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Matt Damon niczym Power Ranger. Zdjęcia z planu "Thasnagar". Reżyserują twórcy "Wszystko wszędzie naraz"

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Matt Damon niczym Power Ranger. Zdjęcia z planu &quot;Thasnagar&quot;. Reżyserują twórcy &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot;
źródło: Getty Images
autor: Han Myung-Gu
W Los Angeles rozpoczęły się prace na planie filmu "Thasnagar". Do sieci już trafiły pierwsze nieoficjalne zdjęcia, na których widać Matta Damona w superbohaterskim kostiumie, który wielu fanom kojarzy się z Power Rangers.

"Tajemniczy" projekt The Daniels



Projekt nosi roboczy tytuł "Thasnagar" i jest pierwszym filmem Daniela Kwana i Daniela Scheinerta od czasu ich wielkiego hitu "Wszystko wszędzie naraz". Obraz trafi do kin w listopadzie 2027 roku.

Matt Damon pojawił się już na planie, a jego kostium możemy zobaczyć na pierwszych zdjęciach:


Oficjalnie o "Thasnagar" wiemy niewiele. Ma to być widowisko o superbohaterach, w którym złoczyńcą jest efekt cieplarniany.

Według krążących po sieci plotek akcja widowiska będzie rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych: w latach 80. oraz współcześnie. Historia z lat 80. skupi się na grupie nastolatków w kolorowych kostiumach, którzy walczą z potworami kaiju. Damon wciela się podobno w postać ich przewodnika i mentora. Jego towarzyszką jest AI (Sandra Oh).

Młodych bohaterów grają w "Thasnagar": Sean Kaufman, Silvia Dionicio, Jackson Kelly, Kerrice Brooks i Thalia Dudek. W obsadzie są także Charles Melton, Michael Gandolfini i PinkPantheress.

Zwiastun filmu "Odyseja", tegorocznego hitu z Mattem Damonem w roli głównej




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