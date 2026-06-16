Mark Hamill dołączył do obsady "Twisted Metal". Wiemy, kogo zagra

Do sieci trafiła informacja, że do serialu "Twisted Metal" platformy Peacock dołączyła kolejna gwiazda - Mark Hamill. Aktor pojawi się w 3. sezonie produkcji. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kogo zagra, zapoznajcie się z dalszą treścią newsa.
Co wiemy o roli Hamilla?
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Jak ustalił Deadline, Hamill
wcieli się w Pope’a Charliego Kane’a - przywódcę Eastern Sovereignty oraz ojca Sweet Tootha (granego fizycznie przez Joego Seanoę
; głosu użycza mu Will Arnett
).
Producent wykonawczy i odtwórca jednej z głównych ról, Anthony Mackie
, nie kryje entuzjazmu z powodu dołączenia aktora do obsady. Jak podkreślił, Hamill
od lat jest dla niego inspiracją i osobą, która miała ogromny wpływ na kolejne pokolenia aktorów, a możliwość wspólnej pracy określił jako duże wyróżnienie.
"Twisted Metal
" to serial oparty na kultowej serii gier PlayStation. Pierwszy sezon skupiał się na Johnie Doe (Mackie
), outsiderze żyjącym w postapokaliptycznym świecie, który otrzymuje szansę na lepsze życie pod warunkiem wykonania niebezpiecznego zadania - przewiezienia tajemniczej przesyłki przez zniszczone tereny. Fabuła rozwinęła się wokół tytułowego turnieju Twisted Metal, brutalnych wyścigów śmierci organizowanych przez tajemniczego Calypso (Anthony Carrigan
).
"Twisted Metal" cieszy są popularnością - drugi sezon wygenerował niemal miliard minut oglądania i stał się jednym z najlepiej radzących sobie seriali platformy Peacock. W trzecim sezonie zajdą zmiany za kulisami - funkcję showrunnera przejmuje David Reed
, znany m.in. z "The Boys
" i "Supernatural
", zastępując Michaela Jonathana Smitha
.
"Twisted Metal" - zwiastun