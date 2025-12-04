Martin Scorsese i twórcy "Billions" łączą siły przy nowym serialu

Netflix rusza z nowym serialowym projektem, którego akcja rozgrywać się będzie w Las Vegas. Za produkcję odpowiadać będą Martin Scorsese oraz Brian Koppelman i David Levien, scenarzyści "Ocean’s Thirteen" i siedmiosezonowego serialu "Billions", który zakończył się w 2023 roku. Getty Images © Jim Spellman
Serial, którego tytuł na razie nie jest znany, opowie historię prezesa luksusowego hotelu-kasyna w Las Vegas. Główny bohater będzie musiał podejmować strategiczne decyzje, które pozwolą mu utrzymać władzę w mieście. Produkcja liczyć będzie osiem odcinków, a Koppelman
i Levien
pełnią rolę showrunnerów oraz scenarzystów. To ich pierwszy serial od czasu wspomnianego "Billions
" - pierwotnie produkcja ta miała doczekać się spin-offów, plany te zostały jednak porzucone.
Obok nich w produkcji biorą udział również Scorsese
z ramienia Sikelia Productions oraz Julie
i Rick Yorn
z Expanded Media, Paul Schiff
i Beth Schacter
. Scorsese
ma już doświadczenie w telewizji – był producentem wykonawczym i reżyserem pilotów "Boardwalk Empire
" i "Vinyl
", a także reżyserem i producentem dokumentalnego serialu Netfliksa "Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto
". Pełni też funkcję producenta "Cape Fear
" powstającego dla Apple TV. Tematyka Las Vegas nie jest mu obca - jak pamiętamy, zrealizował słynne "Kasyno
".
