Matthew McConaughey mógł zagrać Joela w "The Last of Us". Dlaczego odmówił?

Trudno dziś wyobrazić sobie "The Last of Us" bez Pedro Pascala, ale rola Joela mogła trafić do zupełnie innego aktora. Matthew McConaughey potwierdził, że rozważano jego udział w serialu HBO. Ostatecznie jednak powiedział "nie". W tamtym okresie właściwie nie zajmowałem się aktorstwem
– wytłumaczył McConaughey
w podcaście "Happy Sad Confused". W tamtym okresie skupiał się przede wszystkim na pisaniu oraz rozważał inne role życiowe, związane z przywództwem. I to go wtedy najbardziej ekscytowało.
Sam serial jednak mu się podobał, ale uznał, że to nie dla niego. To było naprawdę dobre, ale w tamtym czasie – nie dla mnie
– powiedział. Problemem była również perspektywa wieloletniego zobowiązania. W przypadku serialu trzeba się zastanowić: jeśli chcesz, żeby odniósł sukces, będzie to coś, czym będziesz zajmować się przez lata, lata i jeszcze więcej lat. Czy chcę, żeby tak wyglądał mój sukces? –
tłumaczył.
Pedro Pascal i Bella Ramsay w serialu "The Last of Us"Craig Mazin
, twórca "The Last of Us
", wcześniej potwierdzał, że rozmawiał z aktorem, choć określił te rozmowy jako niezbyt zaawansowane. Ostatecznie Joel trafił do Pedro Pascala
, który zdobył za tę rolę nominacje do Emmy.
Co ciekawe, w ostatnim czasie McConaughey
zdecydował się na powrót na ekran 7 lat po premierze "Dżentelmanów
" z 2019 roku. Od dziś można go oglądać w kinach go w thrillerze "Wszyscy moi wrogowie
" (naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ
). Swoją decyzję tłumaczy faktem, że w tym przypadku nie poczuł takiego zobowiązania, bo to zamknięta historia.
Niedługo zobaczymy go także ponownie u boku Woody'ego Harrelsona
w serialu Apple TV+ "Brothers
", gdzie obaj grają fikcyjne wersje samych siebie, odkrywające możliwość pokrewieństwa.