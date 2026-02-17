Martin Scorsese dołączył do "Star Wars". Reżysera usłyszymy w "The Mandalorian and Grogu"

Martin Scorsese leci do odległej galaktyki! Głos legendarnego reżysera usłyszymy w nadchodzącym widowisku "Mandalorian i Grogu", które trafi do kin już tej wiosny.
Scorsese dołącza do "Star Wars"
Film jest kinową kontynuacją hitowego serialu "The Mandalorian
" i ponownie skupi się na losach Dina Djarina oraz Grogu, przemierzających galaktykę po upadku Imperium. W nowym zwiastunie można usłyszeć Scorsesego
jako czterorękiego ardenniańskiego sklepikarza, który początkowo chętnie sprzedaje informacje – dopóki nie usłyszy, że Mando szuka Hutta. Wtedy rozmowa kończy się błyskawicznie, a drzwi sklepu zatrzaskują się przed łowcą nagród.
Za sterami projektu stoi Jon Favreau
, twórca serialu, który znany jest z zapraszania głośnych nazwisk do epizodów głosowych w tzw. Mandoverse. Tym razem to właśnie Scorsese, który kiedyś porównał blockbustery Marvela do parków rozrywki, dołącza do zabawy – a oficjalne konto "Gwiezdnych wojen" nazwało jego scenę "absolute cinema".
Produkcja trafi do kin 22 maja dzięki Disney i Lucasfilm. Na ekranie obok Pedro Pascala
pojawią się m.in. Sigourney Weaver
jako doświadczona pilotka bojowa oraz Jeremy Allen White
w roli Rotty – buntowniczego syna Jabby. Będzie to pierwszy pełnometrażowy film z uniwersum "Star Wars
", który trafi na duży ekran od siedmiu lat.