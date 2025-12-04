Newsy Seriale Martin Scorsese i twórcy "Billions" łączą siły przy nowym serialu
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Martin+Scorsese%2C+Brian+Koppelman+i+David+Levien+stworz%C4%85+serial+dla+Netfliksa-164207
źródło: Getty Images
autor: Valerie Terranova
Netflix rusza z nowym serialowym projektem, którego akcja rozgrywać się będzie w Las Vegas. Za produkcję odpowiadać będą Martin Scorsese oraz Brian Koppelman i David Levien, scenarzyści "Ocean’s Thirteen" i siedmiosezonowego serialu "Billions", który zakończył się w 2023 roku. 

GettyImages-1142130254.jpg Getty Images © Jim Spellman

Serial, którego tytuł na razie nie jest znany, opowie historię prezesa luksusowego hotelu-kasyna w Las Vegas. Główny bohater będzie musiał podejmować strategiczne decyzje, które pozwolą mu utrzymać władzę w mieście. Produkcja liczyć będzie osiem odcinków, a Koppelman i Levien pełnią rolę showrunnerów oraz scenarzystów. To ich pierwszy serial od czasu wspomnianego "Billions" - pierwotnie produkcja ta miała doczekać się spin-offów, plany te zostały jednak porzucone.

Obok nich w produkcji biorą udział również Scorsese z ramienia Sikelia Productions oraz Julie i Rick Yorn z Expanded Media, Paul Schiff i Beth Schacter. Scorsese ma już doświadczenie w telewizji – był producentem wykonawczym i reżyserem pilotów "Boardwalk Empire" i "Vinyl", a także reżyserem i producentem dokumentalnego serialu Netfliksa "Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto". Pełni też funkcję producenta "Cape Fear" powstającego dla Apple TV. Tematyka Las Vegas nie jest mu obca - jak pamiętamy, zrealizował słynne "Kasyno". 

