Newsy Filmy Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach. Miles Morales bohaterem przynajmniej jednego z nich
Filmy

Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach. Miles Morales bohaterem przynajmniej jednego z nich

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marvel+i+Sony%3A+Nawet+5+film%C3%B3w+o+Spider-Manie+w+planach.+Miles+Morales+bohaterem+przynajmniej+jednego+z+nich-167708
Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach. Miles Morales bohaterem przynajmniej jednego z nich
Kevin Feige rozmawiał ostatnio z chińskimi mediami. W rozmowie opowiedział o planach na dalszą współpracę z Sony. Wygląda na to, że ta szybko się nie skończy.

Z animacji do filmu aktorskiego. Jasna przyszłość Milesa Moralesa



Zachwyceni będą przede wszystkim fani animacji Sony, których bohaterem jest Miles Morales. Kevin Feige obiecuje, że zobaczymy go w aktorskiej produkcji w obrębie MCU.

Dobrą wiadomością jest to, że Sony wypuściło serię filmów "Spider-Man: Uniwersum", która cieszy się ogromnym uznaniem i jest znakomita. W przyszłym roku ukaże się również "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Tak, bez wątpienia mamy już pewne plany i myślę, że filmy aktorskie o Spider-Manie są przeznaczone do tego, by w pewnym momencie - po zakończeniu serii "Spider-Verse" - połączyć się z historią Milesa.


Ale na tym nie koniec. Feige obiecuje więcej historii o Spider-Manie. Ponoć pracuje już nad nimi producentka Amy Pascal. Jeśli dobrze pójdzie, to Marvel wraz z Sony wyprodukuje jeszcze nawet pięć filmów o przygodach Człowieka-Pająka.

Tymczasem już za chwilę do kin trafi czwarty film z Tomem Hollandem w roli Spider-Mana.

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




Powiązane artykuły Kevin Feige

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku

1 komentarz

Nowe Horyzonty 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegapcie

1 komentarz
Filmy

To już pewne! Ridley Scott poszuka skarbu piratów

2 komentarze
Filmy

Wiemy, kiedy nowy "Ali G" trafi do kin

1 komentarz
Inne Filmy

Hollywoodzki reżyser uderza w Elona Muska. Poszło o "Odyseję"

11 komentarzy
Filmy

Tom Holland o przygotowaniach do roli Freda Astaire'a

Inne Filmy

Paramount-Warner. Europa daje zielone światło. Są warunki

4 komentarze