Newsy Filmy Martin Scorsese dołączył do "Star Wars". Reżysera usłyszymy w "The Mandalorian and Grogu"
Martin Scorsese dołączył do "Star Wars". Reżysera usłyszymy w "The Mandalorian and Grogu"

źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Martin Scorsese leci do odległej galaktyki! Głos legendarnego reżysera usłyszymy w nadchodzącym widowisku "Mandalorian i Grogu", które trafi do kin już tej wiosny.

Scorsese dołącza do "Star Wars"



Film jest kinową kontynuacją hitowego serialu "The Mandalorian" i ponownie skupi się na losach Dina Djarina oraz Grogu, przemierzających galaktykę po upadku Imperium. W nowym zwiastunie można usłyszeć Scorsesego jako czterorękiego ardenniańskiego sklepikarza, który początkowo chętnie sprzedaje informacje – dopóki nie usłyszy, że Mando szuka Hutta. Wtedy rozmowa kończy się błyskawicznie, a drzwi sklepu zatrzaskują się przed łowcą nagród.


Za sterami projektu stoi Jon Favreau, twórca serialu, który znany jest z zapraszania głośnych nazwisk do epizodów głosowych w tzw. Mandoverse. Tym razem to właśnie Scorsese, który kiedyś porównał blockbustery Marvela do parków rozrywki, dołącza do zabawy – a oficjalne konto "Gwiezdnych wojen" nazwało jego scenę "absolute cinema".


Produkcja trafi do kin 22 maja dzięki Disney i Lucasfilm. Na ekranie obok Pedro Pascala pojawią się m.in. Sigourney Weaver jako doświadczona pilotka bojowa oraz Jeremy Allen White w roli Rotty – buntowniczego syna Jabby. Będzie to pierwszy pełnometrażowy film z uniwersum "Star Wars", który trafi na duży ekran od siedmiu lat.

"Mandalorian i Grogu" – zobacz zwiastun



