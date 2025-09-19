Newsy Filmy Martin Scorsese wybrał swój kolejny film! W obsadzie Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence
Martin Scorsese wybrał swój kolejny film! W obsadzie Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence

Deadline / autor: /
Martin Scorsese wybrał swój kolejny film! W obsadzie Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence
źródło: Getty Images
autor: Daniele Venturelli
Koniec spekulacji. Martin Scorsese wreszcie zdecydował się, który z licznych zapowiadanych projektów będzie jego kolejnym filmem. Większość fanów będzie zaskoczona wyborem, ale już nie obsadą.

Martin Scorsese za kamerą "What Happens At Night"



Nowym filmem Scorsesego został bowiem "What Happens At Night". O projekcie pisaliśmy w 2023 roku, jednak wtedy Scorsese był z nim związany wyłącznie jako producent. Teraz okazuje się, że będzie jego reżyserem.

Projekt już może pochwalić się udziałem wielkich hollywoodzkich gwiazd. Role dostaną w nim bowiem:

02.jpg Getty Images © Samir Hussein

Leonardo DiCaprio, który często współpracuje z reżyserem, ostatnio przy filmie "Czas krwawego księżyca".

03.jpg Getty Images © Laurent KOFFEL

Jennifer Lawrence, która niedawno zagrała w wyprodukowanym przez Scorsesego "Zgiń kochanie".

Za scenariusz odpowiada Patrick Marber. Dwie dekady temu nominowany do Oscara za "Notatki o skandalu", który porzucił kino, by wrócić do niego w 2023 roku z filmem "Krytyk".

"What Happens At Night" będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku powieści Petera Camerona. Jest to historia amerykańskiej pary, która podróżuje do małego europejskiego miasteczka. Celem wyprawy jest adopcja dziecka. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.

Pierwotnie projekt miał powstać dla Studiocanal. Teraz wygląda na to, że włączy się w niego także Apple Original Films, z którym Scorsese zrealizował "Czas krwawego księżyca".

Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca"




