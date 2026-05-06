Spotkał Scooby-Doo i Daredevila. Teraz będzie w filmie o Supermanie

Praca nad widowiskiem "Man of Tomorrow" idzie pełną parą, ale okazuje się, że lista castingowa jeszcze nie została domknięta. Dziś w amerykańskich mediach pojawiła się wiadomość o dołączeniu do obsady kolejnej osoby.
Matthew Lillard wreszcie trafił do uniwersum DC
Tym nowym nabytkiem jest Matthew Lillard
. Aktor doskonale zna się z Jamesem Gunnem
. Przed laty mieli bowiem okazję już ze sobą współpracować. Lillard
był bowiem gwiazdą filmu "Scooby-Doo
", do którego scenariusz napisał właśnie Gunn
.
Co do jego roli w filmie "Man of Tomorrow
", to pozostaje ona tajemnicą.
Matthew Lillard Getty Images © Kristina Bumphrey
przeżywa ostatnio drugą filmową młodość. Do DC
trafia po tym, jak właśnie wylądował w MCU
(pojawiając się w serialu "Daredevil: Odrodzenie
"). Widzieliśmy go również w nowym "Krzyku
" oraz w dwóch częściach "Pięciu koszmarnych nocy
".
"Man of Tomorrow
" to rzecz jasna sequel widowiska "Superman
". Szczegóły fabuły filmu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana
będzie Brainiac
. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem
.
Zwiastun filmu "Scooby-Doo", przy którym pracowali Lillard i Gunn