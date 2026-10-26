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Marvel znalazł nowego odtwórcę roli Bestii? Znacie go z "Rycerza siedmiu królestw"

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marvel+znalaz%C5%82+nowego+odtw%C3%B3rc%C4%99+roli+Bestii+Znacie+go+z+%22Rycerza+siedmiu+kr%C3%B3lestw%22-169314
Marvel znalazł nowego odtwórcę roli Bestii? Znacie go z &quot;Rycerza siedmiu królestw&quot;
W sieci pojawiła się nowa plotka: Peter Claffey, znany z roli Dunka w serialu "Rycerz siedmiu królestw", może dołączyć do Marvela. Jak donosi serwis Knight Edge Media, irlandzki aktor jest brany pod uwagę do roli Hanka McCoya, znanego również jako Bestia, w nowym filmie o grupie X-Men.

Z Westeros do Marvela?



claffey-peter.jpg Getty Images © Mike Marsland


Hank McCoy to jeden z pierwszych członków X-Men wyróżniający się nie tylko imponującą siłą i niebieskim futrem, lecz także wybitnym intelektem i talentem naukowym. Oczywiście mieliśmy okazję oglądać już tę postać w aktorskich adaptacjach - wcielał się nią Kelsey Grammer (który pojawi się w tej roli także w "Avengers: Doomsday") oraz Nicholas Hoult, który zagrał młodszą wersją McCoya. Kilka miesięcy temu krążyły plotki, że Bestię w nowych "X-Men" ma zagrać Charles Melton, jednak angaż aktora nie został potwierdzony.

Nim zajął się aktorstwem, Peter Claffey (ur. 28 lipca 1996 r.) był zawodnikiem rugby. W 2016 roku występował nawet w barwach Irlandii podczas Pucharu Sześciu Narodów U-20. Trzy lata później zrezygnował jednak ze sportu, stwierdzając po czasie, że nie miał do tego serca i nie czuł, że jest wystarczająco dobry. Claffey pojawiał się na deskach teatru oraz zagrał w kilku innych serialach, m.in. "Wikingowie: Walhalla", "Wreck" oraz "Siostry na zabój" (wcielił się tam w dwie różne postacie).

Nową wersję "X-Men" reżyseruje Jake Schreier. Wśród potwierdzonych aktorów biorących udział w projekcie są już Christopher Abbott jako Charles Xavier, Kit Connor jako Cyclops, Sadie Sink jako Jean Grey, Samara Weaving jako Emma Frost, Inde Navarrette jako Rogue, Maya Boyd jako Storm, Asa Germann jako Angel oraz Adam Driver jako Mister Sinister.

"Rycerz siedmiu królestw" - zwiastun serialu



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