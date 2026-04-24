Matthew McConaughey i Pedro Pascal w westernie Parka Chan-wooka

Park Chan-Wook szykuje kolejny anglojęzyczny projekt – i to z gwiazdorską obsadą. Koreański reżyser ma w zanadrzu western "The Brigands of Rattlecreek", w którym zagrają Matthew McConaughey ("Interstellar"), Austin Butler ("Diuna: Część druga"), Pedro Pascal ("The Last of Us") i Tang Wei ("Podejrzana").

Scenariusz "The Brigands of Rattlecreek" napisał S. Craig Zahler, który wyreżyserował m.in. "Bone Tomahawk", "Blok 99" i "Krew na betonie". Jego tekst jest podobno "wyjątkowo brutalny" i od dawna czeka na realizację. Parę lat temu Amazon nabył do niego prawa, ale ostatecznie nie doszło do realizacji filmu. Aż do teraz.
      
Bohaterami "The Brigands of Rattlecreek" będą szeryf i lekarz, którzy szukają zemsty na grupie bandytów terroryzujących mieszkańców małego miasteczka pod przykrywką burzy. Ma to być opowieść o konsekwencjach przemocy oraz sile pamięci i rodziny, motywach bliskich Parkowi – z tym, że rozegrana na Dzikim Zachodzie.
        
Projekt będzie wystawiony na sprzedaż podczas tegorocznych targów w Cannes. Podczas trwającego równocześnie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Park będzie przewodniczącym jury.

Park Chan-wook ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Oldboy" (2003), "Pani Zemsta" (2005), "Służąca" (2016) i "Podejrzana" (2022). Nakręcił też kilka anglojęzycznych projektów: film "Stoker" (2013) i seriale "Mała doboszka" oraz "Sympatyk". Jego ostatni film to "Bez wyjścia".

"Bez wyjścia" – zwiastun




Man-su (gwiazda "Squid Game", Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa.

