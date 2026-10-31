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Martin Scorsese nie nakręcił "Kleopatry" z Angeliną Jolie. Winny? Seth Rogen

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Martin+Scorsese+nie+nakr%C4%99ci%C5%82+%22Kleopatry%22+z+Angelin%C4%85+Jolie.+Winny+Seth+Rogen-169428
Martin Scorsese nie nakręcił &quot;Kleopatry&quot; z Angeliną Jolie. Winny? Seth Rogen
źródło: Getty Images
autor: Shannon Finney
Martin Scorsese opowiedział o tym, w jaki sposób żart Setha Rogena uniemożliwił mu realizację filmu o Kleopatrze, w którym miała zagrać Angelina Jolie. Wszystko przez film "Wywiad ze słońcem narodu" i brak poczucia humoru Kima Dzong Una.
   

"Kleopatra" nie wypaliła, bo Kim Dzong Un się wkurzył 



GettyImages-2276194323.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Mieliśmy nakręcić "Kleopatrę", ale ktoś zrobił sobie żarty z Kima Dzong Una, ten się wkurzył i wkopał wszystkich w Columbii, powiedział Martin Scorsese w opublikowanej na YouTubie rozmowie ze swoją córką, Francescą. To był Seth Rogen, prawda? Przekreśliło to "Kleopatrę".

Twórca ma na myśli film "Wywiad ze słońcem narodu", w którym dwaj dziennikarze (w tych rolach Seth Rogen i James Franco) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem Korei Północnej. Film był motywem dla hakerskiego ataku na serwery studia Sony Pictures (pod które podlega wytwórnia Columbia Pictures). W jego wyniku ujawniono szereg prywatnych maili, dokumentów i poufnych materiałów. Hakerzy domagali się zablokowania premiery filmu.
   
Byliśmy gotowi. Mieliśmy scenariusz. Angelina Jolie miała zagrać Kleopatrę. To miało być coś, wspomina Scorsese.

Kiedy Francesca mówi w wywiadzie, że wkurza ją taki los filmu, reżyser odpowiada: Cóż, powiedz to Sethowi, bo wszystko zaprzepaścili. Tylko dlatego, że Kim Dzong Un nie ma poczucia humoru.

Scorsese nie żywi jednak urazy. Reżyser wystąpił nawet w jednym z odcinków serialu "Studio", w którym grany prze Rogena producent Matt Remick... uniemożliwia mu realizację wymarzonego projektu.

"Wywiad ze słońcem narodu" – zwiastun




Gwiazdor talk show Dave Skylark (James Franco) wraz ze swoim producentem Aaronem Rapoportem (Seth Rogen) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem północnej Korei Kim Dzong Unem. Kiedy jednak CIA dowiaduję się o tym postanawia zlecić im zabójstwo Kima...

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