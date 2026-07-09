Newsy "Uwolnić orkę" doczeka się nowej wersji. Bracia Russo w gronie producentów
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"Uwolnić orkę" doczeka się nowej wersji. Bracia Russo w gronie producentów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mary-Margaret+Kunze+i+Jade+Halley+Bartlett+napisz%C4%85+scenariusz+nowej+wersji+%22Uwolni%C4%87+ork%C4%99%22-167505
&quot;Uwolnić orkę&quot; doczeka się nowej wersji. Bracia Russo w gronie producentów
"The Hollywood Reporter" informuje, że Warner Bros. przygotowuje nową wersję familijnego klasyka z lat 90. Studio połączyło siły z należącą do braci Russo wytwórnią AGBO, aby stworzyć współczesną reinterpretację filmu "Uwolnić orkę".

Kto napisze nową wersję?





Za scenariusz rebootu odpowiadają Mary-Margaret Kunze i Jade Halley Bartlett. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani informacji dotyczących obsady czy planowanego terminu rozpoczęcia zdjęć.

Oryginalny film z 1993 roku opowiadał historię sprawiającego problemy nastolatka, który zaprzyjaźnia się z orką przetrzymywaną w akwarium i postanawia pomóc jej odzyskać wolność. Produkcja okazała się światowym sukcesem i z czasem doczekała się kilku kontynuacji (w tym filmów wydawanych bezpośrednio na rynek domowy). W filmie zagrali m.in. Jason James Richter i Michael Madsen.

Nową wersję wyprodukują Angela Russo-Otstot, Michael Disco i Kassee Whiting z AGBO, natomiast Anthony i Joe Russo będą producentami wykonawczymi. 

Mary-Margaret Kunze ostatnio pracowała jako producentka wykonawcza serialu "The Boroughs" dla Netfliksa, a swoją karierę rozpoczynała przy takich produkcjach jak "Agenci T.A.R.C.Z.Y." i "Daredevil". Z kolei Jade Halley Bartlett zadebiutowała jako scenarzystka i reżyserka filmu "Dziewczyna Millera", a obecnie pracuje również nad serialową adaptacją powieści "Icebreaker" dla Netfliksa.

"Uwolnić orkę 4" - zwiastun



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