Newsy Filmy Marvel kasuje "Wonder Mana" i opóźnia "Blade'a", Yahya Abdul-Mateen II komentuje
Seriale / Filmy

Marvel kasuje "Wonder Mana" i opóźnia "Blade'a", Yahya Abdul-Mateen II komentuje

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marvel+kasuje+%22Wonder+Mana%22+i+op%C3%B3%C5%BAnia+%22Blade%27a%22%2C+Yahya+Abdul-Mateen+II+komentuje-168164
Marvel kasuje &quot;Wonder Mana&quot; i opóźnia &quot;Blade'a&quot;, Yahya Abdul-Mateen II komentuje
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Po niedawnym skasowaniu serialu "Wonder Man", jego główny gwiazdor Yahya Abdul-Mateen II jest, mówiąc eufemistycznie, daleki od entuzjazmu. W najnowszym wywiadzie wyraził swoje rozgoryczenie, wykraczające jednak poza ramy samego serialu. Aktor wskazał, że decyzje o skasowaniu "Wonder Mana" czy ciągłe opóźnianie "Blade'a" wysyła w świat zły sygnał – tak jakby Marvel świadomie wstrzymywał się z realizacją historii czarnoskórych bohaterów. Zmiana tej narracji powinna być priorytetem – powiedział Abdul-Mateen.

  Yahya Abdul-Mateen II krytykuje Marvela. Co powiedział?



Rozgoryczenie Abdul-Mateena na pewno pogłębił dziwaczny sposób, w jaki Marvel obszedł się z serialem "Wonder Man". Włodarze studia pierwotnie poinformowali bowiem o przedłużeniu produkcji o kolejny sezon, by jakiś czas później wycofać się z tej decyzji. Tym samym Marvel niespodziewanie ogłosił więc zakończenie "Wonder Mana" raptem po jednym sezonie – nawet pomimo faktu, że Abdul-Mateen otrzymał nominację do Emmy za swoją rolę, a produkcja została ciepło przyjęta przez fanów oraz krytyków. W najnowszym wywiadzie aktor wymownie skomentował działania Marvela.

1316378_1.13.jpeg


Myślę, że optyka tej sytuacji jest oczywista. Gdybym był wielkim przedsiębiorstwem, gdybym był Disneyem czy Marvelem, nie chciałbym być kojarzony z nią kojarzony. Dlatego zmiana tej narracji powinna być priorytetem, podobnie jak zrobienie wszystkiego, co konieczne, by odpowiedzialnie ją odwrócić za pomocą wartościowych historii – powiedział, po czym dodał:

Uważam, że nasz serial miał dobrą historię, świetnych aktorów i ekipę. Osiągnęliśmy wartościowy efekt, na który widzowie oraz głosujący w nagrodach zareagowali pozytywnie. Nasza produkcja zasługuje więc na analizę i rzetelne, twarde wyjaśnienia, dlaczego taki serial nie jest kontynuowany, skoro posiadał wszystkie elementy, jakich można by oczekiwać od udanego projektu.

Podobnie dezorientujące ruchy studia widzimy w przypadku filmowego remake'u "Blade'a". Projekt z Mahershalą Alim majaczy na horyzoncie wytwórni przynajmniej od 2019 roku, a jednak jego produkcja nie wydaje się ani o centymetr bliższa realizacji. Dobremu PR-owi studia nie pomagają też naciski głównej gwiazdy filmu. Ali udzielał niedawno wywiadu wskazując, że odpowiedzialność za zastój związany z "Bladem" spada w pełni na kierownictwo Marvela. Dodał też, że gdyby studio naprawdę chciało zrealizować ten projekt, już dawno by to zrobiło. I nie ma co udawać – takie słowa nie napawają specjalnym optymizmem. 

"Wonder Man" – zwiastun serialu


Powiązane artykuły Yahya Abdul-Mateen II

Zobacz wszystkie artykuły

Wonder Man  (2026)

 Wonder Man

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Wrócimy do "Sterling Point"? Prime Video podjęło decyzję

Seriale

Wiemy, kiedy wrócą "Yellowjackets". 4. sezon będzie ostatni

Filmy

Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Seriale

3. sezon "The Pitt" coraz bliżej. Kogo zobaczymy na ekranie?

VOD Seriale

Jaki los czeka "Niebieskookiego samuraja"?

Filmy

Batmobil kręci bączki. Nowości z planu "Batmana 2"

1 komentarz
VOD Seriale Wideo

Matthew Rhys w serialu fantasy! Zwiastun ekranizacji gry wideo

1 komentarz