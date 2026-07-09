"Uwolnić orkę" doczeka się nowej wersji. Bracia Russo w gronie producentów

"The Hollywood Reporter" informuje, że Warner Bros. przygotowuje nową wersję familijnego klasyka z lat 90. Studio połączyło siły z należącą do braci Russo wytwórnią AGBO, aby stworzyć współczesną reinterpretację filmu "Uwolnić orkę".
Kto napisze nową wersję?
Za scenariusz rebootu odpowiadają Mary-Margaret Kunze
i Jade Halley Bartlett
. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani informacji dotyczących obsady czy planowanego terminu rozpoczęcia zdjęć.
Oryginalny film z 1993 roku opowiadał historię sprawiającego problemy nastolatka, który zaprzyjaźnia się z orką przetrzymywaną w akwarium i postanawia pomóc jej odzyskać wolność. Produkcja okazała się światowym sukcesem i z czasem doczekała się kilku kontynuacji (w tym filmów wydawanych bezpośrednio na rynek domowy). W filmie zagrali m.in. Jason James Richter
i Michael Madsen
.
Nową wersję wyprodukują Angela Russo-Otstot
, Michael Disco
i Kassee Whiting
z AGBO, natomiast Anthony
i Joe Russo
będą producentami wykonawczymi. Mary-Margaret Kunze
ostatnio pracowała jako producentka wykonawcza serialu "The Boroughs
" dla Netfliksa, a swoją karierę rozpoczynała przy takich produkcjach jak "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
" i "Daredevil
". Z kolei Jade Halley Bartlett
zadebiutowała jako scenarzystka i reżyserka filmu "Dziewczyna Millera
", a obecnie pracuje również nad serialową adaptacją powieści "Icebreaker" dla Netfliksa.
"Uwolnić orkę 4" - zwiastun