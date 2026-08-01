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Jak oglądać filmy i seriale Marvela? Pełna lista tytułów MCU

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Marvel%3A+kolejno%C5%9B%C4%87+ogl%C4%85dania+seriali+i+film%C3%B3w+MCU+w+2026+roku-167813
Jak oglądać filmy i seriale Marvela? Pełna lista tytułów MCU
Początek przygody z produkcjami obejmującymi ekranowe uniwersum Marvela może być przytłaczający. Pierwszym powodem jest liczba tytułów do nadrobienia. Na oglądanie będzie trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. Drugie przerażenie widać wraz z kolejnymi seansami - fabuły filmów i seriali są ze sobą ściśle powiązane. Zrozumienie następnych zawiłości wynika z zapamiętania poprzednich produkcji, a przyszłe zagadki i ich rozwiązania zależą od tego, co aktualnie na ekranie.   

Kolejność realizacji tytułów niekoniecznie odzwierciedla przebieg ekranowych zdarzeń. Na przykład akcja filmu "Kapitan Marvel" rozgrywa się kilkanaście lat przed "Iron Manem", choć przygody Carol Danvers zadebiutowały w kinach ponad dekadę później. Kwestię chronologii utrudnił też "Spider-Man: Bez drogi do domu". Wraz z premierą widowiska studio otworzyło swoje wrota do multiwersum. Początek zapoznawania się z MCU w 2026 roku jest więc nieco skomplikowanym zadaniem.

Aby ułatwić Wam nawigację przez marvelowski świat, stworzyliśmy dla Was ściągawkę - zestawienie wskazujące kolejność oglądania filmów i seriali Marvela zgodnie z chronologią łączącą wszystkie opowieści w spójną całość. Listę w skróconej wersji znajdziecie TUTAJ

Kolejność oglądania filmów i seriali Marvela | MCU



Tworząc poniższą listę, wzięliśmy pod uwagę wszystkie kinowe filmy studia, a także miniseriale i odcinki specjalne zrealizowane dla platformy streamingowej Disney+. Nie uwzględniliśmy produkcji, które powstawały dla stacji ABC, a później także dla Netfliksa (m.in. "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Agentka Carter", "Daredevil" czy "Jessica Jones"). Ominęliśmy też przeznaczony dla młodszych widzów zbiór shortów pt. "Ja jestem Groot". "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" - choć jej akcja toczy się w latach 60. na innej Ziemi - znalazła się bliżej końca listy ze względu na bliskość wydarzeń z "Avengers: Doomsday". 

Kolejność powstawania filmów i seriali wchodzących w skład MCU jest następująca:

FAZA I
"Iron Man" (2008)
"Niesamowity Hulk" (2008)
"Iron Man 2" (2010)
"Thor" (2011)
"Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" (2011)
"Avengers" (2012)

FAZA II
"Iron Man 3" (2013)
"Thor: Mroczny świat" (2013)
"Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" (2014)
"Strażnicy Galaktyki" (2014)
"Avengers: Czas Ultrona" (2015)
"Ant-Man" (2015)

FAZA III
"Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" (2016)
"Doktor Strange" (2016)
"Strażnicy Galaktyki vol. 2" (2017)
"Spider-Man: Homecoming" (2017)
"Thor: Ragnarok" (2017)
"Czarna Pantera" (2018)
"Avengers: Wojna bez granic" (2018)
"Ant-Man i Osa" (2018)
"Kapitan Marvel" (2019)
"Avengers: Koniec gry" (2019)
"Spider-Man: Daleko od domu" (2019)

FAZA IV
"WandaVision" (2021)
"Falcon i Zimowy Żołnierz" (2021)
"Loki" (2021)
"Czarna Wdowa" (2021)
"A gdyby..." (2021)
"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" (2021)
"Eternals" (2021)
"Hawkeye" (2021)
"Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021)
"Moon Knight" (2022)
"Doktor Strange w multiwersum obłędu" (2022)
"Ms. Marvel" (2022)
"Thor: Miłość i Grom" (2022)
"Mecenas She-Hulk" (2022)
"Wilkołak nocą" (2022)
"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (2022)
"Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta" (2022)

FAZA V
"Ant-Man i Osa: Kwantomania" (2023)
"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (2023)
"Tajna inwazja" (2023)
"Marvels" (2023)
"Echo" (2024)
"Deadpool & Wolverine" (2024)
"Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa" (2024)
"To zawsze Agatha" (2024)
"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" (2025)
"Daredevil: Odrodzenie" (2025)
"Thunderbolts" (2025)
"Ironheart" (2025)

FAZA VI
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" (2025)
"Oczy Wakandy" (2025)
"Daredevil: Odrodzenie" (2025)
"Wonder Man" (2026)
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (2026)

18 grudnia na ekranach pojawi się "Avengers: Doomsday", a w przyszłym roku "Avengers: Secret Wars". Zapowiedziane są także "Czarna Pantera 3" (15 grudnia 2028 roku) oraz "Ghost Rider" (2028 rok), a także serial "VisionQuest" (2026 rok). Planowana jest również nowa produkcja o grupie X-Men.

Marvel: filmy i seriale ułożone w kolejności chronologicznej



W naszym zestawieniu znalazło się 58 produkcji Marvela ułożonych zgodnie z chronologią ekranowych zdarzeń. Listę otwierają "Oczy Wakandy", a zamyka debiutujący na ekranach "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

1
plakat filmu Oczy Wakandy

Eyes of Wakanda
2025
29m

Animacja

Akcja

Sci-Fi

USA

Animacja

Akcja

Sci-Fi

"Oczy Wakandy" to serial, który śledzi losy dzielnych wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów, poczynając od setek lat wstecz. Nieustraszeni bohaterowie muszą udać się w najdalsze zakątki globu, żeby odebrać wrogom Wakandy artefakty zawierające wibranium – oto historia agentów Hatut Zeraze.


2
plakat filmu Captain America: Pierwsze starcie

Captain America: The First Avenger
2011
2h 4m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Do tej pory powstały trzy filmy Marvela o przygodach Kapitana Ameryki. W widowisku "Pierwsze starcie" przerażony widmem nazizmu bohater (Chris Evans) postanawia zaciągnąć się do wojska. Z powodu swojej wątłości i choroby zostaje odrzucony. Podsłuchawszy szczere prośby chłopaka, generał Chester Philips oferuje Steve'owi Rogersowi okazję do wzięcia udziału w specjalnym eksperymencie: operacji "Odrodzenie". Po tygodniach testów w końcu dostaje serum i dawkę promieniowania. Ciało Rogersa staje się idealne. Przechodzi on intensywny trening fizyczny i szkolenie z zakresu taktyki. Trzy miesiące później otrzymuje pierwsze zadanie jako Kapitan Ameryka. Uzbrojony w niezniszczalną tarczę prowadzi swoją wojnę przeciwko złu jako strażnik wolności i przywódca Avengers. "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" przyniósł producentom 370 milionów dolarów przychodu.

3
plakat filmu Kapitan Marvel

Captain Marvel
2019
2h 4m

Sci-Fi

Akcja

Australia

USA

Sci-Fi

Akcja

Są lata 90. XX wieku. Na Ziemię dociera galaktyczna wojna. Carol Danvers alias Kapitan Marvel wraz z grupką sojuszników trafia w oko cyklonu. Widz ma okazję towarzyszyć jej w podróży, dzięki której stanie się jedną z największych bohaterek wszechświata. Kapitan Marvel zagrała Brie Larson. Partnerują jej m.in. Jude Law, Lashana Lynch, Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn.

4
plakat filmu Iron Man

2008
2h 6m

Akcja

Sci-Fi

Kanada

USA

Akcja

Sci-Fi

"Iron Man" to historia miliardera, przemysłowca i genialnego wynalazcy Tony’ego Starka (Robert Downey Jr.), szefa Stark Industries, głównego dostawcy broni dla rządu USA. Beztroski styl życia Tony’ego zmienia się na zawsze, kiedy po testach przeprowadzanych z nową bronią jego konwój zostaje zaatakowany, a on sam porwany przez rebeliantów. Ranny od pocisku, który utkwił w pobliżu serca, Tony zostaje zmuszony do skonstruowania potężnej broni dla Razy (Faran Tahir), tajemniczego przywódcy rebeliantów. Nie zważając jednak na żądania porywaczy, Tony wykorzystuje swój intelekt i geniusz, aby skonstruować zbroję, która utrzyma go przy życiu i pomoże w ucieczce. Po powrocie do Ameryki Tony stara się dojść do ładu ze swoją przeszłością i przysięga, że jego firma Stark Industries będzie się teraz rozwijać w zupełnie nowym kierunku. Mimo oporu Obadiaha Stane (Jeff Bridges), swojej prawej ręki i jednego z szefów firmy, który przejął nad nią rządy podczas jego nieobecności, Tony spędza całe dnie i noce w warsztacie, pracując nad konstrukcją zaawansowanej technologicznie zbroi, która zapewni mu nadludzką siłę i ochroni przed atakami. Kontynuacja widowiska Marvela, "Iron Man 2", trafiła do kin w 2010 roku.

5
plakat filmu Iron Man 2

2010
2h 4m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Robert Downey Jr. powraca jako miliarder Tony Stark w kontynuacji kinowego hitu, który zainicjował uniwersum Marvela, zarabiając na całym świecie 585 milionów dolarów. Kiedy tożsamość tytułowego superbohatera przestała być sekretem, życie Tony'ego stało się jeszcze bardziej intensywne. Wszyscy chcą zyskać dostęp do technologii tytułowego bohatera – niektórzy dla władzy i zysku, inni, jak Ivan Vanko, czyli Whiplash (Mickey Rourke), dla zemsty! Tony będzie musiał raz jeszcze przywdziać strój Iron Mana i stawić czoła najbardziej niebezpiecznemu wrogowi, jednak tym razem u jego boku pojawi się kilku sojuszników. "Iron Man 2" zarobił na całym świecie 624 miliony dolarów. Kolejna odsłona przygód Starka, "Iron Man 3", zadebiutowała na ekranach w 2013 roku.

6
plakat filmu Incredible Hulk

The Incredible Hulk
2008
1h 52m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

"Niesamowity Hulk" to film Marvela wyprodukowany we współpracy z wytwórnią Universal, która posiada prawa do postaci tytułowego herosa. Od czasu przypadkowego napromieniowania naukowiec Bruce Banner (Edward Norton) szuka lekarstwa, które pozwoli mu uwolnić się od niezwykłego stanu, w jaki wpada pod wpływem silnego stresu. W takich chwilach Banner zmienia się bowiem w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. Naukowiec jest na najlepszej drodze do znalezienia remedium, jednak wszystko może zostać utracone, kiedy pojawia się tajemnicze monstrum, które siłą przewyższa Hulka. W dodatku zielonego olbrzyma usiłuje schwytać armia, by wykorzystać jego moc do własnych celów. Banner musi dokonać ostatecznego wyboru – czy pozostać zwykłym naukowcem, czy raczej uwolnić niezmierzoną siłę, która tkwi w jego wnętrzu.

7
plakat filmu Thor

2011
1h 54m

Przygodowy

Fantasy

USA

Przygodowy

Fantasy

"Thor" to film zrealizowany na podstawie kultowego komiksu, który trafił na półki kiosków w 1962 roku. Tytułowy bohater (Chris Hemsworth), który walczy za pomocą Mjollnira, młota wykonanego z tajemniczego metalu, wygnany zostaje z Asgardu, siedziby najwyższych bogów, na Ziemię. Tutaj pozbawiony zostaje wszystkich swoich boskich atrybutów i jako dr Donald Blake ma nauczyć się pokory i posłuszeństwa. O swojej przeszłości przypomina sobie dopiero, kiedy przez przypadek znajduje Mjollnira. Tak rozpoczyna się jego walka o bezpieczeństwo ludzkości. Kontynuacja filmu Marvela, "Thor: Mroczny świat" zadebiutowała w kinach w 2013 roku.

8
plakat filmu Avengers

The Avengers
2012
2h 22m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Nick Fury jest szefem międzynarodowej agencji S.H.I.E.L.D., która czuwa nad światowym bezpieczeństwem. W obliczu globalnego zagrożenia staje przed zadaniem stworzenia drużyny, która podoła najbardziej nieprawdopodobnym wyzwaniom. Do swojego zespołu rekrutuje ludzi z niezwykłymi zdolnościami. Znajdą się w nim słynne postacie z uniwersum Marvela – Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, Hawkeye i Czarna Wdowa. Porozumienie w drużynie złożonej z takich indywidualności nie będzie łatwe do osiągnięcia. Fury wie jednak, że tylko działając wspólnie mogą ocalić świat przed zniszczeniem. "Avengers" okazali się najbardziej kasowym filmem 2012 roku, zarabiając w kinach ponad półtora miliarda dolarów.

9
plakat filmu Iron Man 3

2013
2h 10m

Akcja

Sci-Fi

Chiny

USA

Akcja

Sci-Fi

W filmie "Iron Man 3" świat Tony'ego Starka legnie w gruzach na skutek podstępnych działań jednego z jego najpotężniejszych wrogów. W poszukiwaniu zemsty Stark wyrusza w podróż, która wystawi na próbę siłę jego charakteru i ducha walki. Przyparty do muru, znów może polegać wyłącznie na swojej pomysłowości i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź na od dawna nurtujące go pytanie: czy to zbroja czyni superbohatera? "Iron Man 3" okazał się najbardziej kasowym filmem o przygodach człowieka w żelaznej zbroi - wpływy z kin wyniosły 1,2 mld dolarów.

10
plakat filmu Thor: Mroczny świat

Thor: The Dark World
2013
1h 52m

Przygodowy

Fantasy

USA

Przygodowy

Fantasy

"Thor: Mroczny świat" to kontynuacja przygód boga piorunów, który nie ustaje w walce o ocalenie Ziemi i pozostałych Ośmiu Królestw przed tajemniczym, starszym niż wszechświat wrogiem. Po wydarzeniach z filmów "Thor" i "Avengers", tytułowy bohatr próbuje zaprowadzić porządek w kosmosie, ale starożytna rasa, dowodzona przez mściwego Malekitha powraca, by zepchnąć wszechświat w ciemność. Stając do walki z wrogiem, którego nie może pokonać nawet Asgard pod wodzą Odyna, superbohater musi udać się na niebezpieczną wyprawę, podczas której ponownie zjednoczy siły z Jane Foster i poświęci wszystko, by ratować nas wszystkich. "Thor: Mroczny świat" zarobił w kinach na całym świecie 644,6 mln dolarów.

11
plakat filmu Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz

Captain America: The Winter Soldier
2014
2h 16m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W widowisku "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", tytułowy bohater (Chris Evans) połączy siły z Czarną Wdową (Scarlett Johansson) oraz najnowszym sojusznikiem Falconem (Anthony Mackie). Po zakończonej sukcesem bitwie o Nowy Jork Steve Rogers, alias Kapitan Ameryka, przenosi się do Waszyngtonu i próbuje przyzwyczaić się do życia w nowoczesnym świecie. Jednak kiedy dochodzi do ataku na jego przełożonego z organizacji T.A.R.C.Z.A., Steve zostaje uwikłany w sieć intryg zagrażających całemu światu. Teraz Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa i Falcon będą musieli połączyć siły, żeby pokonać Zimowego Żołnierza – najbardziej tajemniczą i najpotężniejszą jak do tej pory broń swojego podstępnego wroga.

12
plakat filmu Strażnicy Galaktyki

Guardians of the Galaxy
2014
2h 1m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W filmie "Strażnicy Galaktyki" zuchwały awanturnik Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt stanowiący obiekt pożądania złego i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Chcąc uniknąć gniewu Ronana, Quill zmuszony jest zawrzeć niewygodny sojusz z czterema niemającymi nic do stracenia outsiderami: Rocketem – uzbrojonym szopem, Grootem – drzewokształtnym humanoidem, śmiertelnie niebezpieczną i tajemniczą Gamorą i żądnym zemsty Draksem Niszczycielem. Kiedy główny bohater odkrywa prawdziwą moc artefaktu i zagrożenie, jakie stanowi on dla kosmosu, musi zmobilizować swoich niesubordynowanych towarzyszy do bitwy, od której zależą losy galaktyki. Reżyserem i współscenarzystą widowiska "Strażnicy Galaktyki" jest James Gunn.

13
plakat filmu Strażnicy Galaktyki vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2
2017
2h 16m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Strażnicy Galaktyki – grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów we wszechświecie - przemierza odległe zakątki kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków - Petera Quilla alias Star Lorda. Niegdysiejsi wrogowie staną się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie powiększającym się filmowym uniwersum Marvela zagoszczą nowe postacie znane z kart komiksu. "Strażnicy Galaktyki vol. 2" zarobili na całym świecie 863 miliony dolarów.

14
plakat filmu Avengers: Czas Ultrona

Avengers: Age of Ultron
2015
2h 21m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Fabuła filmu Marvela "Avengers: Czas Ultrona" prezentuje się następująco: kiedy Tony Stark alias Iron Man próbuje wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania światowego pokoju, sytuacja niespodziewanie się komplikuje. Na scenę wkracza mroczny Ultron ze zbrodniczym planem zniszczenia całej planety. Los milionów niewinnych istnień spocznie w rękach najpotężniejszych bohaterów Ziemi z drużyny Avengers. Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i Hawkeye zostaną wystawieni na największą próbę pełną niełatwych sojuszy i niespodziewanych zwrotów akcji. Film "Avengers: Czas Ultrona" zarobił na całym świecie 1,4 mld dolarów.

15
plakat filmu Ant-Man

2015
1h 57m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

W filmie Marvela "Ant-Man" zawodowy oszust Scott Lang (Paul Rudd) za sprawą niezwykłego kostiumu potrafi zmniejszać się do rozmiarów mrówki, zyskując jednocześnie nadludzką siłę. Gdy świat stanie w obliczu nowej generacji zagrożeń, Ant-Man wraz ze swoim mentorem doktorem Hankiem Pymem (Michael Douglas), zaplanuje skok, który może zapobiec katastrofie.

16
plakat filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

Captain America: Civil War
2016
2h 26m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

W filmie Marvela "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" będącym bezpośrednią kontynuacją "Avengers: Czas Ultrona" Steve Rogers alias Kapitan Ameryka staje na czele drużyny Avengers, by ponownie ocalić ludzkość przed zagładą. W czasie kolejnej międzynarodowej akcji z udziałem superbohaterów ponownie dochodzi do strat w ludności cywilnej. Rosną więc naciski polityczne, by poddać herosów systemowi nadzoru i utworzyć organ decydujący o stopniu ich zaangażowania w działania militarne. Sytuacja ta poważnie wpływa na atmosferę panującą wśród Avengers, którzy starają się obronić świat przed nowym, nikczemnym nieprzyjacielem. Gdy Kapitan Ameryka i Iron Man znajdą się na kursie kolizyjnym, a do akcji wkroczą Spider-Man i Ant-Man, ekranowa rozróba rozkręci się na całego.

17
plakat filmu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa

Your Friendly Neighborhood Spider-Man
2025 -
28m

Akcja

Animacja

Sci-Fi

USA

Akcja

Animacja

Sci-Fi

Osadzony w alternatywnej rzeczywistości serial animowany o początkach superbohaterskiej drogi Petera Parkera - w przeciwieństwie do głównej linii czasowej, tutaj mentorem młodego bohatera jest Norman Osborn.

18
plakat filmu Czarna Wdowa

Black Widow
2021
2h 13m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Film Cate Shortland stanowi fabularny pomost między wydarzeniami z filmów "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" oraz "Avengers: Wojna bez granic". Dowiadujemy się z niego, co działo się z Natashą Romanoff pomiędzy bitwą na lotnisku w Lipsku a pojawieniem się Thanosa. W wyniku niebezpiecznego spisku oraz podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers, Czarna Wdowa (Scarlett Johansson) musi skonfrontować się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.

19
plakat filmu Spider-Man: Homecoming

2017
2h 13m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) zadebiutował w uniwersum Marvela w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". W widowisku "Spider-Man: Homecoming" młody heros zaczyna rozumieć i kontrolować nowo odkrytą tożsamość superbohatera. Po wielkiej bitwie na lotnisku w Lipsku Peter wraca do domu do cioci May (Marisa Tomei) i pod czujne oko swego nowego mentora Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Mimo że chłopak stara się wieść normalne życie, to jednak nie potrafi pozbyć się myśli, że jest jednak kimś więcej niż Spider-Manem z sąsiedztwa. Tymczasem pojawia się Vulture (Michael Keaton) – groźny wróg, który zagraża wszystkiemu, co dla Petera jest ważne. Zrealizowany we współpracy z wytwórnią Sony, która posiada prawa do postaci tytułowego herosa, "Spider-Man: Homecoming" zarobił na całym świecie 880 milionów dolarów. Kontynuacja filmu, "Spider-Man: Daleko od domu" zadebiutowała na ekranach w 2019 roku, a "Spider-Man: Bez drogi do domu" w 2021 roku.

20
plakat filmu Doktor Strange

Doctor Strange
2016
1h 55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

Doktor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) jest aroganckim i ambitnym neurochirurgiem. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy w wypadku samochodowym doznaje kontuzji rąk. Po nieudanych próbach wyleczenia szuka porady u Jonathana (Benjamin Bratt), który zdołał uleczyć się po złamaniu kręgosłupa. Zgodnie z jego wskazówkami Strange udaje się w okolice Katmandu, gdzie poznaje uczniów Wonga (Benedict Wong) i Mordo (Chiwetel Ejiofor) oraz mistrzynię Przedwieczną (Tilda Swinton). Wkrótce doktor Strange odkrywa w sobie wielką moc, dzięki której stanie się jednym potężniejszych superbohaterów w uniwersum Marvela.

21
plakat filmu Czarna Pantera

Black Panther
2018
2h 14m

Akcja

Sci-Fi

Australia

RPA

USA

Korea Południowa

Akcja

Sci-Fi

Przez lata filmy Marvela były ignorowane przez Amerykańską Akademię Filmową. Pierwszą produkcją studia, która otrzymała nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy film", była "Czarna Pantera". Wakanda to afrykańskie państwo, które skrzętnie ukrywa swoje tajemnice przed światem. Na teren obecnej Wakandy spadł niegdyś meteoryt zawierający vibranium – surowiec, dzięki któremu afrykańskie królestwo rozwinęło się technologicznie w niesamowity sposób. Niewielkie państwo stało się olbrzymią potęgą, ale dzięki mądrym rządom nigdy nie wykorzystywało swojej siły przeciwko reszcie świata. Obecnym królem Wakandy jest T’Challa. Po śmierci swojego ojca, to on, podobnie jak każdy władca przed nim, musi przywdziać strój Czarnej Pantery i zostać silnym oraz roztropnym przywódcą. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo świat coraz pazerniej pożąda bogactw Wakandy. Wkrótce na drodze T’Challi staje tajemniczy Killmonger – terrorysta i najemnik uzurpujący sobie prawo do wakandyjskiego tronu. Rozpoczyna się brutalna rywalizacja, która może sprowadzić wojenną pożogę na współczesny świat.

22
plakat filmu Thor: Ragnarok

2017
2h 10m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

"Thor: Ragnarok" to kontynuacja widowiska Marvela "Thor: Mroczny świat". Tym razem tytułowy bóg zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak Thor musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers – niesamowitym Hulkiem!

23
plakat filmu Avengers: Wojna bez granic

Avengers: Infinity War
2018
2h 29m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W superprodukcji Marvela "Avengers: Wojna bez granic" tytułowi bohaterowie i ich sojusznicy kontynuują ochronę świata przed globalnym zagrożeniem. Niestety, wkrótce pojawia się nowy przeciwnik, Thanos (Josh Brolin). Celem tego międzygalaktycznego despoty jest zebranie wszystkich sześciu Kamieni Nieskończoności, artefaktów o niewyobrażalnej mocy. Chce za ich pomocą kreować rzeczywistość według własnej, pokręconej woli. Los Ziemi i wszelkiego życia znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Bezpośrednią kontynuacją "Wojny bez granic" jest "Avengers: Koniec gry".

24
plakat filmu Ant-Man i Osa

Ant-Man and the Wasp
2018
1h 58m

Sci-Fi

Akcja

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Akcja

W filmie Marvela "Ant-Man i Osa" Scott Lang boryka się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów tak w roli superbohatera, jak i ojca. Kiedy stara się pogodzić życie rodzinne z obowiązkami Ant-Mana, Hope van Dyne i dr Hank Pym powierzają mu kolejną pilną misję. Scott musi ponownie założyć kostium Ant-Mana i nauczyć sie walczyć u boku Osy, aby wspólnie odkryć sekrety z przeszłości.

25
plakat filmu Avengers: Koniec gry

Avengers: Endgame
2019
3h 2m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

"Avengers: Koniec gry" to punkt kulminacyjny i jedyne w swoim rodzaju zwieńczenie epickiej podróży, obejmującej kilkadziesiąt połączonych ze sobą historii z uniwersum Marvela. Iron Man i spółka zrozumieją wreszcie, jak wielkich poświęceń wymaga zachowanie naszej kruchej rzeczywistości. "Avengers: Koniec gry" to pełna emocji opowieść o przyjaźni, współpracy i o tym, że trzeba zapomnieć, co nas dzieli, żeby pokonać wszelkie przeciwności. Filmy Marvela zawsze były dużymi hitami kasowymi, ale żaden nie zgarnął tyle co "Koniec gry". Widowisko braci Russo zarobiło na całym świecie blisko 2,8 mld dolarów

26
plakat filmu Loki

2021 - 2023
1h

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

Po kradzieży Tesseraktu w "Avengers: Końcu Gry" Loki zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie czasu. Aby zapobiec katastrofie, bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać historię ludzkości. Główną rolę w serialu gra oczywiście Tom Hiddleston. Partnerują mu Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku i Richard E. Grant. Pierwszy sezon "Lokiego" wyreżyserowała Kate Herron. Głównym scenarzystą przedsięwzięcia jest Michael Waldron ("Doktor Strange w multiwersum obłędu").

27
plakat filmu A gdyby...?

What If...?
2021 - 2024
34m

Animacja

Akcja

Sci-Fi

USA

Animacja

Akcja

Sci-Fi

Zastanawialiście się kiedyś co było było, gdyby wszyscy Avengers niespodziewanie zginęli? Albo jak potoczyłyby się losy Strażników Galaktyki, gdyby Star-Lordem został T'Challa, a nie Peter Quill? Na te i inne jakże palące pytania odpowiedzi udziela serial animowany "What If...?". To antologia składająca się z historii, które rozgrywają się w alternatywnych rzeczywistościach uniwersum Marvela. Bohaterom głosów użyczają aktorzy znani z kinowych widowisk MCU, w tym Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch i Tom Hiddleston.

28
plakat filmu Marvel Zombi

Marvel Zombies
2025
31m

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

USA

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

Po tym, jak Avengersów dotknęła plaga zombi, grupa ocalałych odkrywa sposób, który pozwoli pokonać obdarzone supermocami żywe trupy. Przemierzając dystopijne tereny, narażają życie, aby uratować świat.

29
plakat filmu WandaVision

2021
34m

Kryminał

Fantasy

Akcja

USA

Kryminał

Fantasy

Akcja

Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach miasteczka Westview w stanie New Jersey. Z czasem superbohaterowie zaczynają jednak podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje... Tytułowe role w serialu zagrali Elizabeth Olsen i Paul Bettany, a partnerują im m.in. Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings oraz Randall Park.

30
plakat filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
2021
2h 12m

Akcja

Fantasy

Australia

USA

Akcja

Fantasy

Tytułowy bohater filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" to syn osławionego Mandaryna, jednego z największych złoczyńców uniwersum Marvela. Młodzieniec ucieka z domu i osiedla się w San Francisco, aby tam rozpocząć nowe życie. Przeszłość nie daje o sobie jednak zapomnieć. Shang-Chi zostaje zmuszony, by powrócić w rodzinne strony i stawić czoła swojemu mrocznemu dziedzictwu. Główną rolę w filmie zagrał Simu Liu. Partnerują mu Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh, Awkwafina, Meng'er Zhang oraz Ben Kingsley.

31
plakat filmu Falcon i Zimowy Żołnierz

The Falcon and the Winter Soldier
2021
51m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Akcja 6-odcinkowego serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" rozgrywa się po wydarzeniach z widowiska "Avengers: Koniec Gry". Sam Wilson (Anthony Mackie) musi połączyć siły z Buckym Barnesem (Sebastian Stan), aby stawić czoła grupie złoczyńców znanych jako Flag-Smashers. Razem wyruszają na przygodę, która wystawi na próbę ich umiejętności przetrwania, a także cierpliwość. Prócz Mackiego i Stana w obsadzie serialu znaleźli się także Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) oraz Wyatt Russell

32
plakat filmu Spider-Man: Daleko od domu

Spider-Man: Far From Home
2019
2h 9m

Akcja

Sci-Fi

Czechy

USA

Włochy

Akcja

Sci-Fi

Tom Holland powraca jako człowiek-pająk w filmie Marvela i Sony pt. "Spider-Man: Daleko od domu". Superbohater z sąsiedztwa przyłącza się do swych najlepszych przyjaciół – Neda, MJ i reszty, by wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. Niestety, plan porzucenia pajęczego kostiumu na kilka tygodni nie udaje się. Z wielkimi oporami Peter decyduje się pomóc Nickowi Fury’emu odkryć sekret tajemniczych ataków, które pustoszą kontynent. Wkrótce Spider-Man stanie do walki z potężnym przeciwnikiem i udowodni sobie oraz całemu światu, że jest godnym spadkobiercą ideałów Tony'ego Starka.

33
plakat filmu Eternals

2021
2h 37m

Akcja

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Akcja

Sci-Fi

Film "Eternals" opowiada o nowej w uniwersum Marvela grupie superbohaterów. To przybysze z kosmosu, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, aby wyjść z ukrycia i przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości. Tytułowe role zagrali m.in. Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan i Salma Hayek. Za kamerą stanęła Chloé Zhao.

34
plakat filmu Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: No Way Home
2021
2h 30m

Akcja

Sci-Fi

Islandia

USA

Akcja

Sci-Fi

Kiedy tożsamość Spider-Mana (Tom Holland) zostaje ujawniona, życie bohatera i jego najbliższych ulega gwałtownej zmianie. Młody heros postanawia poprosić o pomoc doktora Strange’a (Benedict Cumberbatch). Jak się z czasem okaże, nie był to najlepszy pomysł. Zaklęcie Strange’a sprawia, że do świata superbohatera z sąsiedztwa przedostają się najwięksi złoczyńcy, jacy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w każdym możliwym uniwersum. Aby ocalić ukochane osoby i przyszłość multiwersum, nastoletni Peter będzie musiał stawić czoła wszystkim przeciwnikom. Film w reżyserii Jona Wattsa okazał się gigantycznym przebojem, zarabiając w kinach na całym świecie blisko 1,9 mld dolarów.

35
plakat filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
2022
2h 6m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

W filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" tytułowy bohater musi wziąć pod skrzydła pochodzącą z innego wymiaru nastolatkę Americę Chavez. Na dziewczynę poluje bowiem Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, która chce przejąć jej moc podróżowania między uniwersami. W Doktora Strange'a wcielił się po raz kolejny Benedict Cumberbatch. Pozostałe role grają Elizabeth Olsen (Wanda), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Rachel McAdams (Christine) oraz Xochitl Gomez (America). Za kamerą stanął Sam Raimi, twórca klasycznych trylogii "Martwe zło" i "Spider-Man".

36
plakat filmu Hawkeye

2021
51m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Bohaterami marvelowskiego serialu "Hawkeye" są Clint Barton (Jeremy Renner) oraz Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Były członek Avengers przygotowuje młodziutką mistrzynię łucznictwa do przejęcia jego superbohaterskiej tożsamości. Niestety, przeszłość błyskawicznie upomina się o Bartona, który naraził się zbyt wielu ludziom jako mściwy Ronin. W obsadzie show znalazł się również Piotr Adamczyk wcielający się w jednego z członków tzw. Dresowej Mafii, która pod osłoną nocy poluje na Hawkeye'a.

37
plakat filmu Moon Knight

2022
50m

Fantasy

Akcja

USA

Fantasy

Akcja

Serial "Moon Knight" to historia najemnika Marca Spectora, który cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Wewnętrznie skonfliktowany bohater jest awatarem egipskiego bóstwa Księżyca, Chonsu. Uzbrojony w supermoce musi stanąć do walki z przywódcą kultu, który planuje wcielić w życie złowieszczy plan. Tytułową rolę w serialu gra Oscar Isaac, a partnerują mu m.in. Ethan Hawke, May Calamawy, Gaspard Ulliel i F. Murray Abraham. Twórcą serialu jest Jeremy Slater ("The Umbrella Academy").

38
plakat filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Black Panther: Wakanda Forever
2022
2h 41m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (Florence Kasumba) po śmierci króla T'Challi bronią swojej ojczyzny przed zakusami światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie z pomocą War Dog Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) jednoczą siły i przecierają nowe szlaki dla królestwa Wakandy. Tenoch Huerta debiutuje w roli Namora, króla tajemniczej podwodnej nacji.

39
plakat filmu Echo

2024
41m

Kryminał

Akcja

USA

Kryminał

Akcja

Maya Lopez (Alaqua Cox) mierzy się z własną przeszłością, gdy jej bezwzględne zachowanie z Nowego Jorku dogania ją w rodzinnym mieście. Bohaterka musi przypomnieć sobie swoje pochodzenie oraz poznać znaczenie rodziny i wspólnoty.

40
plakat filmu Mecenas She-Hulk

She-Hulk: Attorney at Law
2022
33m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Serial "Mecenas She-Hulk" opowiada o Jennifer Walters (Tatiana Maslany), prawniczce po 30-tce, która pracuje w prestiżowej kancelarii specjalizującej się w nadnaturalnych stworzeniach. Po ratującej życie transfuzji krwi jej życie się komplikuje, gdyż staje się dwumetrowym odpowiednikiem słynnego Hulka. W pozostałych rolach Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo, Josh Segarra, Mark Linn-Baker, Tess Malis Kincaid, Tim Roth, Megan Thee Stallion i Benedict Wong.

41
plakat filmu Ms. Marvel

2022 -
50m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Serial "Ms. Marvel" wprowadza na ekrany postać Kamali Khan (Iman Vellani), amerykańskiej muzułmanki dorastającej w Jersey City. Obdarzona wybujałą wyobraźnią nastoletnia wielbicielka gier wideo i fan fiction jest zagorzałą fanką superbohaterów, zwłaszcza Kapitan Marvel. Jednocześnie czuje się obco wśród rówieśników, a nawet w rodzinnym domu - przynajmniej dopóki nie odkryje, że posiada supermoce, podobnie jak jej idole.

42
plakat filmu Thor: Miłość i grom

Thor: Love and Thunder
2022
1h 59m

Fantasy

Przygodowy

Australia

USA

Fantasy

Przygodowy

"Thor: Miłość i grom" ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jego wysiłki zostają przerwane przez galaktycznego mordercę znanego jako Gorr Rzeźnik Bogów, który pragnie wymordować wszystkich bogów. Aby mu się przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem Mjolnirem nie gorzej niż on sam. Wspólnie wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podroż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bogów i powstrzymać go, nim będzie za późno.

43
plakat filmu Ironheart

2025
48m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Serial poświęcony bohaterce, którą poznaliśmy w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" – Riri Williams, w którą wciela się Dominique Thorne. To utalentowana młoda wynalazczyni o wielkich ambicjach, która powraca do rodzinnego domu w Chicago. Pochłonięta doskonaleniem swoich projektów zbroi i marzeniami o dokonaniu czegoś wiekopomnego, Riri spotyka na swojej drodze tajemniczego Parkera Robbinsa, znanego jako "Hood" (Anthony Ramos).

44
plakat filmu Wilkołak nocą

Werewolf by Night
2022
52m

Horror

Akcja

USA

Horror

Akcja

Pewnej czarnej, głuchej nocy członkowie tajnego bractwa łowców potworów wychodzą z ukrycia, aby pożegnać swojego zmarłego przywódcę. Podczas osobliwej ceremonii pogrzebowej zebrani dowiadują się, że wezmą udział w śmiertelnej walce o potężny artefakt – w łowach, podczas których staną oko w oko z niebezpieczną bestią. Inspirowany horrorami z lat 30. i 40. XX wieku, mrożący krew w żyłach materiał odkrywa przed widzami nowy zakątek Filmowego Uniwersum Marvela, dostarczając im przy tym solidnej dawki strachu, suspensu i makabry.

45
plakat filmu Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

The Guardians of the Galaxy Holiday Special
2022
42m

Komedia

Akcja

Świąteczny

Sci-Fi

USA

Komedia

Akcja

Świąteczny

Sci-Fi

Akcja filmu "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta" rozgrywa się już po wydarzeniach wieńczących erę w uniwersum superbohaterów. Peter Quill jest wciąż przybity utratą Gamory. Pozostała część międzygwiezdnej drużyny rusza na Ziemię, aby w okresie bożonarodzeniowym znaleźć idealny prezent dla swojego lidera i podnieść go na duchu.

46
plakat filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania
2023
2h 5m

Sci-Fi

Akcja

Australia

Kanada

USA

Sci-Fi

Akcja

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton) będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe.

47
plakat filmu Strażnicy Galaktyki: Volume 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3
2023
2h 29m

Sci-Fi

Akcja

Francja

Kanada

Nowa Zelandia

USA

Sci-Fi

Akcja

W "Strażnikach Galaktyki: Volume 3" ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

48
plakat filmu Tajna inwazja

Secret Invasion
2023
50m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Osadzona w teraźniejszości MCU "Tajna inwazja" rozpoczyna się, gdy Nick Fury otrzymuje wiadomość, że ludzkość ma zostać zaatakowana przez radykalną frakcję zmiennokształtnych Skrullów. Wzywa na pomoc grupę sprawdzonych sojuszników: Everetta Rossa, Marię Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla Talosa. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by zapobiec nadciągającej katastrofie i ocalić ludzkość.

49
plakat filmu Marvels

The Marvels
2023
1h 45m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji - dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.

50
plakat filmu Deadpool & Wolverine

2024
2h 7m

Sci-Fi

Komedia

Akcja

USA

Sci-Fi

Komedia

Akcja

Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego i obecnie pracuje jako sprzedawca używanych samochodów. Choć zawiesił superbohaterską karierę to gdy cały świat staje w obliczu niebezpieczeństwa wraca do tego by ratować tych, których kocha. Nawet jeśli oznacza to współpracę z Wolverine'em. "Deadpool & Wolverine" to nie lada gratka dla fanów – nie tylko Deadpool trafia do MCU, lecz także Hugh Jackman powraca do roli Wolverine’a. Ich ekranowe spotkanie wyreżyserował Shawn Levy.

51
plakat filmu To zawsze Agatha

Agatha All Along
2024
40m

Akcja

Sci-Fi

Czarna komedia

USA

Akcja

Sci-Fi

Czarna komedia

Kontynuacja wydarzeń z "WandaVision". Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

52
plakat filmu Daredevil: Odrodzenie

Daredevil: Born Again
2025 -
47m

Sci-Fi

Kryminał

Akcja

USA

Sci-Fi

Kryminał

Akcja

Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o niezwykłych umiejętnościach, prowadzi kancelarię, walcząc o sprawiedliwość, podczas gdy były szef mafii Wilson Fisk (Vincent d'Onofrio) angażuje się w karierę polityczną, ale od przeszłości nie da się uciec i wkrótce dochodzi między nimi do konfrontacji. I to kolejnej! Fani po latach doczekali się kontynuacji "Daredevila" Netfliksa - aktualnie trwa realizacja trzeciego sezonu.

53
plakat filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Captain America: Brave New World
2025
1h 58m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W czwartej części cyklu o tytułowym bohaterze w rolę Kapitana wciela się po raz pierwszy Anthony Mackie. Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu "Falcon i Zimowy żołnierz". Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.

54
plakat filmu Thunderbolts*

2025
2h 6m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

"Thunderbolts" przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno? Za reżyserię filmu odpowiedzialny był Jake Schreier, któremu przypadnie też nowy film o X-Men.

55
plakat filmu Wonder Man

2026
31m

Komedia

Sci-Fi

USA

Komedia

Sci-Fi

Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego. Serial zdobył pozytywne opinie i pierwotnie miał się doczekać drugiego sezonu, jednak ten ostatecznie nie dojdzie do skutku.

56
plakat filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

The Fantastic Four: First Steps
2025
1h 55m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Osadzona w inspirowanym latami '60 retro-futurystycznym świecie (na innej Ziemi, niż większość MCU), historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru.

57
plakat filmu Punisher: Ostatnie starcie

The Punisher: One Last Kill
2026
48m

Akcja

Kryminał

Thriller

USA

Akcja

Kryminał

Thriller

Po ucieczce z aresztu Frank Castle (Jon Bernthal), znany jako Punisher, postanawia raz na zawsze porzucić życie mściciela i opuścić Nowy Jork. Pragnie odnaleźć spokój oraz uwolnić się od demonów przeszłości, które od lat nie dają mu wytchnienia. Jednak gdy na jego drodze ponownie pojawia się wierny przyjaciel Curtis Hoyle, a bezwzględna szefowa mafii Ma Gnucci rozpoczyna brutalną ofensywę wraz ze swoimi ludźmi, Frank szybko odkrywa, że nie może uciec od swojego przeznaczenia.

Zmierzając ku ostatecznej konfrontacji, Punisher ponownie zakłada charakterystyczny strój z czaszką i rozpoczyna krwawą walkę przeciwko gangsterom oraz skorumpowanym policjantom. Wykreowaną przez Johna

58
plakat filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Spider-Man: Brand New Day
2026
2h 25m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył. Tym razem za reżyserię przygód Człowieka-Pająka odpowiedzialny był nie Jon Watts, lecz Destin Daniel Cretton.


"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun




A jeśli wciąż nie dość wam Marvela, posłuchajcie odcinków podcastu "Mam parę uwag", w którym Jakub Popielecki i Julia Taczanowska omawiają produkcje MCU:

- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ)
- Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ)
- "Czarna Wdowa" (TUTAJ)
- "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ)
- "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ)
- "Thor: Miłość i Grom" (TUTAJ)
- "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ)
- "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ)
- "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ)
- "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)

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