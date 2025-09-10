Gwiazda MCU w filmie wspieranym przez PISF?

Mark Ruffalo, czyli Hulk z MCU, udzielił ostatnio wywiadu, w którym ujawnił, że zagra w nowym filmie reżysera "Bestii" Bertranda Bonello. Niestety nie udzielił żadnych dodatkowych szczegółów. Amerykańskie media sugerują jednak, że chodzi o projekt, który ma wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Mark Ruffalo w filmie "Santo Subito"?
Zdobywca nagród FIPRESCI na festiwalach w Berlinie (za film "Coma
") i Cannes (za film "Pornograf
") Bertrand Bonello
ma w przygotowaniu aż trzy projekty filmowe. Jeden z nich ma zacząć kręcić jeszcze w tym roku.
Bertrand Bonello
Francuski reżyser nie ujawnił jednak, o który projekt chodzi. Podobnie jak Mark Ruffalo
. Jednak w amerykańskich mediach spekuluje się, że chodzi o "Santo Subito"
.
Niestety to również niewiele mówi. Wiemy jednak, że "Santo Subito" ma wsparcie PISFu
. Projekt ma opowiadać o współczesnej duchowości i koncepcji świętości. Inspiracją ma być m.in. osoba Jana Pawła II
, po którego śmierci tłumy skandowały właśnie "santo subito" (święty natychmiast). Mark Ruffalo
oczywiście nie ogranicza się wyłącznie do występów w widowiskach Marvela
. Aktualnie możecie go oglądać w serialu HBO "Grupa zadaniowa
". Wkrótce do kin trafi zaś film "Iluzja 3
" z jego udziałem.
