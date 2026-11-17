Curry Barker, twórca hitowej "Obsesji", ma już w zanadrzu kolejny film, horror "Anything but Ghosts". Na ostatniej prostej, w ramach dokrętek, do obsady dołączył Matthew Lillard. Co wiemy o kulisach jego udziału w filmie?
Dokrętki do nowego filmu twórcy "Obsesji"
"Anything But Ghosts" Getty Images © Michael Buckner
opowie historię dwójki oszustów udających łowców duchów, którzy niespodziewanie trafiają na prawdziwą nadnaturalną istotę. Akcja rozgrywa się w tym samym świecie co "Obsesja
", po wydarzeniach znanych z tamtego filmu. Curry Barker
tym razem nie tylko ponownie stanie za kamerą, lecz także pojawi się na ekranie u boku współscenarzysty Coopera Tomlinsona
. W obsadzie znaleźli się również Aaron Paul
, Bryce Dallas Howard
oraz Violet McGraw
. Tomlinson
zapowiada film jako Key i Pele wkraczają do "Hereditary"
.
Na razie nie wiemy, w jaką postać wciela się Lillard
. Jego postać została dodana podczas dokrętek. Co ciekawe, opinie z pokazów testowych filmu były bardzo pozytywne. Czy dodatkowe zdjęcia zlecono tylko, żeby dodać postać Lillarda
? Matthew Lillard
jest oczywiście ikoną horroru: znany jako Stu Macher z oryginalnego "Krzyku
" powrócił ostatnio do serii w "Krzyku 7
". Druga jego najbardziej rozpoznawalna rola to oczywiście "Kudłaty" z serii "Scooby-Doo
". Ostatnio wystąpił w serialach "Daredevil: Odrodzenie
" i "Carrie
".
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