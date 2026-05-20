Matt Damon zastąpi Ryana Goslinga w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

Matt Damon jest coraz bliżej objęcia głównej roli w nowym filmie duetu Daniels. Produkcja, nad którą Dan Kwan i Daniel Scheinert pracują już od trzech lat, wreszcie zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Przy okazji do sieci trafiły pierwsze szczegóły fabularne projektu.

Co wiemy o nowym filmie Danielsów?



Tajemniczy projekt Danielsów to ich pierwszy pełnometrażowy film od "Wszystko wszędzie naraz", którym triumfowali na oscarowej gali w 2023 roku. Studio do tej pory strzegło tajemnicy wokół przedsięwzięcia, jednak The Hollywood Reporter ujawnił kulisy castingu oraz zarys historii.

Według doniesień fabuła połączy motywy globalnego ocieplenia, podróży w czasie i możliwego wątku superbohaterskiego. Historia ma rozgrywać się równolegle w dwóch okresach – w latach 80. oraz współcześnie. Bohaterami będą nastolatkowie, przynajmniej w części osadzonej w przeszłości.

Danielsowie mieli pracować wyborem młodych aktorów już od 2024 roku, ale produkcja była kilkukrotnie przekładana. Powodem były między innymi zmiany w scenariuszu – twórcy uprościli historię z trzech osi czasowych do dwóch.


Początkowo największym nazwiskiem projektu miał zostać Ryan Gosling. Aktor był związany z rolą ojca jednego z nastolatków – istotną, choć drugoplanową. Z czasem Gosling miał jednak uznać, że jego postać powinna dostać większą rolę i poprosił o zmiany w scenariuszu. To okazało się problemem. Film musiał wejść na plan najpóźniej pod koniec lata lub na początku jesieni ze względu na przyznaną ulgę podatkową w Kalifornii. Dodatkowe poprawki scenariuszowe oznaczałyby kolejne opóźnienia, na które produkcja nie mogła już sobie pozwolić.

W efekcie Gosling bardzo szybko pożegnał się z projektem. W pewnym momencie rozważano nawet kandydaturę Jacka Blacka, ale Danielsowie ostatecznie skierowali uwagę na Matta Damona. Aktor jest dobrze postrzegany przez Universal nie tylko dzięki serii o Jasonie Bournie, ale również za sprawą głównej roli w "Odysei" Christophera Nolana, które studio wypuści do kin już w lipcu.

Teraz twórcy mają skupić się na znalezieniu aktora, który wcieli się w ekranowego syna bohatera granego przez Damona.

