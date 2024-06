Martin Mull, aktor znany z "Figurantki" oraz "Pani Doubtfire", nie żyje. Miał 80 lat

Martin Mull – kariera i najważniejsze role

Martin Mull w serialu "Starszaki"

O jego odejściu poinformowała jego córka Maggie.Urodzony w 1943 roku Mull zasłynął na ekranie za sprawą roli w serialu " Mary Hartman, Mary Hartman " emitowanym w latach 1976-1977, a także komediowego talk-show "Fernwood 2 Night".Widzowie mogą go pamiętać z występów w takich produkcjach, jak " Pani Doubtfire ", " Pan i Pani Kiler " czy " Sabrina, nastoletnia czarownica ". W 2016 roku został nominowany do nagrody Emmy za gościnną rolę doradcy politycznego Boba Bradleya w serialu " Figurantka ". W jego filmografii znajduje się także występ w serialu " Ojcowie ". Do jego ostatnich ról należą kreacje w serialu " Starszaki " oraz filmie " Pusty i głupi gest ".Jego córka Maggie zamieściła na Instagramie pożegnanie, które wiele mówi o Mullu nie tylko jako aktorze i artyście, ale i człowieku w swojej codzienności.