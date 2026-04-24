Matthew McConaughey i Pedro Pascal w westernie Parka Chan-wooka

Park Chan-Wook szykuje kolejny anglojęzyczny projekt – i to z gwiazdorską obsadą. Koreański reżyser ma w zanadrzu western "The Brigands of Rattlecreek", w którym zagrają Matthew McConaughey ("Interstellar"), Austin Butler ("Diuna: Część druga"), Pedro Pascal ("The Last of Us") i Tang Wei ("Podejrzana").
O czym opowie "The Brigands of Rattlecreek"?
Scenariusz "The Brigands of Rattlecreek" napisał S. Craig Zahler,
który wyreżyserował m.in. "Bone Tomahawk
", "Blok 99
" i "Krew na betonie
". Jego tekst jest podobno "wyjątkowo brutalny"
i od dawna czeka na realizację. Parę lat temu Amazon nabył do niego prawa, ale ostatecznie nie doszło do realizacji filmu. Aż do teraz. Bohaterami "The Brigands of Rattlecreek" będą szeryf i lekarz, którzy szukają zemsty na grupie bandytów terroryzujących mieszkańców małego miasteczka pod przykrywką burzy.
Ma to być opowieść o konsekwencjach przemocy oraz sile pamięci i rodziny, motywach bliskich Parkowi
– z tym, że rozegrana na Dzikim Zachodzie.
Projekt będzie wystawiony na sprzedaż podczas tegorocznych targów w Cannes. Podczas trwającego równocześnie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Park
będzie przewodniczącym jury. Park Chan-wook
ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Oldboy
" (2003), "Pani Zemsta
" (2005), "Służąca
" (2016) i "Podejrzana
" (2022). Nakręcił też kilka anglojęzycznych projektów: film "Stoker
" (2013) i seriale "Mała doboszka
" oraz "Sympatyk
". Jego ostatni film to "Bez wyjścia
".
"Bez wyjścia" – zwiastun
Man-su (gwiazda "Squid Game
", Lee Byung-Hun
) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa.