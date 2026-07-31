Matthew Macfadyen i Claire Foy w adaptacji bestsellera "Jesteś tutaj"

Trwają prace nad serialową adaptacją "You Are Here" – bestsellerowego melodramatu autorstwa Davida Nichollsa. W rolach głównych zobaczymy Matthew Macfadyena i Claire Foy.
Co wiemy o "You Are Here"?
W "You Are Here", będącym wspólnym projektem BBC i Starz, jako reżyser i producent zaangażowany został Lenny Abrahamson
. Książka Davida Nichollsa
, który pisze na jej podstawie scenariusz, ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Świat Książki. W oficjalnym opisie czytamy: Michael się rozpada. Zagubiony po odejściu żony, odbywa długie, samotne wędrówki po angielskiej wsi. Staje się coraz bardziej wycofany i zrobi wszystko, byle nie wracać do pustego domu. Marnie natomiast utknęła w miejscu. Ukryta w swoim mieszkaniu w Londynie unika dawnych znajomych i wszelkich wspomnień związanych z podłym, samolubnym byłym mężem. Ukrywa się pod kocem z książką i ubolewa nad życiem, które przecieka jej przez palce. Gdy natarczywy wspólny znajomy i bardzo kapryśna pogoda wysyłają Michaela i Marnie na wspólną dziesięciodniową wędrówkę, oboje nie mogą wyobrazić sobie nic gorszego. Aż do momentu, gdy odkrywają coś, czego oboje tak naprawdę szukali. I kto wie, być może Michael i Marnie stanęli właśnie u progu jasnej przyszłości… O ile uda im się przetrwać tę piekielną podróż.
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Najważniejsze role Claire FoyClaire Foy
najlepiej znana jest z roli królowej Elżbiety II w opowiadającym o losach brytyjskiej monarchii serialu "The Crown
". w jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Polowanie na czarownice
", "Pierwszy człowiek
", "Dziewczyna w sieci pająka
", "Szalony świat Louisa Waina
" czy "Dobrzy nieznajomi
". Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć ją w filmie familijnym "Drzewo magii
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy reżyserowany przez Danny'ego Boyle'a
dramat "Ink".
Najważniejsze role Matthew MacfadyenaMatthew Macfadyen
najlepiej znany jest z ról pana Darcy'ego w "Dumie i uprzedzeniu
" Joego Wrighta oraz Toma Wambsgansa w "Sukcesji
". W jego CV znajdziemy liczne adaptacje klasyki literatury: "Małą Dorrit
", "Trzech muszkieterów
", "Annę Kareninę
", czy "Howard's End
". Wystąpił też m.in. w komedii "Zgon na pogrzebie
", dramacie politycznym "Frost/Nixon
" oraz serialach "Filary Ziemi
" i "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w widowisku "Deadpool & Wolverine
" oraz serialu "Śmierć od pioruna
".
Zobacz zwiastun serialu "Jeden dzień"
"Jeden dzień
", będący adaptacją powieści Nichollsa
pod tym samym tytułem, zadebiutował na Netfliksie w lutym 2024 roku. W rolach głównych wystąpili Ambika Mod
i Leo Woodall
. Przypominamy zwiastun: