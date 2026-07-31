Newsy Seriale Matthew Macfadyen i Claire Foy w adaptacji bestsellera "Jesteś tutaj"
Seriale

Matthew Macfadyen i Claire Foy w adaptacji bestsellera "Jesteś tutaj"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matthew+Macfadyen+i+Claire+Foy+w+adaptacji+bestsellera+%22Jeste%C5%9B+tutaj%22-167844
Matthew Macfadyen i Claire Foy w adaptacji bestsellera &quot;Jesteś tutaj&quot;
źródło: Getty Images
autor: Rich Fury
Trwają prace nad serialową adaptacją "You Are Here" – bestsellerowego melodramatu autorstwa Davida Nichollsa. W rolach głównych zobaczymy Matthew Macfadyena i Claire Foy.

Co wiemy o "You Are Here"?


W "You Are Here", będącym wspólnym projektem BBC i Starz, jako reżyser i producent zaangażowany został Lenny Abrahamson. Książka Davida Nichollsa, który pisze na jej podstawie scenariusz, ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Świat Książki. W oficjalnym opisie czytamy:

Michael się rozpada. Zagubiony po odejściu żony, odbywa długie, samotne wędrówki po angielskiej wsi. Staje się coraz bardziej wycofany i zrobi wszystko, byle nie wracać do pustego domu. Marnie natomiast utknęła w miejscu. Ukryta w swoim mieszkaniu w Londynie unika dawnych znajomych i wszelkich wspomnień związanych z podłym, samolubnym byłym mężem. Ukrywa się pod kocem z książką i ubolewa nad życiem, które przecieka jej przez palce. Gdy natarczywy wspólny znajomy i bardzo kapryśna pogoda wysyłają Michaela i Marnie na wspólną dziesięciodniową wędrówkę, oboje nie mogą wyobrazić sobie nic gorszego. Aż do momentu, gdy odkrywają coś, czego oboje tak naprawdę szukali. I kto wie, być może Michael i Marnie stanęli właśnie u progu jasnej przyszłości… O ile uda im się przetrwać tę piekielną podróż.

GettyImages-162792910.jpg Getty Images © Hannelore Foerster

Najważniejsze role Claire Foy


Claire Foy najlepiej znana jest z roli królowej Elżbiety II w opowiadającym o losach brytyjskiej monarchii serialu "The Crown". w jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Polowanie na czarownice", "Pierwszy człowiek", "Dziewczyna w sieci pająka", "Szalony świat Louisa Waina" czy "Dobrzy nieznajomi". Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć ją w filmie familijnym "Drzewo magii". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy reżyserowany przez Danny'ego Boyle'a dramat "Ink".

Najważniejsze role Matthew Macfadyena


Matthew Macfadyen najlepiej znany jest z ról pana Darcy'ego w "Dumie i uprzedzeniu" Joego Wrighta oraz Toma Wambsgansa w "Sukcesji". W jego CV znajdziemy liczne adaptacje klasyki literatury: "Małą Dorrit", "Trzech muszkieterów", "Annę Kareninę", czy "Howard's End". Wystąpił też m.in. w komedii "Zgon na pogrzebie", dramacie politycznym "Frost/Nixon" oraz serialach "Filary Ziemi" i "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w widowisku "Deadpool & Wolverine" oraz serialu "Śmierć od pioruna".

Zobacz zwiastun serialu "Jeden dzień"


"Jeden dzień", będący adaptacją powieści Nichollsa pod tym samym tytułem, zadebiutował na Netfliksie w lutym 2024 roku. W rolach głównych wystąpili Ambika Mod i Leo Woodall. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Matthew Macfadyen

Zobacz wszystkie artykuły

You Are Here  (2027)

 You Are Here

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary: Walka o międzynarodowy film roku rozpoczęta

2 komentarze
Filmy

Głębszy rezonans. Piątek na festiwalu

Filmy

Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00

3 komentarze
Filmy

John Legend zagra legendę ekranu

1 komentarz
VOD Inne Filmy

Netflix pozwany na kwotę 105 milionów dolarów

8 komentarzy
Filmy

Dwie konkurencyjne wersje remake'u "Koszmaru z ulicy Wiązów"!

13 komentarzy
VOD Filmy

Twórca "Dojrzewania" opowie o słynnej wyprawie

2 komentarze