Mastercard OFF CAMERA: Jim Sheridan z nagrodą "Pod Prąd"

Kolejna wielka osobowość świata kina dołącza do grona laureatów prestiżowej nagrody "Pod Prąd". Podczas nadchodzącej edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, statuetkę odbierze Jim Sheridan, którego filmy były aż szesnastokrotnie nominowane do Oscara. Jest mistrzem emocjonalnego i zaangażowanego społecznie kina. Twórca, którego produkcje na stałe zapisały się w historii światowej kinematografii, przyjedzie do Krakowa, by osobiście spotkać się z publicznością i podzielić się swoją wizją sztuki filmowej. Jim Sheridan
to artysta bezkompromisowy, który od dekad udowadnia, że kino potrafi zmieniać rzeczywistość i budzić sumienia, nie tracąc przy tym nic ze swojej artystycznej głębi. Nagroda "Pod Prąd" przyznawana jest twórcom, którzy w swojej pracy podążają własną ścieżką, często wbrew rynkowym trendom, zachowując całkowitą niezależność twórczą, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem trudnych, społecznie palących tematów. Jim Sheridan idealnie wpisuje się w poczet laureatów tej nagrody – dołączając do tak wybitnych postaci jak Jane Campion
, Benedict Cumberbatch
, Jesse Eisenberg
czy Patrick Wilson
.
"Jim Sheridan to legenda światowej kinematografii. To w jego filmach jedne ze swoich najlepszych ról stworzyli Daniel Day-Lewis
, Natalie Portman
czy Jake Gyllenhaal
. Twórca kultowych już "Moja lewa stopa
", "W imię ojca
" czy "Nasza Ameryka
" od początku swej kariery jest niezłomnym kronikarzem irlandzkiego życia, które mistrzowsko wpisuje w szerokie, światowe konteksty polityczne i kulturowe. Wielokrotnie nagradzany, jego twórczość przeszła już do historii kina, a równocześnie wciąż inspiruje kolejne pokolenia filmowców. Bardzo cieszę się, że to on jest w tym roku laureatem Nagrody Pod Prąd, którą przyznajemy artystom konsekwentnie podążającym własną ścieżką, na przekór i wbrew modzie oraz trendom. Równocześnie to reżyser, scenarzysta i producent ciekawy rzeczywistości, od lat wspierający największe talenty ze swojej ojczyzny. Jego najnowszy film – "Werdykt
", w którym zagrał również główną rolę, widzowie Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć przedpremierowo" – mówi Grzegorz Stępniak – Dyrektor Artystyczny MOC.
W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery stał się prawdziwą ikoną irlandzkiej kultury. Jako kronikarz tamtejszego życia i łącznik między rodzinnym krajem a resztą świata, budował swoją pozycję zarówno poprzez międzynarodowe sukcesy filmowe, jak i założenie, wspólnie z Neilem Jordanem, awangardowego Project Theatre w Dublinie i pełnienie funkcji Dyrektora Irlandzkiego Centrum Sztuki w Nowym Jorku. Fundamentem jego światowej sławy stały się dzieła nakręcone między 1989 a 1993 rokiem – uznane dramaty "Moja lewa stopa" oraz "W imię ojca", a następnie "Nasza Ameryka", za które reżyser otrzymał łącznie sześć nominacji do Oscara. Łącznie filmy Sheridana zdobyły aż 16 nominacji do Nagród Akademii, 14 do Złotych Globów, 3 do berlińskich Złotych Niedźwiedzi i Wrtiters’ Guild Awards oraz 8 do nagród BAFTA. Choć kojarzony z kinem autorskim, Sheridan z sukcesem realizował także wielkobudżetowe produkcje, takie jak "Dom Snów
" z Danielem Craigem
, "Bracia
" z Natalie Portman
czy głośny film "Get Rich or Die Tryin
’" z raperem 50 Centem
. Jego wpływ na branżę wykracza jednak poza fotel reżyserski; jako producent wspierał największe talenty, w tym Johna Carneya (twórcę oscarowego "Once
") czy Paula Greengrassa ("Krwawa niedziela
"), a dla Mike’a Newella napisał scenariusz do kultowego "Na zachód
".