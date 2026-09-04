Matt Damon niczym Power Ranger. Zdjęcia z planu "Thasnagar". Reżyserują twórcy "Wszystko wszędzie naraz"

W Los Angeles rozpoczęły się prace na planie filmu "Thasnagar". Do sieci już trafiły pierwsze nieoficjalne zdjęcia, na których widać Matta Damona w superbohaterskim kostiumie, który wielu fanom kojarzy się z Power Rangers.
"Tajemniczy" projekt The Daniels
Projekt nosi roboczy tytuł "Thasnagar"
i jest pierwszym filmem Daniela Kwana
i Daniela Scheinerta
od czasu ich wielkiego hitu "Wszystko wszędzie naraz
". Obraz trafi do kin w listopadzie 2027 roku. Matt Damon
pojawił się już na planie, a jego kostium możemy zobaczyć na pierwszych zdjęciach:
Oficjalnie o "Thasnagar"
wiemy niewiele. Ma to być widowisko o superbohaterach, w którym złoczyńcą jest efekt cieplarniany.
Według krążących po sieci plotek akcja widowiska będzie rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych: w latach 80. oraz współcześnie. Historia z lat 80. skupi się na grupie nastolatków w kolorowych kostiumach, którzy walczą z potworami kaiju. Damon
wciela się podobno w postać ich przewodnika i mentora. Jego towarzyszką jest AI (Sandra Oh
).
Młodych bohaterów grają w "Thasnagar"
: Sean Kaufman
, Silvia Dionicio
, Jackson Kelly
, Kerrice Brooks
i Thalia Dudek
. W obsadzie są także Charles Melton
, Michael Gandolfini
i PinkPantheress.
Zwiastun filmu "Odyseja", tegorocznego hitu z Mattem Damonem w roli głównej