinie zaangażowanej politycznie. Jako nastolatka wyjechała do Europy, aby kontynuować edukację z dala od ograniczeń narzucanych przez Islamską Republikę Iranu. Od początku lat 90. mieszkała we Francji, która stała się jej drugim domem. 

Międzynarodową sławę przyniósł jej autobiograficzny komiks "Persepolis", opowiadający o dzieciństwie i dorastaniu w Iranie po rewolucji islamskiej z 1979 roku. W 2007 roku Satrapi wraz z Vincentem Paronnaudem przeniosła tę historię na ekran. Film animowany "Persepolis" zdobył Nagrodę Jury na Festiwalu Filmowym w Cannes i otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu animowanego. 

GettyImages-2181029783.jpg Getty Images © Europa Press News


W kolejnych latach Satrapi rozwijała karierę filmową, realizując zarówno produkcje animowane, jak i aktorskie. Wspólnie z Paronnaudem stworzyła film "Kurczak ze śliwkami", zaprezentowany w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Następnie wyreżyserowała m.in. czarną komedię "Głosy" z Ryanem Reynoldsem i Gemmą Arterton oraz biograficzny dramat "Skłodowska" z Rosamund Pike w roli Marii Skłodowskiej-Curie. Jej ostatnim filmem była komedia "Paryskie historie".

Poza działalnością artystyczną Satrapi była również aktywistką i jedną z najbardziej rozpoznawalnych krytyczek irańskiego reżimu. Przez lata angażowała się w działania na rzecz praw kobiet i wolności obywatelskich, wspierając protesty przeciwko represjom w Iranie. Wielokrotnie podkreślała, że twórcy i artyści mają obowiązek zabierać głos w sprawach społecznych.

Zwiastun filmu "Persepolis"



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