Mark Ruffalo wróci jako Hulk? W "Avengers" czy "X-Menach"?

W sieci pojawiły się niepotwierdzone jak dotąd doniesienia, że Mark Ruffalo pojawił się w ubiegły weekend na planie jednego z projektów Marvela, gdzie kręcił nowe sceny. Informacja jest o tyle ciekawa, że może chodzić nie tylko o jeden z dwóch zapowiedzianych filmów z serii "Avengers", ale nawet o reboot filmu "X-Men".
Gdzie się pojawi Hulk?
Obecnie trwają dodatkowe zdjęcia do "Avengers: Doomsday
". Pojawiły się też informacje, że rozpoczęto już produkcję "Avengers: Secret Wars
", ale wygląda na to, że doniesienia te były przedwczesne. Zdaniem kilku internetowych informatorów Marvel wykorzystuje obecną fazę dokrętek między innymi po to, by uzupełnić film o kolejne występy znanych bohaterów.
W ostatnich dniach pojawiły się już sygnały na temat potencjalnych powrotów innych postaci. Jeremy Renner
zasugerował, że ponownie wcieli się w Hawkeye’a
, natomiast dublerka Elizabeth Olsen
zdradziła na Instagramie, że aktualnie pracuje nad tajemniczym projektem. Do tego grona być może dołączył Ruffalo
, który od 2012 roku regularnie pojawia się w MCU jako Bruce Banner/Hulk
.
Mark Ruffalo jako Hulk
Informację przekazał Jeff Sneider w programie "The Hot Mic". Według dziennikarza Ruffalo
miał przerwać w ubiegły weekend pracę nad drugim sezonem serialu HBO "Grupa zadaniowa
", żeby pojawić się na planie produkcji Marvel Studios. Źródło Sneidera twierdzi, że chodziło o przygotowywany reboot "X-Men
".
Na razie trudno jednak traktować tę wersję jako pewnik. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że Ruffalo
nakręcił materiał do "Avengers: Doomsday
" lub "Avengers: Secret Wars
". Nie można jednak całkowicie wykluczyć scenariusza z "X-Men". Jeśli harmonogram aktora miałby być później bardzo napięty, Marvel mógł zdecydować się na wcześniejsze nagranie jego sceny, mimo że – przynajmniej oficjalnie – produkcja nowego filmu o mutantach nie rozpoczęła się jeszcze na dobre.
Powrót Hulka może też sugerować sytuacja wokół dwóch kolejnych filmów z serii "Avengers". Zarówno "Avengers: Doomsday
", jak i "Avengers: Secret Wars
" zostały w ubiegłym roku znacząco przesunięte. Pierwszy z nich ma obecnie zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku, a drugi trafi na ekrany 17 grudnia 2027 roku.
Za obie produkcje odpowiadają Anthony
i Joe Russo
.
Marvel zapowiada, że "Avengers: Doomsday
" rozpocznie finałowy etap Sagi Multiwersum. W filmie mają zderzyć się ze sobą bohaterowie pochodzący z trzech różnych uniwersów, którzy zostaną zmuszeni do wspólnej walki w obliczu zagrożenia o niespotykanej dotąd skali. Produkcja ma jednocześnie przygotować grunt pod dalszą przyszłość Kinowego Uniwersum Marvela.