Marta Nieradkiewicz choruje na raka piersi. Aktorka apeluje: "Badajcie się"
Marta Nieradkiewicz choruje na raka piersi. Aktorka apeluje: "Badajcie się"

Marta Nieradkiewicz ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą. Aktorka opowiedziała o diagnozie oraz zaapelowała do kobiet, by pamiętały o profilaktyce.  

Marta Nieradkiewicz o swojej diagnozie


Goszcząc w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" Marta Nieradkiewicz ujawniła, że choruje na nowotwór piersi. Aktualnie jest w trakcie leczenia onkologicznego.

Sama sobie tego guza wymacałam, sama go odkryłam i początkowo nie mogłam w to uwierzyć. To był szok dla mnie, ponieważ naprawdę wierzyłam, że różne rzeczy są w stanie mi się przytrafić, ale zdrowie to ja mam jak dzwon i takie rzeczy na pewno mnie nie dotyczą. Okazało się, że jest inaczej. Było to bardzo trudne do przyjęcia, ale jednak przyjmuję to, co na mnie spadło – powiedziała. 

Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz w filmie "Lęk"

Wraz z Moniką Olejnik, która w przeszłości usłyszała podobną diagnozę, zaapelowała do kobiet, by pamiętały o profilaktyce:

Nowotwory są chorobą cywilizacyjną i to niestety każdego może dotyczyć. To, co nas może chronić najbardziej, to jest profilaktyka, to są badania. Z tego miejsca namawiam: badajcie się i nie poddawajcie się.

Fragment rozmowy możecie zobaczyć w materiale, który aktorka, dziennikarka oraz stacja TVN24 umieściły na Instagramie.



Skąd znamy Martę Nieradkiewicz?


Marta Nieradkiewicz to aktorka znana m.in. z seriali "Barwy szczęścia", "Pakt", "Ultraviolet" czy "Wielka woda". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Płynące wieżowce", "Zjednoczone stany miłości" czy "Dzikie róże". W ostatnich latach wystąpiła m.in. w dramatach "Lęk" i "Kobieta na dachu", thrillerze erotycznym "Trzy miłości" czy komediodramacie "Przepiękne!".

Zobacz zwiastun filmu "Lęk"


W wyreżyserowanym przez Sławomira Fabickiego dramacie "Lęk" Nieradkiewicz wcieliła się w Łucję – kobietę, która zabiera nieuleczalnie chorą siostrę do kliniki w Szwajcarii. Przypominamy spot promujący film:


Powiązane artykuły Marta Nieradkiewicz

100.. i 1 dni do matury? Ekipa szykuje kontynuację kinowego hitu

Shortlista: zgłoś swój film

Wpadnij na weekend oscarowy do Cinema City!

Gaming Copilot trafi na konsole Xbox

Bradley Cooper za sterami filmu o zuchwałym napadzie

"Super Mario Galaxy Film" powtórzy sukces "Super Mario Bros. Film"?

"Clair Obscur" liderem nominacji do BAFTA Games Awards