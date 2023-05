Marvel ma problem. Zablokowano zdjęcia do "Daredevil: Born Again"

Przerwano zdjęcia do "Daredevil: Born Again". Co się stało?

Problemynie są związane z brakiem scenariuszy. Te zostały już dawno przygotowane. Kłopot wynikł z tego, gdzie serial jest kręcony. Otóż zdjęcia powstają w Nowym Jorku i jego okolicach. A to oznacza, że strajkujący scenarzyści mogą organizować bezpośredni protest w okolicach planu zdjęciowego.Tak właśnie stało się w poniedziałek.W związku z tym praca została sparaliżowana i ostatecznie zdecydowano się o zakończeniu na ten dzień zdjęć bez wykonania choćby jednego ujęcia.Zdjęcia do nowego serialu trwają od dwóch miesięcy i według pierwotnego harmonogramu mają potrwać jeszcze dwa tygodnie.Projekt pomyślany jest jako. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox . Powróci również m.in. Jon Bernthal jako Punisher Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komiksową serią z 1986 roku autorstwa Franka Millera i narysowaną przez Davida Mazzuchelliego. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo, tego na razie nie ujawniono.będzie też różnił się od netfliksowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney+ zobaczymy aż 18 odcinków!Scenarzystami projektu są Matt Corman