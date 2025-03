"Avengers: Doomsday". To nie jest cała obsada!

Rekordowa oglądalność streamu Marvela

Kim są nowi Avengers?

Zobacz stream z ujawnianiem obsady "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios rozpoczęło na wszystkich swoich kanałach społecznościowych stream ujawniający obsadę widowiskao godzinie 16:00 polskiego czasu.Pięciokrotnie bije na głowę osiągnięcie zwiastuna " Deadpool & Wolverine ", do którego należy rekord oglądalności zwiastunów filmowych.. Są wśród nich gwiazdy nadchodzących filmów Marvela. Wielką niespodzianką jest pojawienie się sporej reprezentacji z widowiska20th Century Fox.Najbardziej jednak zdumiało fanów to, kogo zabrakło na liście. Jak się jednak okazuje, ich brak nie oznacza wcale, że w filmie się nie pojawią. Marvel już zasugerował, że to nie koniec ogłaszania obsady.Potwierdzenie padło w komentarzu do wpisu Roberta Downeya Jr. , który w mediach społecznościowych podkreślał, jak długa jest ławka drużyny Avengers i swoją wypowiedź kończył słowami:Na te słowa zareagował Marvel i w odpowiedzi napisał:Czyżby więc czekało nas kolejne 5-godzinne wydarzenie?