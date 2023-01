Czy film inspirowany zabawkami Hot Wheels potrzebuje scenariusza?

O czym opowie film oparty na Hot Wheels?

Kim są scenarzyści filmu "Hot Wheels"?

Teaser filmu "Barbie"

W ubiegłym roku pisaliśmy o kolejnej próbie realizacji. Wszystko wskazuje na to, że tym razem może się udać zrealizować projekt. Właśniedo niego. Są nimi Dalton Leeb produkowanych przez firmę Mattel od 1968 roku. Początkowo tworzono je z myślą o dzieciach, z czasem zaczęły powstawać też limitowane modele kolekcjonerskie. Wyprodukowano, a kolejne egzemplarze powstawały we współpracy z projektantami pracującymi też przy prawdziwych samochodach.Oparty na marce Hot Wheels, które pokaże światu jedne z najbardziej imponujących pojazdów na świecie:Nad rozwojem filmu czuwać będą wiceprezes Kevin McKeon i dyrektor kreatywny Andrew Scannell z Mattel Films. Z ramienia Warner Bros. opiekunem projektu jest Peter Dodd . Reprezentantami studia Bad Robot będą z klei Hannah Minghella , zapowiada Minghella Producenci aktorskiego filmu inspirowanego zabawkami firmy Mattel wybrali na scenarzystów osoby, które dopiero budują swoją pozycję w Hollywood. Dalton Leeb był do tej pory aktorem, a Nicholas Jacobson-Larson kompozytorem. Jednak jako scenarzyści już zwrócili na siebie uwagę producentów.. Będzie to widowisko o obdarzonych sztuczną inteligencją robotach na Marsie, które budują kolonię dla ludzi i zaczynają walczyć między sobą. Dla firmypanowiez kolej. Zaś w 2017 roku na Black List (zestawieniu najlepszych niezrealizowanych scenariuszy) znalazł się ich tekst"Hot Wheels" nie jest jedynym filmowym projektem. Jeszcze w tym roku do kin trafi " Barbie ". Zwiastun możecie obejrzeć poniżej: