Chris Evans wraca do MCU! Pierwszy teaser "Avengers: Doomsday" oficjalnie w sieci

Widzieliśmy go już w kinie (lub nielegalnych klipach w sieci). Teraz Marvel postanowił oficjalnie pokazać pierwszy teaser filmu "Avengers: Doomsday".

Cykl teaserów promujących nowe widowisko Marvela wystartował



Na rok przed premierą "Avengers: Doomsday" Marvel rozpoczął odliczanie za pomocą serii teaserów. Pierwszy z nich miał swoją premierę w kinach przed tygodniem. Drugi właśnie debiutuje. 

Do tej pory oficjalnie żaden z tych teaserów nie był dostępny w sieci. Teraz to się zmieniło. Pierwszy z nich, którego bohaterem jest Steve Rogers, właśnie trafił do Internetu.

Zobacz pierwszy teaser widowiska "Avengers: Doomsday"




Kiedy teaser trafił do kin tydzień temu, został przyjęty przez fanów z mieszanymi uczuciami. Niektórzy krytykują Marvel Studios za rujnowanie idealnego zakończenia historii Steve'a oraz brak szacunku dla Kapitana Ameryki w wersji Sama Wilsona. Zakładają bowiem, że powrót Evansa oznacza, że Anthony Mackie zostanie odsunięty na boczny tor. 

O tym, że Chris Evans powróci do MCU, plotkowało się od dawna. Jednak niemal do premiery teasera Marvel nie chciał komentować sprawy.

Podobno bohaterem drugiego teasera, który w kinach można oglądać od dziś (przynajmniej we Francji), jest Thor.

