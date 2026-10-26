Marvel znalazł nowego odtwórcę roli Bestii? Znacie go z "Rycerza siedmiu królestw"

W sieci pojawiła się nowa plotka: Peter Claffey, znany z roli Dunka w serialu "Rycerz siedmiu królestw", może dołączyć do Marvela. Jak donosi serwis Knight Edge Media, irlandzki aktor jest brany pod uwagę do roli Hanka McCoya, znanego również jako Bestia, w nowym filmie o grupie X-Men.
Z Westeros do Marvela?
Hank McCoy Getty Images © Mike Marsland
to jeden z pierwszych członków X-Men wyróżniający się nie tylko imponującą siłą i niebieskim futrem, lecz także wybitnym intelektem i talentem naukowym. Oczywiście mieliśmy okazję oglądać już tę postać w aktorskich adaptacjach - wcielał się nią Kelsey Grammer
(który pojawi się w tej roli także w "Avengers: Doomsday
") oraz Nicholas Hoult
, który zagrał młodszą wersją McCoya
. Kilka miesięcy temu krążyły plotki, że Bestię
w nowych "X-Men
" ma zagrać Charles Melton
, jednak angaż aktora nie został potwierdzony.
Nim zajął się aktorstwem, Peter Claffey
(ur. 28 lipca 1996 r.) był zawodnikiem rugby. W 2016 roku występował nawet w barwach Irlandii podczas Pucharu Sześciu Narodów U-20. Trzy lata później zrezygnował jednak ze sportu, stwierdzając po czasie, że nie miał do tego serca i nie czuł, że jest wystarczająco dobry. Claffey
pojawiał się na deskach teatru oraz zagrał w kilku innych serialach, m.in. "Wikingowie: Walhalla
", "Wreck
" oraz "Siostry na zabój
" (wcielił się tam w dwie różne postacie).
Nową wersję "X-Men
" reżyseruje Jake Schreier
. Wśród potwierdzonych aktorów biorących udział w projekcie są już Christopher Abbott
jako Charles Xavier
, Kit Connor
jako Cyclops
, Sadie Sink
jako Jean Grey
, Samara Weaving
jako Emma Frost
, Inde Navarrette
jako Rogue
, Maya Boyd
jako Storm
, Asa Germann
jako Angel oraz Adam Driver
jako Mister Sinister.
"Rycerz siedmiu królestw" - zwiastun serialu