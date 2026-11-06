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Matt Damon odrzucił rolę w "Tedzie", choć scenariusz go zachwycił. Teraz wyjaśnia dlaczego

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matt+Damon+odrzuci%C5%82+rol%C4%99+w+%22Tedzie%22%2C+cho%C4%87+scenariusz+go+zachwyci%C5%82.+Teraz+wyja%C5%9Bnia+dlaczego-169535
Matt Damon odrzucił rolę w &quot;Tedzie&quot;, choć scenariusz go zachwycił. Teraz wyjaśnia dlaczego
W komedii "Ted" z 2012 roku główną rolę zagrał Mark Wahlberg, ale szansę na to miał także inny aktor - Matt Damon. Aktor wyjawił w nowym wywiadzie, że odrzucił propozycję występu w filmie Setha MacFarlane'a. Jednocześnie dał do zrozumienia, że żałuje tej decyzji - nie tylko ze względu na samą produkcję, ale również możliwość spędzenia kilku dodatkowych miesięcy z rodziną.

Matt Damon o powodach swojej decyzji



matt-damon.jpg Getty Images © Adela Loconte

W rozmowie z magazynem GQ Damon opowiedział, że nigdy nie czytał scenariusza, który tak bardzo by go rozbawił. Zabrał go nawet na kolację i czytał znajomym fragmenty na głos. Ostatecznie jednak zaczął zbyt wiele analizować.

Nie chcę żyć z żalem, ale mogę powiedzieć, że odrzuciłem "Teda". Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się tak mocno śmiać podczas czytania scenariusza. [...] Zacząłem za bardzo kombinować. Pomyślałem: "A może to miś jest tak naprawdę najlepszą częścią filmu?"

Damon wyjaśnił, że dodatkowym atutem projektu była lokalizacja zdjęć. Film kręcono w Bostonie, rodzinnym mieście aktora, co pozwoliłoby mu spędzić pół roku w pobliżu bliskich. Dziś szczególnie żałuje, że nie wykorzystał tej okazji, ponieważ jego ojciec już nie żyje.

Wahlberg, który ostatecznie otrzymał rolę Johna Bennetta, również pochodzi z Bostonu. Damon nie ma jednak pretensji o to, jak potoczyły się sprawy. Chwalił występ kolegi i stwierdził, że właściwy aktor dostał tę rolę, a sam film wyszedł świetnie. 

Sukces dwóch filmów z serii "Ted" zaowocował później serialowym prequelem platformy Peacock, który doczekał się dwóch sezonów. Seth MacFarlane mówił niedawno, że rozważa możliwość powrotu do tego świata w formie trzeciego filmu, który mógłby trafić bezpośrednio do serwisu.

"Ted" - zwiastun



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