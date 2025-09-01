Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu po krytyce wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "On po prostu ma problemy"

Nie słabną słowa krytyki wobec niedawnego zachowania Snoop Dogga. Amerykański raper kilka dni temu podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pobocznego wątku LGBT w animacji studia Pixar "Buzz Astral" (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Pośród polemicznych opinii znalazła się i ta wypowiedziana przez Marlona Wayansa, jednego z braci odpowiedzialnych za "Straszny film". Twórca mocnym komentarzem postanowił podsumować słowa Snoop Dogga. "On po prostu ma problemy" – powiedział Wayans.
Przypomnijmy, że raptem kilka dni temu w podcaście It's Giving Snoop Dogg
niespodziewanie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z rodzinnego oglądania filmu "Buzz Astral
". Jak się okazało, rapera w zakłopotanie wprowadził poboczny wątek postaci Alishy Hawthorne – przyjaciółki Buzza Astrala
. W jednej z filmowych scen widzimy ją w domu w towarzystwie swojej żony i dziecka. 53-letni Snoop
nie był na to gotowy, o czym opowiadał w następujących słowach: O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film
– mówił Snoop Dogg
. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.
Na słowa rapera zareagowali nie tylko twórcy filmu, ale także inne postacie ze środowiska filmowego. Jedną z nich był Marlon Wayans
, aktor i scenarzysta, wraz z braćmi odpowiedzialny za sukces "Strasznego filmu
" czy "Agentów bardzo specjalnych
". Jedna z ikon amerykańskiej komedii XXI wieku w następujących słowach skomentowała wypowiedź amerykańskiego rapera. Jestem zmęczony bronieniem tego gościa. Broniłem go, gdy chodziło o jego kryminalne akcje, broniłem go też w sprawie z Gayle King, i oberwało mi się w sieci, kiedy stanąłem po jego stronie po występie dla Trumpa — ale to już przekracza granicę. Prędzej czy później dociera do ciebie, że ktoś po prostu ma problemy. Nie ma żadnej agendy w Hollywood, żeby robić z dzieci gejów. To najgłupsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Postacie Disneya kłamią, kradną, oszukują, zabijają, trują i robią tym podobne rzeczy, a nikt nie mówi, że to jakaś agenda, żeby zrobić z dzieci kryminalistów. Oglądałem "Królewnę Śnieżkę", jak byłem dzieciakiem, i jeszcze żadnej lasce nie podałem zatrutego jabłka. Ale jak tylko pojawi się gejowska postać, to od razu jest "agenda". Tak, ta "agenda" polega na tym, żeby dzieciaki były empatyczne, a nie homoseksualne. Biali ludzie reagowali dokładnie tak samo, kiedy czarni zaczęli pojawiać się w telewizji
– powiedział Marlon Wayans
.
Warto dodać, że kilka dni po wznieceniu afery medialnej, Snoop Dogg
zreflektował się i postanowił publicznie przeprosić za swoje zachowanie. W komentarzu pod materiałem serwisu Hollywood Unlocked, w którym aktorka T.S. Madison
krytykowała jego słowa, napisał: Po prostu byłem tym zaskoczony i nie umiałem znaleźć odpowiedzi dla moich wnuków. Wszyscy moi gejowscy przyjaciele znają moje zdanie i dzwonią do mnie z miłością. To moja wina, że nie wiedziałem, jak odpowiedzieć sześciolatkowi. Nauczcie mnie jak się uczyć. Nie jestem doskonały.
"Buzz Astral
" to animowany film przygodowy science-fiction przedstawiający początki Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej figurki. "Buzz Astral
