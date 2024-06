Nowy "Kapitan Ameryka" ma gigantyczny budżet

Drogi, droższy, Kapitan Ameryka

O czym opowie nowy "Kapitan Ameryka"?

Przypomnijmy, że pierwotnie zdjęcia do filmuzakończyły się w czerwcu 2023 roku. Kiedy przygotowano pierwszą wersję widowiska na pokazy testowe, okazało się, że fani nie są zadowoleni. Dlatego też w grudniu Marvel zatrudnił nowego scenarzystę, który z wytwórnią miał już do czynienia pracując nad serialem " Moon Knight ".Co dokładnie zmienił Orton , tego nie wiadomo. Ponoć usunął znaczą część dotychczasowej fabuły i przygotował trzy duże sekwencje. To jemu zawdzięczamy również nowe postacie w widowisku, w tym bohater grany przez Giancarlo Esposito Oryginalnie budżet nowegowynosił. Źródła portalu World of Reel sugerują, że dokrętki kosztują w okolicach. Łącznie daje to więc obłędną kwotębędzie opowieścią o ciężkiej lekcji życia, jaką przejdzie Sam Wilson, kiedy obejmie nową funkcję. Bohater będzie musiał zdecydować, jaką powinien przyjąć postawę wobec zwykłych ludzi i ich oczekiwań, na ile powinien być posłuszny prezydentowi USA, którego wizja świata nie jest jego wizją i jak ma postępować z epidemia superzłoczyńców, którzy co chwile pojawiają się w tej linii czasowej.Chcąc pozostać wierny sobie Sam Wilson jako Kapitan Ameryka stanie po przeciwnej stronie Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa (debiut Harrisona Forda w MCU) oraz Samuela Sternsa (powrót Tima Blake'a Nelsona do postaci, którą grał w " Incredible Hulk ").