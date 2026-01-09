Newsy Filmy Matt Damon zdradza, jak schudł do "Odysei": Skończyłem z tym!
Matt Damon zrobił coś, na co większość z nas nawet nie ma odwagi pomyśleć – wrócił do wagi z czasów liceum. Wszystko na potrzeby filmu "Odyseja", w którym wciela się w Odyseusza, legendarnego greckiego wojownika. Gwiazdor zdradził, jak mu się to udało i przyznał, że to dla niego nowa droga życia. 

Damon: Nie ważyłem tyle od liceum



Damon powiedział w podcaście New Heights, że kluczem do metamorfozy była bardzo prosta, choć wymagająca decyzja: całkowite pożegnanie z glutenem oraz codzienne treningi. Efekt? Zszedł z wagi około 85-90 kg do nieco ponad 75 kg. Jak sam mówi – nie był tak szczupły od kilkudziesięciu lat.


Christopher Nolan chciał, żebym był szczupły, ale jednocześnie silny. Dziwne połączenie, ale zadziałało – opowiada w podkaście.

Dieta była konsultowana z lekarzem, a zdjęcia do filmu okazały się dla aktora intensywnym, codziennym reżimem: trening, plan dnia podporządkowany formie i zero wyjątków. Mimo że zdjęcia już się zakończyły, Damon nie planuje wracać do dawnych nawyków.

Skończyłem z glutenem. Na dobre – deklaruje. Znalazłem nawet piwo bezglutenowe. Tak długo nie jadłem glutenu, że nie potrafię stwierdzić, czy jest dobre, więc to chyba dobry znak.

"Odyseja" – premiera już w lipcu



"Odyseja" trafi do kin 17 lipca i zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń filmowych roku. W obsadzie, obok Damona, znaleźli się m.in. Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Robert Pattinson(Antinoos), Lupita Nyong’o (Klitajmestra), Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, Benny Safdie (Agamemnon), John Leguizamo oraz Charlize Theron (Kirke).

Całość ma być nowoczesną, epicką interpretacją klasycznej historii Homera. Premiera planowana jest na lipiec tego roku. 

"Odyseja" – zobacz pierwszą zapowiedź








