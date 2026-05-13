Newsy Filmy Inne Policjanci pozywają firmę Matta Damona i Bena Afflecka. Chodzi o film "Łup"
Filmy / Inne

Policjanci pozywają firmę Matta Damona i Bena Afflecka. Chodzi o film "Łup"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matt+Damon%2C+Ben+Affleck+i+ich+firma+Artists+Equity+pozwani.+Posz%C5%82o+o+film+%22%C5%81up%22+Netfliksa-166556
Policjanci pozywają firmę Matta Damona i Bena Afflecka. Chodzi o film &quot;Łup&quot;
źródło: materialy promocyjne
Matt Damon i Ben Affleck oraz ich firma producencka Artists Equity zostali pozwani przez dwóch funkcjonariuszy policji z hrabstwa Miami-Dade. Mundurowi twierdzą, że film "Łup" zbyt mocno opiera się na ich prawdziwych doświadczeniach zawodowych i przedstawia ich jako skorumpowanych policjantów.

Szczegóły sprawy




Pozew o zniesławienie złożyli 7 maja zastępcy szeryfa Jonathan Santana i Jason Smith. Funkcjonariusze twierdzą, że twórcy filmu wykorzystali szczegóły związane z prawdziwą sprawą narkotykową z 2016 roku w południowej Florydzie (w której uczestniczyli), przez co wiele osób utożsamia ich z bohaterami produkcji.

"Łup" opowiada o policyjnej jednostce antynarkotykowej z Miami, która podczas nalotu odkrywa miliony dolarów ukryte w kryjówce kartelu. Wkrótce wzajemne zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania. Film wyreżyserował Joe Carnahan, a scenariusz powstał we współpracy z Michaelem McGrawem. Inspiracją były historie kapitana policji Chrisa Casiano, prywatnie wieloletniego przyjaciela Carnahana.

Prawdziwa sprawa, do której nawiązuje film, dotyczyła przejęcia około 20 milionów dolarów znalezionych na strychu jednego z domów w Miami Lakes. Santana był głównym detektywem prowadzącym śledztwo, a Smith nadzorował zespół dochodzeniowy. Funkcjonariusze przekonują, że podobieństwa między filmem a rzeczywistymi wydarzeniami są na tyle duże, że wpływają na ich codzienne życie. Santana zapewnia, że nie ukradł ani dolara, choć po premierze koledzy pytali go, ile wiader pieniędzy sobie przywłaszczył.

Policjanci twierdzą również, że twórcy filmu powinni byli zatrudnić ich jako konsultantów i wypłacić wynagrodzenie za wykorzystanie historii związanej z prowadzonym przez nich śledztwem. Zamiast tego konsultantem technicznym produkcji został Chris Casiano, który nie brał udziału w tamtej operacji.

Prawnicy reprezentujący Artists Equity odrzucają zarzuty. W odpowiedzi na wcześniejsze wezwanie prawne studio podkreśliło, że "Łup" nie przedstawia prawdziwej historii nalotu z 2016 roku ani nie portretuje konkretnych osób. Jak zaznaczono, informacja o fikcyjnym charakterze filmu znajduje się również w napisach końcowych produkcji.

"Łup" - zwiastun



Powiązane artykuły Matt Damon

Zobacz wszystkie artykuły

Łup  (2026)

 Łup

Najnowsze Newsy

Filmy

Film o kulisach powstania kultowego arcydzieła w drodze

1 komentarz
Inne Filmy

Nie żyje Barry Blaustein, scenarzysta "Księcia w Nowym Jorku"

Filmy

Mamy recenzję odcinka specjalnego "Punisher: Ostatnie starcie"

1 komentarz
Filmy

Kto poprowadzi Oscary 2027? Już wiemy

2 komentarze
VOD Filmy

Netflix ma nowy animowany hit

1 komentarz

Nie żyje Jack Taylor, aktor znany z filmów Jesúsa Franco

Inne Filmy

Michael Ostrowsk. Prowadzący Eurowizji jest aktorem