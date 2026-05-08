Biały Dom o Marku Hamillu: "chory człowiek". Powodem post o Trumpie z kontrowersyjną grafiką
Biały Dom o Marku Hamillu: "chory człowiek". Powodem post o Trumpie z kontrowersyjną grafiką

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
Mark Hamill od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa, a teraz znów starł się z administracją urzędującego prezydenta USA.  Powodem był nowy post aktora w mediach społecznościowych.

Posta Hamilla oburzył Biały Dom



Aktor znany z roli Luke’a Skywalkera udostępnił na Bluesky obraz pokazujący Trumpa leżącego w ziemi obok nagrobka z datami 1946-2024 oraz napisem "Gdyby tylko". Wpis został później usunięty.

Hamill dopisał pod obrazkiem komentarz, w którym wyjaśnił, że chciałby, aby polityk dożył politycznej porażki i poniósł konsekwencje swoich działań: Powinien żyć wystarczająco długo, by zobaczyć swoją druzgocącą porażkę w wyborach środka kadencji, zostać rozliczonym za korupcję i upokorzonym za swoje przestępstwa.

Na wpis zareagowało konto Rapid Response 47 powiązane z Białym Domem, które określiło Hamilla mianem "chorego człowieka". W odpowiedzi napisano, że tego rodzaju retoryka zainspirowała już trzy próby zamachu na Trumpa. Hamill szybko odniósł się do krytyki. Następnego dnia zamieścił kolejny wpis, twierdząc, że jego wcześniejsza wypowiedź została źle zinterpretowana. Aktor stwierdził, że w zasadzie życzył mu przeciwieństwa śmierci i przeprosił osoby, które uznały grafikę za niestosowną.



Hamill otwarcie krytykuje byłego i obecnego prezydenta USA. W ubiegłym roku przyznał nawet, że po wyborach rozważał wyprowadzkę z kraju, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu po rozmowie z żoną. 

