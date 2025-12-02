Nowy aktor u boku Sophie Turner w serialowym "Tomb Raiderze"

Prime Video kompletuje obsadę swojej nadchodzącej serialowej ekranizacji gry "Tomb Raider", której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć do ekipy dołączył kolejny aktor.
Co wiemy o serialowym "Tomb Raiderze"?
Getty Images © Gilbert Flores
Jak ustaliło Variety, w serialu wystąpi Martin Bobb-Semple
, brytyjski aktor, którego możemy kojarzyć np. z serialu "All American: Nowe początki
". Choć szczegóły jego postaci owiane są tajemnicą, wiadomo, że wcieli się w jedną z głównych ról. Bobb-Semple
ma na koncie także role m.in. w dwóch sezonach "Ktoś z nas kłamie
" oraz w "Życiu w cuglach
" produkcji Netfliksa. Swoją karierę rozpoczął jeszcze jako dziecko na West Endzie, później kształcił się w Identity School of Acting. Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej.
Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge
będzie Chad Hodge
, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken
. Start zdjęć zaplanowano na 19 stycznia 2026 roku.
To już kolejna aktorska adaptacja "Tomb Raidera
", po dwóch filmach z Angeliną Jolie
i reboocie
z Alicią Vikander
w roli głównej.
"Tomb Raider" (2018) - zwiastun