Marvel potwierdził: "Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem Patricka Stewarta

"Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem w karierze Patricka Stewarta. Marvel Studios potwierdziło tę informację w pożegnalnym komunikacie po śmierci aktora. Produkcja braci Russo będzie zarazem jego dziewiątym występem w roli profesora Charlesa Xaviera na dużym ekranie.
Ostatni raz Stewarta w roli Xaviera
Stewart zadebiutował jako przywódca X-Menów w filmie "X-Men
" z 2000 roku. Później powracał do tej postaci w kolejnych odsłonach serii: "X-Men 2
", "X-Men: Ostatni bastion
", "X-Men Geneza: Wolverine
", "Wolverine
" (w scenie po napisach), "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
" i "Logan
". Zagrał też w "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu
".
W swoim oświadczeniu Marvel Studios podkreśliło, że Stewart
przez ponad 25 lat wnosił do postaci profesora Xaviera
powagę i głębię. Studio przypomniało też jego debiut w roli mentora mutantów, który od początku wyróżniał się opanowaniem, klasą i mądrością.
Sam aktor jeszcze w lipcu, w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, zapewniał, że nie zamierza oficjalnie kończyć kariery: Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek oficjalnie przeszedł na emeryturę. Zawsze i na zawsze będę aktorem.
Przyznawał jednocześnie, że z wiekiem otrzymuje coraz mniej propozycji ról, ale wciąż trafiają do niego interesujące oferty, a nowe wyzwania sprawiają mu przyjemność.
W sieci pojawiły się również pożegnalne słowa reżyserów "Avengers: Doomsday
". Joe
i Anthony Russo
nazwali Stewarta
legendarnym aktorem i podziękowali mu za dostarczanie widzom rozrywki oraz przypominanie im, czym jest człowieczeństwo.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun