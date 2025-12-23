Chris Evans wraca do MCU! Pierwszy teaser "Avengers: Doomsday" oficjalnie w sieci

Widzieliśmy go już w kinie (lub nielegalnych klipach w sieci). Teraz Marvel postanowił oficjalnie pokazać pierwszy teaser filmu "Avengers: Doomsday".
Cykl teaserów promujących nowe widowisko Marvela wystartował
Na rok przed premierą "Avengers: Doomsday"
Marvel rozpoczął odliczanie za pomocą serii teaserów. Pierwszy z nich miał swoją premierę w kinach przed tygodniem. Drugi właśnie debiutuje.
Do tej pory oficjalnie żaden z tych teaserów nie był dostępny w sieci. Teraz to się zmieniło. Pierwszy z nich, którego bohaterem jest Steve Rogers
, właśnie trafił do Internetu.
Zobacz pierwszy teaser widowiska "Avengers: Doomsday"
Kiedy teaser trafił do kin tydzień temu, został przyjęty przez fanów z mieszanymi uczuciami. Niektórzy krytykują Marvel Studios za rujnowanie idealnego zakończenia historii Steve'a
oraz brak szacunku dla Kapitana Ameryki w wersji Sama Wilsona
. Zakładają bowiem, że powrót Evansa oznacza, że Anthony Mackie zostanie odsunięty na boczny tor.
O tym, że Chris Evans
powróci do MCU
, plotkowało się od dawna. Jednak niemal do premiery teasera Marvel nie chciał komentować sprawy.
Podobno bohaterem drugiego teasera, który w kinach można oglądać od dziś (przynajmniej we Francji), jest Thor
.