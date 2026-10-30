Newsy Filmy Marvel potwierdził: "Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem Patricka Stewarta
Filmy

Marvel potwierdził: "Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem Patricka Stewarta

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marvel+potwierdzi%C5%82%3A+%22Avengers%3A+Doomsday%22+b%C4%99dzie+ostatnim+filmem+Patricka+Stewarta-169404
Marvel potwierdził: &quot;Avengers: Doomsday&quot; będzie ostatnim filmem Patricka Stewarta
"Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem w karierze Patricka Stewarta. Marvel Studios potwierdziło tę informację w pożegnalnym komunikacie po śmierci aktora. Produkcja braci Russo będzie zarazem jego dziewiątym występem w roli profesora Charlesa Xaviera na dużym ekranie.

Ostatni raz Stewarta w roli Xaviera




Stewart zadebiutował jako przywódca X-Menów w filmie "X-Men" z 2000 roku. Później powracał do tej postaci w kolejnych odsłonach serii: "X-Men 2", "X-Men: Ostatni bastion", "X-Men Geneza: Wolverine", "Wolverine" (w scenie po napisach), "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" i "Logan". Zagrał też w "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu". 

W swoim oświadczeniu Marvel Studios podkreśliło, że Stewart przez ponad 25 lat wnosił do postaci profesora Xaviera powagę i głębię. Studio przypomniało też jego debiut w roli mentora mutantów, który od początku wyróżniał się opanowaniem, klasą i mądrością.

Sam aktor jeszcze w lipcu, w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, zapewniał, że nie zamierza oficjalnie kończyć kariery: Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek oficjalnie przeszedł na emeryturę. Zawsze i na zawsze będę aktorem. Przyznawał jednocześnie, że z wiekiem otrzymuje coraz mniej propozycji ról, ale wciąż trafiają do niego interesujące oferty, a nowe wyzwania sprawiają mu przyjemność.

W sieci pojawiły się również pożegnalne słowa reżyserów "Avengers: Doomsday". Joe i Anthony Russo nazwali Stewarta legendarnym aktorem i podziękowali mu za dostarczanie widzom rozrywki oraz przypominanie im, czym jest człowieczeństwo.

"Avengers: Doomsday" - zwiastun



Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026: Joe Walker nagrodzony

VOD Seriale

Donald Glover pracuje nad nowym serialem. Dla Netfliksa

1 komentarz
Inne Seriale

Fallon zaśpiewał jej "Sto lat". Kim jest Veronika Slowikowska?

Filmy

Kolejna gwiazda w filmie sportowym z Byrne i Ortegą

VOD Seriale

Pierwsze zdjęcia z serialu "Bosch: Start od Watch"

1 komentarz
Filmy

Kiedy casting na nowego Batmana? "Niedługo"

1 komentarz
Seriale

"Monarch": trzeci sezon tylko przy radykalnych zmianach

3 komentarze