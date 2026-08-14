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Matthew McConaughey mógł zagrać Joela w "The Last of Us". Dlaczego odmówił?

Variety / autor: /
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Matthew McConaughey mógł zagrać Joela w &quot;The Last of Us&quot;. Dlaczego odmówił?
źródło: Getty Images
autor: Jonathan Bachman
Trudno dziś wyobrazić sobie "The Last of Us" bez Pedro Pascala, ale rola Joela mogła trafić do zupełnie innego aktora. Matthew McConaughey potwierdził, że rozważano jego udział w serialu HBO. Ostatecznie jednak powiedział "nie".

Matthew McConaughey o odrzuceniu roli w "The Last of Us"



W tamtym okresie właściwie nie zajmowałem się aktorstwem – wytłumaczył McConaughey w podcaście "Happy Sad Confused". W tamtym okresie skupiał się przede wszystkim na pisaniu oraz rozważał inne role życiowe, związane z przywództwem. I to go wtedy najbardziej ekscytowało.

Sam serial jednak mu się podobał, ale uznał, że to nie dla niego.

To było naprawdę dobre, ale w tamtym czasie – nie dla mnie – powiedział. Problemem była również perspektywa wieloletniego zobowiązania. 

W przypadku serialu trzeba się zastanowić: jeśli chcesz, żeby odniósł sukces, będzie to coś, czym będziesz zajmować się przez lata, lata i jeszcze więcej lat. Czy chcę, żeby tak wyglądał mój sukces? – tłumaczył. 

Pedro Pascal i Bella Ramsay w serialu "The Last of Us"
Craig Mazin, twórca "The Last of Us", wcześniej potwierdzał, że rozmawiał z aktorem, choć określił te rozmowy jako niezbyt zaawansowane. Ostatecznie Joel trafił do Pedro Pascala, który zdobył za tę rolę nominacje do Emmy.

Co ciekawe, w ostatnim czasie McConaughey zdecydował się na powrót na ekran 7 lat po premierze "Dżentelmanów" z 2019 roku. Od dziś można go oglądać w kinach go w thrillerze "Wszyscy moi wrogowie" (naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ). Swoją decyzję tłumaczy faktem, że w tym przypadku nie poczuł takiego zobowiązania, bo to zamknięta historia.

Niedługo zobaczymy go także ponownie u boku Woody'ego Harrelsona w serialu Apple TV+ "Brothers", gdzie obaj grają fikcyjne wersje samych siebie, odkrywające możliwość pokrewieństwa.

Matthew McConaugheyMatthew McConaughey w filmie "Wszyscy moi wrogowie" – zobacz zwiastun


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