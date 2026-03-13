Marta Nieradkiewicz choruje na raka piersi. Aktorka apeluje: "Badajcie się"

Marta Nieradkiewicz ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą. Aktorka opowiedziała o diagnozie oraz zaapelowała do kobiet, by pamiętały o profilaktyce.
Marta Nieradkiewicz o swojej diagnozie
Goszcząc w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" Marta Nieradkiewicz
ujawniła, że choruje na nowotwór piersi. Aktualnie jest w trakcie leczenia onkologicznego. Sama sobie tego guza wymacałam, sama go odkryłam i początkowo nie mogłam w to uwierzyć. To był szok dla mnie, ponieważ naprawdę wierzyłam, że różne rzeczy są w stanie mi się przytrafić, ale zdrowie to ja mam jak dzwon i takie rzeczy na pewno mnie nie dotyczą. Okazało się, że jest inaczej. Było to bardzo trudne do przyjęcia, ale jednak przyjmuję to, co na mnie spadło
– powiedziała.
Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz w filmie "Lęk"
Wraz z Moniką Olejnik
, która w przeszłości usłyszała podobną diagnozę, zaapelowała do kobiet, by pamiętały o profilaktyce: Nowotwory są chorobą cywilizacyjną i to niestety każdego może dotyczyć. To, co nas może chronić najbardziej, to jest profilaktyka, to są badania. Z tego miejsca namawiam: badajcie się i nie poddawajcie się.
Skąd znamy Martę Nieradkiewicz?Marta Nieradkiewicz
to aktorka znana m.in. z seriali "Barwy szczęścia
", "Pakt
", "Ultraviolet
" czy "Wielka woda
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Płynące wieżowce
", "Zjednoczone stany miłości
" czy "Dzikie róże
". W ostatnich latach wystąpiła m.in. w dramatach "Lęk
" i "Kobieta na dachu
", thrillerze erotycznym "Trzy miłości
" czy komediodramacie "Przepiękne!
".
W wyreżyserowanym przez Sławomira Fabickiego
dramacie "Lęk
" Nieradkiewicz
wcieliła się w Łucję – kobietę, która zabiera nieuleczalnie chorą siostrę do kliniki w Szwajcarii. Przypominamy spot promujący film: