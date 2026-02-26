"Siedmiu wspaniałych" jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że należąca do Amazonu platforma MGM+ szykuje serialowy remake "Siedmiu wspaniałych". Teraz znamy już pierwszą gwiazdę produkcji.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Matt Dillon jako Chris Adams
Jak donosi portal Deadline, angaż do serialu otrzymał właśnie Matt Dillon. Wcieli się on w postać Chrisa Adamsa, którego w oryginalne grał Yul Brynner.
Serialowy Chris będzie małomównym stoikiem, który nie ugina się pod presją. Nie toleruje hipokryzji i okrucieństwa. Ma swój kodeks moralny i trzyma się go mocno. To sprawi, że stanie się liderem grupy rewolwerowców, którzy będą bronić mieszkańców miasteczka atakowanych przez najemników lokalnego potentata.