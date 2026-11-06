Matt Damon odrzucił rolę w "Tedzie", choć scenariusz go zachwycił. Teraz wyjaśnia dlaczego

W komedii "Ted" z 2012 roku główną rolę zagrał Mark Wahlberg, ale szansę na to miał także inny aktor - Matt Damon. Aktor wyjawił w nowym wywiadzie, że odrzucił propozycję występu w filmie Setha MacFarlane'a. Jednocześnie dał do zrozumienia, że żałuje tej decyzji - nie tylko ze względu na samą produkcję, ale również możliwość spędzenia kilku dodatkowych miesięcy z rodziną.
Matt Damon o powodach swojej decyzji
Getty Images © Adela Loconte
W rozmowie z magazynem GQ Damon
opowiedział, że nigdy nie czytał scenariusza, który tak bardzo by go rozbawił. Zabrał go nawet na kolację i czytał znajomym fragmenty na głos. Ostatecznie jednak zaczął zbyt wiele analizować. Nie chcę żyć z żalem, ale mogę powiedzieć, że odrzuciłem "Teda". Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się tak mocno śmiać podczas czytania scenariusza. [...] Zacząłem za bardzo kombinować. Pomyślałem: "A może to miś jest tak naprawdę najlepszą częścią filmu?" Damon
wyjaśnił, że dodatkowym atutem projektu była lokalizacja zdjęć. Film kręcono w Bostonie, rodzinnym mieście aktora, co pozwoliłoby mu spędzić pół roku w pobliżu bliskich. Dziś szczególnie żałuje, że nie wykorzystał tej okazji, ponieważ jego ojciec już nie żyje. Wahlberg
, który ostatecznie otrzymał rolę Johna Bennetta, również pochodzi z Bostonu. Damon
nie ma jednak pretensji o to, jak potoczyły się sprawy. Chwalił występ kolegi i stwierdził, że właściwy aktor dostał tę rolę, a sam film wyszedł świetnie.
Sukces dwóch filmów z serii "Ted
" zaowocował później serialowym prequelem platformy Peacock, który doczekał się dwóch sezonów. Seth MacFarlane
mówił niedawno, że rozważa możliwość powrotu do tego świata w formie trzeciego filmu, który mógłby trafić bezpośrednio do serwisu.
"Ted" - zwiastun