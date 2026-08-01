Jak oglądać filmy i seriale Marvela? Pełna lista tytułów MCU

Początek przygody z produkcjami obejmującymi ekranowe uniwersum Marvela może być przytłaczający. Pierwszym powodem jest liczba tytułów do nadrobienia. Na oglądanie będzie trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. Drugie przerażenie widać wraz z kolejnymi seansami - fabuły filmów i seriali są ze sobą ściśle powiązane. Zrozumienie następnych zawiłości wynika z zapamiętania poprzednich produkcji, a przyszłe zagadki i ich rozwiązania zależą od tego, co aktualnie na ekranie.
Kolejność realizacji tytułów niekoniecznie odzwierciedla przebieg ekranowych zdarzeń. Na przykład akcja filmu "Kapitan Marvel
" rozgrywa się kilkanaście lat przed "Iron Manem
", choć przygody Carol Danvers
zadebiutowały w kinach ponad dekadę później. Kwestię chronologii utrudnił też "Spider-Man: Bez drogi do domu
". Wraz z premierą widowiska studio otworzyło swoje wrota do multiwersum. Początek zapoznawania się z MCU w 2026 roku jest więc nieco skomplikowanym zadaniem.
Aby ułatwić Wam nawigację przez marvelowski świat, stworzyliśmy dla Was ściągawkę - zestawienie wskazujące kolejność oglądania filmów i seriali Marvela zgodnie z chronologią łączącą wszystkie opowieści w spójną całość. Listę w skróconej wersji znajdziecie TUTAJ
.
Kolejność oglądania filmów i seriali Marvela | MCU
Tworząc poniższą listę, wzięliśmy pod uwagę wszystkie kinowe filmy studia, a także miniseriale i odcinki specjalne zrealizowane dla platformy streamingowej Disney+. Nie uwzględniliśmy produkcji, które powstawały dla stacji ABC, a później także dla Netfliksa (m.in. "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
", "Agentka Carter
", "Daredevil
" czy "Jessica Jones
"). Ominęliśmy też przeznaczony dla młodszych widzów zbiór shortów pt. "Ja jestem Groot
". "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" - choć jej akcja toczy się w latach 60. na innej Ziemi - znalazła się bliżej końca listy ze względu na bliskość wydarzeń z "Avengers: Doomsday
".
Kolejność powstawania filmów i seriali wchodzących w skład MCU jest następująca:
FAZA I
"Iron Man
" (2008)
"Niesamowity Hulk
" (2008)
"Iron Man 2
" (2010)
"Thor
" (2011)
"Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
" (2011)
"Avengers
" (2012)
FAZA II
"Iron Man 3
" (2013)
"Thor: Mroczny świat
" (2013)
"Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
" (2014)
"Strażnicy Galaktyki
" (2014)
"Avengers: Czas Ultrona
" (2015)
"Ant-Man
" (2015)
FAZA III
"Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
" (2016)
"Doktor Strange
" (2016)
"Strażnicy Galaktyki vol. 2
" (2017)
"Spider-Man: Homecoming
" (2017)
"Thor: Ragnarok
" (2017)
"Czarna Pantera
" (2018)
"Avengers: Wojna bez granic
" (2018)
"Ant-Man i Osa
" (2018)
"Kapitan Marvel
" (2019)
"Avengers: Koniec gry
" (2019)
"Spider-Man: Daleko od domu
" (2019)
FAZA IV
"WandaVision
" (2021)
"Falcon i Zimowy Żołnierz
" (2021)
"Loki
" (2021)
"Czarna Wdowa
" (2021)
"A gdyby...
" (2021)
"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
" (2021)
"Eternals
" (2021)
"Hawkeye
" (2021)
"Spider-Man: Bez drogi do domu
" (2021)
"Moon Knight
" (2022)
"Doktor Strange w multiwersum obłędu
" (2022)
"Ms. Marvel
" (2022)
"Thor: Miłość i Grom
" (2022)
"Mecenas She-Hulk
" (2022)
"Wilkołak nocą
" (2022)
"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
" (2022)
"Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
" (2022)
FAZA V
"Ant-Man i Osa: Kwantomania
" (2023)
"Strażnicy Galaktyki: Volume 3
" (2023)
"Tajna inwazja
" (2023)
"Marvels
" (2023)
"Echo
" (2024)
"Deadpool & Wolverine
" (2024)
"Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa
" (2024)
"To zawsze Agatha
" (2024)
"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
" (2025)
"Daredevil: Odrodzenie
" (2025)
"Thunderbolts
" (2025)
"Ironheart
" (2025)
FAZA VI
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" (2025)
"Oczy Wakandy
" (2025)
"Daredevil: Odrodzenie
" (2025)
"Wonder Man
" (2026)
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" (2026)
18 grudnia na ekranach pojawi się "Avengers: Doomsday
", a w przyszłym roku "Avengers: Secret Wars
". Zapowiedziane są także "Czarna Pantera 3
" (15 grudnia 2028 roku) oraz "Ghost Rider
" (2028 rok), a także serial "VisionQuest
" (2026 rok). Planowana jest również nowa produkcja o grupie X-Men.
Marvel: filmy i seriale ułożone w kolejności chronologicznej
W naszym zestawieniu znalazło się 58 produkcji Marvela ułożonych zgodnie z chronologią ekranowych zdarzeń. Listę otwierają "Oczy Wakandy
", a zamyka debiutujący na ekranach "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
".
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun
A jeśli wciąż nie dość wam Marvela, posłuchajcie odcinków podcastu "Mam parę uwag", w którym Jakub Popielecki i Julia Taczanowska omawiają produkcje MCU:
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ
)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ
)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ
)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ
)
- "Czarna Wdowa
" (TUTAJ
)
- "Doktor Strange w multiwersum obłędu
" (TUTAJ
)
- "WandaVision
" i "Loki
" (TUTAJ
)
- "Thor: Miłość i Grom
" (TUTAJ
)
- "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
" (TUTAJ
)
- "Ant-Man i Osa: Kwantomania
" (TUTAJ
)
- "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
" (TUTAJ
)
- "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)