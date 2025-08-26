Newsy Seriale Matthew McConaughey i Cole Hauser w nowym serialu twórcy "Detektywa". Zagrają braci
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matthew+McConaughey+i+Cole+Hauser+w+nowym+serialu+Nica+Pizzolatto+%28%22Detektywa%22%29.+Co+o+nim+wiemy-162616
źródło: Getty Images
autor: Tibrina Hobson
Netflix wygrał prawa do niezatytułowanego serialu, który przygotowuje Nic Pizzolatto. W projekt zaangażowani są Matthew McConaughey i Cole Hauser.

Matthew McConaughey i Cole Hauser w świecie futbolu amerykańskiego


Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja serialu będzie się rozgrywać w świecie zawodników futbolu amerykańskiego – nie wiadomo jednak, czy chodzi o profesjonalną czy uniwersytecką drużynę. McConaughey i Hauser mają się wcielić w braci. 

Cole Hauser na premierze drugiej części piątego sezonu "Yellowstone"
McConaughey i Pizzolatto mieli już okazję spotkać się na planie innego serialu – pierwszego sezonu antologii "Detektyw".

Ostatnie role Matthew McCounagheya


Matthew McConaugheya w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Dżentelmentach" Guya Ritchiego i "Plażowym haju: Harmony'ego Korrine'a. Użyczał też głosu bohaterom animacji "Sing 2", "Agent Elvis" oraz Cowboypoolowi z filmu "Deadpool & Wolverine". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "The Rivals of Amziah King", który zadebiutował na tegorocznej edycji festiwalu South by Southwest.

Skąd znamy Cole'a Hausera?


Cole Hauser najlepiej znany jest z roli Ripa Wheelera w serialu "Yellowstone". Wkrótce powróci do tej roli w spin-offie zatytułowanym "The Dutton Ranch". W jego filmografii znajdziemy takie tytuły "Uczniowska balanga", "Buntownik z wyboru", "Biały oleander", "Wojna Harta" czy "Za szybcy, za wściekli".

Kim jest Nic Pizzolatto?


Nic Pizzolatto to amerykański scenarzysta najlepiej znany jako twórca serialu "Detektyw". Przyniósł mu on m.in. nominacje do Emmy oraz nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Dochodzenie", "Siedmiu wspaniałych", "Galveston. Droga do ocalenia" czy "Winni". Aktualne pracuje m.in. nad kryminałem "Easy's Waltz", który ma być jego debiutem reżyserskim (próbkę jego umiejętności mogliśmy zobaczyć w czwartym i piątym odcinku trzeciego sezonu "Detektywa").  

Zobacz zwiastun filmu "Zaginiony autokar"


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Matthew McConaugheya znajdziemy m.in. wyreżyserowany przez Paula Greengrassa thriller "Zaginiony autokar". Zobaczcie jego zwiastun:


