Matt Damon zdradza, jak schudł do "Odysei": Skończyłem z tym!

Matt Damon zrobił coś, na co większość z nas nawet nie ma odwagi pomyśleć – wrócił do wagi z czasów liceum. Wszystko na potrzeby filmu "Odyseja", w którym wciela się w Odyseusza, legendarnego greckiego wojownika. Gwiazdor zdradził, jak mu się to udało i przyznał, że to dla niego nowa droga życia.
Damon: Nie ważyłem tyle od liceum
Damon powiedział w podcaście New Heights, że kluczem do metamorfozy była bardzo prosta, choć wymagająca decyzja: całkowite pożegnanie z glutenem oraz codzienne treningi. Efekt? Zszedł z wagi około 85-90 kg do nieco ponad 75 kg. Jak sam mówi – nie był tak szczupły od kilkudziesięciu lat. Christopher Nolan chciał, żebym był szczupły, ale jednocześnie silny. Dziwne połączenie, ale zadziałało
– opowiada w podkaście.
Dieta była konsultowana z lekarzem, a zdjęcia do filmu okazały się dla aktora intensywnym, codziennym reżimem: trening, plan dnia podporządkowany formie i zero wyjątków. Mimo że zdjęcia już się zakończyły, Damon nie planuje wracać do dawnych nawyków. Skończyłem z glutenem. Na dobre
– deklaruje. Znalazłem nawet piwo bezglutenowe. Tak długo nie jadłem glutenu, że nie potrafię stwierdzić, czy jest dobre, więc to chyba dobry znak.
"Odyseja" – premiera już w lipcu
"Odyseja
" trafi do kin 17 lipca i zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń filmowych roku. W obsadzie, obok Damona, znaleźli się m.in. Tom Holland
(Telemach), Zendaya
(Atena), Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
(Antinoos), Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Całość ma być nowoczesną, epicką interpretacją klasycznej historii Homera. Premiera planowana jest na lipiec tego roku.
"Odyseja" – zobacz pierwszą zapowiedź