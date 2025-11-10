Mark Ruffalo będzie w Polsce szukał dowodów na świętość Jana Pawła II

Jak informowaliśmy we wrześniu, Mark Ruffalo będzie gwiazdą nowego filmu Bertranda Bonello, który ma wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wtedy nie znaliśmy jego szczegółów. Teraz jest inaczej.
Mark Ruffalo adwokatem diabła w procesie kanonizacji Jana Pawła II Mark Ruffalo
, który niedawno otrzymał czwartą nominację do Oscara (za rolę w filmie "Biedne istoty
"), zagra główną rolę w filmie "Santo Subito"
. Tytuł odnosi się do hasła skandowanego przez wiernych po śmierci papieża-Polaka Jana Pawła II. "Santo subito" znaczy mniej więcej tyle co "święty natychmiast".
Za sprawą portalu Variety poznaliśmy nowe szczegóły projektu. Ruffalo
wcieli się w postać amerykańskiego księdza Joseph Murolo
, który został wyznaczony przez Watykan na stanowisko adwokata diabła
. To funkcja w procesie kanonizacyjnym osoby. Jej zadaniem jest zbadanie wszystkich świadectw cudów pod kątem ich autentyczności i sprawdzenie, czy nic nie stoi na przeszkodzie do uznania osoby za świętą. Filmowy ojciec Joseph Murolo rozmawiając ze świadkami będzie wędrował przez moralny labirynt, co ostatecznie wystawi jego własną wiarę na ciężką próbę.
Za reżyserię "Santo Subito"
odpowiada Włoch Bertrand Bonello
, którego ostatnim filmem jest "Bestia
". Scenariusz przygotował Thomas Bidegain
, nominowany w tym roku do Oscara za tekst do "Emilii Pérez
".
Zdjęcia do filmu ruszą w marcu przyszłego roku. Kręcone będą w Polsce i we Włoszech. Całość jest włosko-francusko-polską koprodukcją.
