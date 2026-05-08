Biały Dom o Marku Hamillu: "chory człowiek". Powodem post o Trumpie z kontrowersyjną grafiką

Mark Hamill od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa, a teraz znów starł się z administracją urzędującego prezydenta USA. Powodem był nowy post aktora w mediach społecznościowych.
Posta Hamilla oburzył Biały Dom
Aktor znany z roli Luke’a Skywalkera
udostępnił na Bluesky obraz pokazujący Trumpa
leżącego w ziemi obok nagrobka z datami 1946-2024 oraz napisem "Gdyby tylko". Wpis został później usunięty. Hamill
dopisał pod obrazkiem komentarz, w którym wyjaśnił, że chciałby, aby polityk dożył politycznej porażki i poniósł konsekwencje swoich działań: Powinien żyć wystarczająco długo, by zobaczyć swoją druzgocącą porażkę w wyborach środka kadencji, zostać rozliczonym za korupcję i upokorzonym za swoje przestępstwa.
Na wpis zareagowało konto Rapid Response 47 powiązane z Białym Domem, które określiło Hamilla
mianem "chorego człowieka". W odpowiedzi napisano, że tego rodzaju retoryka zainspirowała już trzy próby zamachu na Trumpa
. Hamill
szybko odniósł się do krytyki. Następnego dnia zamieścił kolejny wpis, twierdząc, że jego wcześniejsza wypowiedź została źle zinterpretowana. Aktor stwierdził, że w zasadzie życzył mu przeciwieństwa śmierci i przeprosił osoby, które uznały grafikę za niestosowną. Hamill
otwarcie krytykuje byłego i obecnego prezydenta USA. W ubiegłym roku przyznał nawet, że po wyborach rozważał wyprowadzkę z kraju, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu po rozmowie z żoną.
"Wielki marsz" - zwiastun filmu z udziałem Hamilla