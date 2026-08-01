Jak oglądać filmy i seriale Marvela? Pełna lista tytułów MCU

Kolejność oglądania filmów i seriali Marvela | MCU

Marvel: filmy i seriale ułożone w kolejności chronologicznej

11 Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz Captain America: The Winter Soldier 2014 2h 16m Akcja Sci-Fi Anthony Russo Joe Russo USA Akcja Sci-Fi Chris Evans Samuel L. Jackson W widowisku "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", tytułowy bohater (Chris Evans) połączy siły z Czarną Wdową (Scarlett Johansson) oraz najnowszym sojusznikiem Falconem (Anthony Mackie). Po zakończonej sukcesem bitwie o Nowy Jork Steve Rogers, alias Kapitan Ameryka, przenosi się do Waszyngtonu i próbuje przyzwyczaić się do życia w nowoczesnym świecie. Jednak kiedy dochodzi do ataku na jego przełożonego z organizacji T.A.R.C.Z.A., Steve zostaje uwikłany w sieć intryg zagrażających całemu światu. Teraz Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa i Falcon będą musieli połączyć siły, żeby pokonać Zimowego Żołnierza – najbardziej tajemniczą i najpotężniejszą jak do tej pory broń swojego podstępnego wroga.

44 Wilkołak nocą Werewolf by Night 2022 52m Horror Akcja Michael Giacchino USA Horror Akcja Gael García Bernal Laura Donnelly Pewnej czarnej, głuchej nocy członkowie tajnego bractwa łowców potworów wychodzą z ukrycia, aby pożegnać swojego zmarłego przywódcę. Podczas osobliwej ceremonii pogrzebowej zebrani dowiadują się, że wezmą udział w śmiertelnej walce o potężny artefakt – w łowach, podczas których staną oko w oko z niebezpieczną bestią. Inspirowany horrorami z lat 30. i 40. XX wieku, mrożący krew w żyłach materiał odkrywa przed widzami nowy zakątek Filmowego Uniwersum Marvela, dostarczając im przy tym solidnej dawki strachu, suspensu i makabry.

55 Wonder Man 2026 31m Komedia Sci-Fi James Ponsoldt Destin Daniel Cretton USA Komedia Sci-Fi Yahya Abdul-Mateen II Ben Kingsley Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego. Serial zdobył pozytywne opinie i pierwotnie miał się doczekać drugiego sezonu, jednak ten ostatecznie nie dojdzie do skutku.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun