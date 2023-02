Mark Hamill wspiera Ukrainę. Aktor wystawi na aukcję kolekcjonerskie plakaty z Lukiem Skywalkerem

Mark Hamill w filmie "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

stoi po jasnej stronie Mocy. Aktor, która w rozpoczętej przez Rosję wojnie potrzebuje dronów. Ekranowypostanowił przeznaczyć na ten celz kultowym bohaterem.W rozmowie z portalem Politicoujawnił, że planuje sprzedać ograniczoną serię plakatów z Lukiem Skywalkerem . Na każdym z nich będzieaktora. Dochód z aukcji aktor przeznaczy na– powiedziałJak na razie nie wiadomo, na jakiej platformie będą dostępne plakaty.liczy na to, że uczestnicy aukcji będą się licytować, dzięki czemu znacznie podbiją cenę. Start aukcji zaplanowany jest na przyszły tydzień. Aktor powiedział, że dzięki " Gwiezdnym wojnom " zrozumiał, jak ważne są tego typu gesty i że to "właściwa rzecz, którą należy zrobić dla dobra ogółu, ważniejsza niż kierowanie się własnym interesem".największa sławę zyskał dzięki roli Luke'a Skywalkera . Wcielał się w tego kultowego bohatera w oryginalnej trylogii, czyli filmach "", "" i "". Do roli powrócił w "" i kolejnych odsłonach serii, czyli "" i "", a także serialu " Księga Boby Fetta ". Inną kultową roląjest, któremu użyczał głosu w animacjach opowiadających o przygodach Batmana. Mogliśmy go usłyszeć m.in. w serialu " Batman " oraz grach "" i "". Na uwagę zasługują także jego występy w takich produkcjach jak "", " Wioska przeklętych " i "". Wkrótce będziemy mogli go zobaczyć w serialu " The Fall of the House of Usher ".