Newsy Filmy Gwiazda MCU w filmie wspieranym przez PISF?
Filmy

Gwiazda MCU w filmie wspieranym przez PISF?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mark+Ruffalo+w+filmie+Bertranda+Bonello.+Czy+chodzi+o+film+inspirowany+osob%C4%85+papie%C5%BCa+Polaka+Jana+Paw%C5%82a+II-162858
Gwiazda MCU w filmie wspieranym przez PISF?
źródło: Getty Images
autor: Stephanie Augello
Mark Ruffalo, czyli Hulk z MCU, udzielił ostatnio wywiadu, w którym ujawnił, że zagra w nowym filmie reżysera "Bestii" Bertranda Bonello. Niestety nie udzielił żadnych dodatkowych szczegółów. Amerykańskie media sugerują jednak, że chodzi o projekt, który ma wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Mark Ruffalo w filmie "Santo Subito"?



Zdobywca nagród FIPRESCI na festiwalach w Berlinie (za film "Coma") i Cannes (za film "Pornograf") Bertrand Bonello ma w przygotowaniu aż trzy projekty filmowe. Jeden z nich ma zacząć kręcić jeszcze w tym roku.

03.jpg Getty Images © Monica Schipper

Bertrand Bonello

Francuski reżyser nie ujawnił jednak, o który projekt chodzi. Podobnie jak Mark Ruffalo. Jednak w amerykańskich mediach spekuluje się, że chodzi o "Santo Subito".

Niestety to również niewiele mówi. Wiemy jednak, że "Santo Subito" ma wsparcie PISFu. Projekt ma opowiadać o współczesnej duchowości i koncepcji świętości. Inspiracją ma być m.in. osoba Jana Pawła II, po którego śmierci tłumy skandowały właśnie "santo subito" (święty natychmiast).

Mark Ruffalo oczywiście nie ogranicza się wyłącznie do występów w widowiskach Marvela. Aktualnie możecie go oglądać w serialu HBO "Grupa zadaniowa". Wkrótce do kin trafi zaś film "Iluzja 3" z jego udziałem.

Zwiastun serialu "Grupa zadaniowa"




Powiązane artykuły Mark Ruffalo

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Masz Xbox Game Pass Ultimate? Zagrasz w samochodzie

Filmy Gry

Gra "Dark Deception" zmieni się w film

Filmy Wideo Multimedia

"Zapiski śmiertelnika". Data premiery i plakat teaserowy

1 komentarz
Seriale

Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację

Gry

Graliśmy w "Little Nightmares III"!

Filmy

Czy Scarlett Johansson wróci w kolejnym "Jurassic World"?

1 komentarz
Filmy

"Resident Evil": reżyser "Zniknięć" będzie pracował z Polakiem!

8 komentarzy