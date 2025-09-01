Newsy Filmy Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu po krytyce wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "On po prostu ma problemy"
Filmy

Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu po krytyce wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "On po prostu ma problemy"

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marlon+Wayans+ostro+o+Snoop+Doggu+po+krytyce+w%C4%85tku+LGBT+w+%22Buzzie+Astralu%22.+%22On+po+prostu+ma+problemy%22-162719
Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu po krytyce wątku LGBT w &quot;Buzzie Astralu&quot;. &quot;On po prostu ma problemy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Nie słabną słowa krytyki wobec niedawnego zachowania Snoop Dogga. Amerykański raper kilka dni temu podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pobocznego wątku LGBT w animacji studia Pixar "Buzz Astral" (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Pośród polemicznych opinii znalazła się i ta wypowiedziana przez Marlona Wayansa, jednego z braci odpowiedzialnych za "Straszny film". Twórca mocnym komentarzem postanowił podsumować słowa Snoop Dogga. "On po prostu ma problemy" – powiedział Wayans.

Co powiedział Marlon Wayans?



Przypomnijmy, że raptem kilka dni temu w podcaście It's Giving Snoop Dogg niespodziewanie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z rodzinnego oglądania filmu "Buzz Astral". Jak się okazało, rapera w zakłopotanie wprowadził poboczny wątek postaci Alishy Hawthorne – przyjaciółki Buzza Astrala. W jednej z filmowych scen widzimy ją w domu w towarzystwie swojej żony i dziecka. 53-letni Snoop nie był na to gotowy, o czym opowiadał w następujących słowach:

O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film – mówił Snoop Dogg. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.

GettyImages-2155958578.jpg Getty Images © Shareif Ziyadat


Na słowa rapera zareagowali nie tylko twórcy filmu, ale także inne postacie ze środowiska filmowego. Jedną z nich był Marlon Wayans, aktor i scenarzysta, wraz z braćmi odpowiedzialny za sukces "Strasznego filmu" czy "Agentów bardzo specjalnych". Jedna z ikon amerykańskiej komedii XXI wieku w następujących słowach skomentowała wypowiedź amerykańskiego rapera.

Jestem zmęczony bronieniem tego gościa. Broniłem go, gdy chodziło o jego kryminalne akcje, broniłem go też w sprawie z Gayle King, i oberwało mi się w sieci, kiedy stanąłem po jego stronie po występie dla Trumpa — ale to już przekracza granicę. Prędzej czy później dociera do ciebie, że ktoś po prostu ma problemy. Nie ma żadnej agendy w Hollywood, żeby robić z dzieci gejów. To najgłupsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Postacie Disneya kłamią, kradną, oszukują, zabijają, trują i robią tym podobne rzeczy, a nikt nie mówi, że to jakaś agenda, żeby zrobić z dzieci kryminalistów. Oglądałem "Królewnę Śnieżkę", jak byłem dzieciakiem, i jeszcze żadnej lasce nie podałem zatrutego jabłka. Ale jak tylko pojawi się gejowska postać, to od razu jest "agenda". Tak, ta "agenda" polega na tym, żeby dzieciaki były empatyczne, a nie homoseksualne. Biali ludzie reagowali dokładnie tak samo, kiedy czarni zaczęli pojawiać się w telewizji – powiedział Marlon Wayans.

Warto dodać, że kilka dni po wznieceniu afery medialnej, Snoop Dogg zreflektował się i postanowił publicznie przeprosić za swoje zachowanie. W komentarzu pod materiałem serwisu Hollywood Unlocked, w którym aktorka T.S. Madison krytykowała jego słowa, napisał:

Po prostu byłem tym zaskoczony i nie umiałem znaleźć odpowiedzi dla moich wnuków. Wszyscy moi gejowscy przyjaciele znają moje zdanie i dzwonią do mnie z miłością. To moja wina, że nie wiedziałem, jak odpowiedzieć sześciolatkowi. Nauczcie mnie jak się uczyć. Nie jestem doskonały.

"Buzz Astral" – o czym opowiada?



"Buzz Astral" to animowany film przygodowy science-fiction przedstawiający początki Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej figurki. "Buzz Astral" śledzi losy legendarnego strażnika kosmosu, który wraz z komandor i załogą trafia na wrogą planetę odległą 4,2 mln lat świetlnych od Ziemi. Buzz próbuje odnaleźć drogę powrotną w przestrzeni i czasie, a towarzyszy mu grupa ambitnych rekrutów oraz uroczy robot-kot Kotex. Sytuację komplikuje przybycie Zurga, który zagraża powodzeniu misji. Nie są znane jego zamiary, lecz towarzyszy mu armia bezlitosnych robotów.

"Buzz Astral" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Snoop Dogg

Zobacz wszystkie artykuły

Buzz Astral  (2022)

 Buzz Astral

Toy Story  (1995)

 Toy Story

Toy Story 3  (2010)

 Toy Story 3

Toy Story 2  (1999)

 Toy Story 2

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"

1 komentarz
Seriale

"Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany powrót

22 komentarze
Filmy Wideo

Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment "Zamachu na papieża"

28 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Jackie Chan znów jest numerem jeden

2 komentarze
Filmy

Czy "Thor 5" powstanie? Chris Hemsworth nie mówi "nie"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jim Jarmusch wraca! Recenzja "Father Mother Sister Brother"

7 komentarzy
Filmy

Wrześniowe premiery filmowe czekają w Multikinie!