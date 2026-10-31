Martin Scorsese nie nakręcił "Kleopatry" z Angeliną Jolie. Winny? Seth Rogen

Martin Scorsese opowiedział o tym, w jaki sposób żart Setha Rogena uniemożliwił mu realizację filmu o Kleopatrze, w którym miała zagrać Angelina Jolie. Wszystko przez film "Wywiad ze słońcem narodu" i brak poczucia humoru Kima Dzong Una.
"Kleopatra" nie wypaliła, bo Kim Dzong Un się wkurzył
Mieliśmy nakręcić "Kleopatrę", ale ktoś zrobił sobie żarty z Kima Dzong Una, ten się wkurzył i wkopał wszystkich w Columbii Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
, powiedział Martin Scorsese
w opublikowanej na YouTubie rozmowie ze swoją córką, Francescą
. To był Seth Rogen, prawda? Przekreśliło to "Kleopatrę".
Twórca ma na myśli film "Wywiad ze słońcem narodu"
, w którym dwaj dziennikarze (w tych rolach Seth Rogen
i James Franco
) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem Korei Północnej. Film był motywem dla hakerskiego ataku na serwery studia Sony Pictures (pod które podlega wytwórnia Columbia Pictures).
W jego wyniku ujawniono szereg prywatnych maili, dokumentów i poufnych materiałów. Hakerzy domagali się zablokowania premiery filmu. Byliśmy gotowi. Mieliśmy scenariusz. Angelina Jolie miała zagrać Kleopatrę. To miało być coś
, wspomina Scorsese
.
Kiedy Francesca
mówi w wywiadzie, że wkurza ją taki los filmu, reżyser odpowiada: Cóż, powiedz to Sethowi, bo wszystko zaprzepaścili. Tylko dlatego, że Kim Dzong Un nie ma poczucia humoru. Scorsese
nie żywi jednak urazy. Reżyser wystąpił nawet w jednym z odcinków serialu "Studio
", w którym grany prze Rogena
producent Matt Remick... uniemożliwia mu realizację wymarzonego projektu.
"Wywiad ze słońcem narodu" – zwiastun
Gwiazdor talk show Dave Skylark (James Franco
) wraz ze swoim producentem Aaronem Rapoportem (Seth Rogen
) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem północnej Korei Kim Dzong Unem. Kiedy jednak CIA dowiaduję się o tym postanawia zlecić im zabójstwo Kima...