"The Operator": Twórca "Łupu" nakręci film akcji z Markiem Wahlbergiem

Po niespodziewanym zeszłorocznym hicie, jakim okazał się "Łup" z udziałem Matta Damona i Bena Afflecka, reżyser filmu Joe Carahan postanowił kontynuować współpracę z Netfliksem. Twórca stanie za kamerą nadchodzącego projektu akcji "The Operator", w którym Mark Wahlberg wcieli się w agenta CIA.
"The Operator" – co wiemy o filmie?
Ujawniony zarys fabuły filmu "The Operator"
brzmi na razie dosyć ogólnikowo. Czytamy w nim, że produkcja opowiada historię byłego żołnierza sił specjalnych, który obecnie pracuje dla CIA jako tzw. "fixer" – człowiek od zadań wyjątkowych. Pewnego dnia otrzymuje od przełożonych rozkaz ochrony swojego największego wroga z przeszłości. Misja prędko zamienia się w niebezpieczną walkę o życie.
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Reżyser Joe Carnahan w otoczeniu głównych gwiazd "Łupu"
Za kamerą "The Operator"
stanie wspomniany już Joe Carahan
, ale inaczej niż w przypadku filmu "Łup
" nie będzie on tym razem pracował na swoim własnym scenariuszu. Zamiast tego przeniesie na ekran autorski scenariusz napisany przez Harrisona Query'ego
("Sojusznicy
"). Netflix zabezpieczył prawa do realizacji tekstu "The Operator"
w zeszłym roku, w wyniku wygranej licytacji z innymi wytwórniami filmowymi.
W roli głównej projektu wystąpi Mark Wahlberg
. W tej chwili nie wiadomo, kto wcieli się w jego ekranowego przeciwnika, ani kiedy rozpoczną się zdjęcia do tej trzymającej w napięciu produkcji.
"Łup" – zwiastun filmu