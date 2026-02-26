Newsy Seriale "Siedmiu wspaniałych" jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą
VOD / Seriale

"Siedmiu wspaniałych" jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matt+Dillon+gwiazd%C4%85+i+producentem+serialu+%22Siedmiu+wspania%C5%82ych%22+platformy+Amazonu+MGM%2B.+Zagra+Chrisa+Adamsa-165367
&quot;Siedmiu wspaniałych&quot; jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że należąca do Amazonu platforma MGM+ szykuje serialowy remake "Siedmiu wspaniałych". Teraz znamy już pierwszą gwiazdę produkcji.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Matt Dillon jako Chris Adams



Jak donosi portal Deadline, angaż do serialu otrzymał właśnie Matt Dillon. Wcieli się on w postać Chrisa Adamsa, którego w oryginalne grał Yul Brynner.

Serialowy Chris będzie małomównym stoikiem, który nie ugina się pod presją. Nie toleruje hipokryzji i okrucieństwa. Ma swój kodeks moralny i trzyma się go mocno. To sprawi, że stanie się liderem grupy rewolwerowców, którzy będą bronić mieszkańców miasteczka atakowanych przez najemników lokalnego potentata.


Matt Dillon dwie dekady temu nominowany był do Oscara za "Miasto gniewu". W ostatnich latach mogliśmy go oglądać w filmach Wesa Andersona ("Asteroid City") i Claire Denis ("Le cri des gardes"). W tym roku zobaczymy go jako ojca Sylvestra Stallone'a w biograficznym filmie "I Play Rocky".

Zdjęcia do "The Magnificent Seven" powinny ruszyć w czerwcu. Za scenariusz odpowiada Tim Kring, dla którego będzie to pierwszy projekt od 2019 roku i serialu "Treadstone".

Zwiastun filmu "Siedmiu wspaniałych"



Powiązane artykuły Matt Dillon

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Emma Roberts pójdzie na wojnę. Ślubną

Filmy Box office

"Krzyk 7" będzie hitem? Są nowe prognozy box office

4 komentarze
Filmy

Wiemy, co dalej z serialem "Branża". Koniec jest bliski

1 komentarz
Filmy

"Jackass 5" i... koniec? Johnny Knoxville o przyszłości cyklu

5 komentarzy
Filmy

Plejada gwiazd w nowym filmie twórcy "Spotlight"

Festiwale i nagrody Filmy

Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury

1 komentarz
Filmy

Twórca "Niedobranych" opowie o nawiedzonym sklepie meblowym