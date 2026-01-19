Hulk w "Avengers: Doomsday"? Mark Ruffalo wreszcie daje odpowiedź

Mark Ruffalo rozpoczął już promocję swojego nowego filmu "Crime 101", w który występuje u boku Chrisa Hemswortha. W wywiadach aktor musi rzecz jasna odpowiadać na pytania o swoją przyszłość w MCU Chris Hemsworth już dawno został potwierdzony jako gwiazda "Avengers: Doomsday". Ruffalo nie. Teraz aktor daje jasną odpowiedź, czy pojawi się w tym widowisku.
Czy Mark Ruffalo jest w obsadzie "Avengers: Doomsday"? Mark Ruffalo
został Hulkiem
w 2012 roku w widowisku "Avengers
". W tym roku aktor powróci do uniwersum Marvela
w produkcji Sony "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Ale co z "Avengers: Doomsday
"? Hulk
nie został do tej pory potwierdzony, choć zdjęcia główne do widowiska już dawno się zakończyły. Teraz trwają dokrętki, a o Hulku
nadal cicho. Teraz wiemy, dlaczego tak jest. Mark Ruffalo
w rozmowie z magazynem "Empire" postawił sprawę jasno: nie wystąpi w widowisku "Avengers: Doomsday
".
Co jednak wcale nie znaczy, że jego przygoda z MCU
w tym roku dobiegnie końca. Ruffalo
nie wyklucza powrotu jako Hulk
w przyszłość, pod warunkiem wszakże, że twórcy będą mieli fajne pomysły na postać.
Oczywiście ta jednoznaczna odpowiedź wcale nie uciszyła spekulacji fanów. Nie wszyscy wierzą, że Ruffalo
mówi prawdę.
Chris Hemsworth, z którym Ruffalo gra w filmie "Crime 1010", w teaserze "Avengers: Doomsday"