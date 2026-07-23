Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach. Miles Morales bohaterem przynajmniej jednego z nich

Kevin Feige rozmawiał ostatnio z chińskimi mediami. W rozmowie opowiedział o planach na dalszą współpracę z Sony. Wygląda na to, że ta szybko się nie skończy.
Z animacji do filmu aktorskiego. Jasna przyszłość Milesa Moralesa
Zachwyceni będą przede wszystkim fani animacji Sony, których bohaterem jest Miles Morales
. Kevin Feige
obiecuje, że zobaczymy go w aktorskiej produkcji w obrębie MCU. Dobrą wiadomością jest to, że Sony wypuściło serię filmów "Spider-Man: Uniwersum", która cieszy się ogromnym uznaniem i jest znakomita. W przyszłym roku ukaże się również "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Tak, bez wątpienia mamy już pewne plany i myślę, że filmy aktorskie o Spider-Manie są przeznaczone do tego, by w pewnym momencie - po zakończeniu serii "Spider-Verse" - połączyć się z historią Milesa.
Ale na tym nie koniec. Feige obiecuje więcej historii o Spider-Manie.
Ponoć pracuje już nad nimi producentka Amy Pascal
. Jeśli dobrze pójdzie, to Marvel wraz z Sony wyprodukuje jeszcze nawet pięć filmów o przygodach Człowieka-Pająka
.
Tymczasem już za chwilę do kin trafi czwarty film z Tomem Hollandem
w roli Spider-Mana
.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"