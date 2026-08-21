Marvel kasuje "Wonder Mana" i opóźnia "Blade'a", Yahya Abdul-Mateen II komentuje

Po niedawnym skasowaniu serialu "Wonder Man", jego główny gwiazdor Yahya Abdul-Mateen II jest, mówiąc eufemistycznie, daleki od entuzjazmu. W najnowszym wywiadzie wyraził swoje rozgoryczenie, wykraczające jednak poza ramy samego serialu. Aktor wskazał, że decyzje o skasowaniu "Wonder Mana" czy ciągłe opóźnianie "Blade'a" wysyła w świat zły sygnał – tak jakby Marvel świadomie wstrzymywał się z realizacją historii czarnoskórych bohaterów. Zmiana tej narracji powinna być priorytetem – powiedział Abdul-Mateen.
Yahya Abdul-Mateen II krytykuje Marvela. Co powiedział?
Rozgoryczenie Abdul-Mateena
na pewno pogłębił dziwaczny sposób, w jaki Marvel obszedł się z serialem "Wonder Man
". Włodarze studia pierwotnie poinformowali bowiem o przedłużeniu produkcji o kolejny sezon, by jakiś czas później wycofać się z tej decyzji.
Tym samym Marvel niespodziewanie ogłosił więc zakończenie "Wonder Mana
" raptem po jednym sezonie – nawet pomimo faktu, że Abdul-Mateen
otrzymał nominację do Emmy
za swoją rolę, a produkcja została ciepło przyjęta przez fanów oraz krytyków. W najnowszym wywiadzie aktor wymownie skomentował działania Marvela. Myślę, że optyka tej sytuacji jest oczywista. Gdybym był wielkim przedsiębiorstwem, gdybym był Disneyem czy Marvelem, nie chciałbym być kojarzony z nią kojarzony. Dlatego zmiana tej narracji powinna być priorytetem, podobnie jak zrobienie wszystkiego, co konieczne, by odpowiedzialnie ją odwrócić za pomocą wartościowych historii
– powiedział, po czym dodał: Uważam, że nasz serial miał dobrą historię, świetnych aktorów i ekipę. Osiągnęliśmy wartościowy efekt, na który widzowie oraz głosujący w nagrodach zareagowali pozytywnie. Nasza produkcja zasługuje więc na analizę i rzetelne, twarde wyjaśnienia, dlaczego taki serial nie jest kontynuowany, skoro posiadał wszystkie elementy, jakich można by oczekiwać od udanego projektu.
Podobnie dezorientujące ruchy studia widzimy w przypadku filmowego remake'u "Blade'a
". Projekt z Mahershalą Alim
majaczy na horyzoncie wytwórni przynajmniej od 2019 roku, a jednak jego produkcja nie wydaje się ani o centymetr bliższa realizacji. Dobremu PR-owi studia nie pomagają też naciski głównej gwiazdy filmu. Ali
udzielał niedawno wywiadu wskazując, że odpowiedzialność za zastój związany z "Bladem
" spada w pełni na kierownictwo Marvela. Dodał też, że gdyby studio naprawdę chciało zrealizować ten projekt, już dawno by to zrobiło
. I nie ma co udawać – takie słowa nie napawają specjalnym optymizmem.
"Wonder Man" – zwiastun serialu