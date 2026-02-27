Marlon Wayans piraci zwiastun "Strasznego filmu 6"

"Krzyk 7" wraca właśnie do kin, naturalne więc, że jego tropem nadciąga kolejna odsłona innej klasycznej serii: "Scary Movie 6". W amerykańskich kinach – przed nowym "Krzykiem" – grany jest już zwiastun szóstej odsłony cyklu "Straszny film". Klip nie trafił jeszcze oficjalnie do sieci, ale w internecie już pojawiły się fanowskie komentarze i przecieki. Do grona tzw. "bootlegerów" dołączył gwiazdor produkcji, Marlon Wayans.
Marlon Wayans relacjonuje zwiastun "Strasznego filmu 6" Marlon Wayans dołączył do grona fanów komentujących zwiastun "Scary Movie 6". Aktor opublikował na Instagramie filmik, w którym dzieli się wrażeniami i daje nam przedsmak zwiastuna albo – mówiąc bardziej z angielska – teaser teasera.
Na ekranie widzimy parodię sceny w nowojorskim metrze z "Krzyku VI
". Widownia reaguje żywo, a Wayans
reaguje żywo na reakcję widowni. Zobaczcie sami:
O samej fabule filmu nie wiemy wiele z wyjątkiem tego, że wśród parodiowanych produkcji mają znaleźć się "Grzesznicy
", "Zniknięcia
" i "Ciche miejsce
".
Tymczasem zobaczcie zwiastun "Krzyku 7
":
"Krzyk 7" – zwiastun
Gdy kolejny Ghostface pojawia się w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu i raz na zawsze położyć kres rozlewowi krwi, Sidney musi ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską. Przyjdzie jej za to zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.