Newsy Filmy Spotkał Scooby-Doo i Daredevila. Teraz będzie w filmie o Supermanie
Filmy

Spotkał Scooby-Doo i Daredevila. Teraz będzie w filmie o Supermanie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matthew+Lillard+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+widowiska+DC+%22Man+of+Tomorrow%22.+Sequel+%22Supermana%22+re%C5%BCyseruje+James+Gunn-166458
Spotkał Scooby-Doo i Daredevila. Teraz będzie w filmie o Supermanie
Praca nad widowiskiem "Man of Tomorrow" idzie pełną parą, ale okazuje się, że lista castingowa jeszcze nie została domknięta. Dziś w amerykańskich mediach pojawiła się wiadomość o dołączeniu do obsady kolejnej osoby.

Matthew Lillard wreszcie trafił do uniwersum DC



Tym nowym nabytkiem jest Matthew Lillard. Aktor doskonale zna się z Jamesem Gunnem. Przed laty mieli bowiem okazję już ze sobą współpracować. Lillard był bowiem gwiazdą filmu "Scooby-Doo", do którego scenariusz napisał właśnie Gunn.

Co do jego roli w filmie "Man of Tomorrow", to pozostaje ona tajemnicą.

03.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


Matthew Lillard przeżywa ostatnio drugą filmową młodość. Do DC trafia po tym, jak właśnie wylądował w MCU (pojawiając się w serialu "Daredevil: Odrodzenie"). Widzieliśmy go również w nowym "Krzyku" oraz w dwóch częściach "Pięciu koszmarnych nocy".

"Man of Tomorrow" to rzecz jasna sequel widowiska "Superman". Szczegóły fabuły filmu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana będzie Brainiac. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem

Zwiastun filmu "Scooby-Doo", przy którym pracowali Lillard i Gunn




Powiązane artykuły Superman: Man of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Superman: Man of Tomorrow  (2027)

 Superman: Man of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Peacemaker  (2022)

 Peacemaker

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Najnowsze Newsy

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #138: "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadał szyku?

VOD Seriale

"The Bear". Wiemy, kiedy zobaczymy ostatnie odcinki

VOD Seriale Multimedia

Zwycięstwo albo śmierć. "Ród smoka" na nowym plakacie

6 komentarzy
VOD Seriale

Radujcie się! 2. sezon serialu "Harry Potter" powstanie

24 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Ted Turner. Człowiek, który propagował kolorowanie starych filmów. Miał 87 lat

24 komentarze
Filmy

Fatalnie czy fantastycznie? Recenzja filmu "Mortal Kombat II"

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Już jutro startuje 23. MDAG! W czym warto wziąć udział?