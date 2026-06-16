Newsy Seriale Mark Hamill dołączył do obsady "Twisted Metal". Wiemy, kogo zagra
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Mark Hamill dołączył do obsady "Twisted Metal". Wiemy, kogo zagra

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mark+Hamill+do%C5%82%C4%85czy%C5%82+do+obsady+%22Twisted+Metal%22+platformy+Peacock.+Wiadomo%2C+kogo+zagra-167112
Mark Hamill dołączył do obsady &quot;Twisted Metal&quot;. Wiemy, kogo zagra
Do sieci trafiła informacja, że do serialu "Twisted Metal" platformy Peacock dołączyła kolejna gwiazda - Mark Hamill. Aktor pojawi się w 3. sezonie produkcji. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kogo zagra, zapoznajcie się z dalszą treścią newsa.

Co wiemy o roli Hamilla?



GettyImages-2261850475.jpg Getty Images © Emma McIntyre


Jak ustalił Deadline, Hamill wcieli się w Pope’a Charliego Kane’a - przywódcę Eastern Sovereignty oraz ojca Sweet Tootha (granego fizycznie przez Joego Seanoę; głosu użycza mu Will Arnett).

Producent wykonawczy i odtwórca jednej z głównych ról, Anthony Mackie, nie kryje entuzjazmu z powodu dołączenia aktora do obsady. Jak podkreślił, Hamill od lat jest dla niego inspiracją i osobą, która miała ogromny wpływ na kolejne pokolenia aktorów, a możliwość wspólnej pracy określił jako duże wyróżnienie.

"Twisted Metal" to serial oparty na kultowej serii gier PlayStation. Pierwszy sezon skupiał się na Johnie Doe (Mackie), outsiderze żyjącym w postapokaliptycznym świecie, który otrzymuje szansę na lepsze życie pod warunkiem wykonania niebezpiecznego zadania - przewiezienia tajemniczej przesyłki przez zniszczone tereny. Fabuła rozwinęła się wokół tytułowego turnieju Twisted Metal, brutalnych wyścigów śmierci organizowanych przez tajemniczego Calypso (Anthony Carrigan).

"Twisted Metal" cieszy są popularnością - drugi sezon wygenerował niemal miliard minut oglądania i stał się jednym z najlepiej radzących sobie seriali platformy Peacock. W trzecim sezonie zajdą zmiany za kulisami - funkcję showrunnera przejmuje David Reed, znany m.in. z "The Boys" i "Supernatural", zastępując Michaela Jonathana Smitha.

"Twisted Metal" - zwiastun



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