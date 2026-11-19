Marvel zaprezentował serię plakatów promujących "Avengers: Doomsday". Grafiki przedstawiają bohaterów filmu w parach, a wśród nich znaleźli się zarówno dobrze znani Avengersi, jak i postacie z uniwersum X-Men.
Duety bohaterów na nowych plakatach
Na poszczególnych grafikach zobaczymy między innymi Red Guardiana i Ant-Mana
, Gambita
i Yelenę
, Thora
i Steve'a Rogersa
, Kapitana Amerykę
i Cyclopsa
, Mystique
i Lokiego
, Magneto
i Shuri
, Reeda Richardsa
i Charlesa Xaviera
, Shang-Chiego
i Bucky'ego Barnesa
, a także Nightcrawlera
i M'Baku oraz Namora i Sue Storm
. Doktor Doom otrzymał osobny plakat. W tle ilustracji zobaczyć można z kolei Sentinele. Galeria plakatów poniżej:
Wspólny plakat Namora i Sue Storm
może zainteresować fanów komiksów. W oryginalnych historiach Marvela między tą dwójką wielokrotnie pojawiało się romantyczne napięcie. Namor jest zakochany w Sue
, która pozostaje żoną Reeda Richardsa
. Nie wiadomo, czy grafika zapowiada rozwinięcie tego wątku w filmie, czy stanowi jedynie ukłon w stronę czytelników komiksów.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia. Za reżyserię odpowiedzialni są Anthony
oraz Joe Russo
.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun